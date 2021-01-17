Степанов запевнив, що Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти COVID-19 протягом місяця, а робити щеплення почнуть у другій половині лютого, - Радуцький

Під час онлайн-зустрічі з народними депутатами від "Слуги народу" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що протягом місяця Україна отримає 910 тис. доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький повідомив на сторінці в фейсбуці.



"Якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, в Україну згідно з контрактом завезуть 700 тис доз. Ще 210 тис доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX", - написав він.

За словами Радуцького, Степанов висловив упевненість, що вакцина з’явиться у заявлені міністром терміни.

"У більшості країн Європи вакцинувалось менше 1% громадян. Розпочавши щеплення на початку лютого, ми маємо шанс наздогнати інші європейські країни за темпами вакцинації", - додав він.

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