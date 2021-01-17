Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький
Під час онлайн-зустрічі з народними депутатами від "Слуги народу" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що протягом місяця Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький повідомив на сторінці в фейсбуці.
"Якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, в Україну згідно з контрактом завезуть 700 тис доз. Ще 210 тис доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX", - написав він.
За словами Радуцького, Степанов висловив упевненість, що вакцина з’явиться у заявлені міністром терміни.
"У більшості країн Європи вакцинувалось менше 1% громадян. Розпочавши щеплення на початку лютого, ми маємо шанс наздогнати інші європейські країни за темпами вакцинації", - додав він.
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70 на 20 % - як на виборах було
Ні, сонце. Зеленський в долі.
Отсюда, уместней вопрос: Когда планируется окончание поголовной вакцинации?
Это как с денежным долгом, когда заёмщик каждый день обещает тебе отдать на следующий день.
Да и количество доз с каждым интервью всё уменьшается.
Запасаемся попкорном.
1. С какими фармакомпаниями заключены договора.
2. Сколько спецхранилищь оборудованно для хранения и транспортировки вакцины ви где они.
3. Каким образом, если выполнени условия по двум первым вопросам, будет формироваться очередь на вакцинирование и способ опорвещение людей о их очереди.
4. Уж не собирается ли Степанов подать до февраля в отставку и выехать с женой и домочадчами за рубеж? Иначе с чего эти росказни про вакцинирование вч феврале. ВАот правда февраль какого года он не уточняет.
ЗеДолбоДятлам всё равно не понять.
писдговорят !?
"Суточное количество инфицированных коронавирусом в Украине приближается к отметке 40-50 тыс., а общее количество переболевших вместе с детьми может достигать 13-15 млн человек !!! Украинские власти долго добивались, чтобы украинцы поменьше тестировались. И они этого добились.Теперь пытаются хоть немного переубедить людей - чтобы не настолько лживо выглядела статистика. Но этого добиться пока не получается…" (с)
И выходит что Вакцинация - единственная гарантия, что ты точно не пропетляешь от заражения.
не вирусом так непонятной вакциной, тарифами, безработицей, массовым уничтожением среднего и малого бизнеса.. уничтожение людей происходит в турборежиме
А вакцинація примусова.
А если серьезно,онемения лица у 13 человек могло быть по многим причинам,тем более временное, а вот с украинцами,почему дают китайскую вакцину, потому, что она хуже и побочных эфектов больше, если бы было наоборот, то ею кололи бы и в Израиле и ЕС и США и том же Китае и нам бы опять ее не дали.
Її коефіцієнт становить 50%
Степашка натягнув уже на 60%
залишиться ще10% і він у долях і не факт що ця вакцина до 3.14.
Нічого Святого...тільки гроші.
Одне слово маланець з Одеси.
Вместо конкретики и сроков бла бла бла....
И до сих пор не понял как степашка аргументировал привлечение за бабки посредника для закупок вместо гос предприятия. Не его бла бла и жалкие отмазки, а аргументы подтвержденые фактажем и документами.