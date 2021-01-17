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На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України

На суховантажі ARVİN, який сьогодні затонув біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря, було 10 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в твіттері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. "Гаряча" лінія: +90 539 550 98 98

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Також читайте: Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

корабель (1618) Чорне море (1679) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+13
А коли ми Палау захопили?
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17.01.2021 17:11 Відповісти
+8
Подфлажник называют таких. Под удобным флагом. С налогами это связано и с регистрацией высокого уровня, например страхование компанией *Ллойд*. Что бы избежать расходов. Мало кто знает что на Чёрном море, особенно в декабре и январе бывают очень сильные шторма, до 12 баллов. По несколько суток и жёсткие очень---чередование волн частое как бы. Кто хоть однажды видел как лупит волна в Ялте по набережной с обмерзанием потом, и как вода залетает иногда метров на 200 вглубь поймёт силу тех штормов. Скорее старьё судно было, осадка максимум 3 м, может типа река-море. Не сказано ведь и фото нет. Есть очень старое морское пожелание---Храни Господь идущих по воде.
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17.01.2021 17:24 Відповісти
+5
Тут ты здорово неправ.
Украинский паспорт моряка принимается гораздо покруче расцеянского. Вот поэтому они с украинскими и шарятся.
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17.01.2021 17:25 Відповісти
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Так оно же наверное и с украинскими документами. Все крымские моряки стараются получить украинские сертификаты.
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17.01.2021 18:41 Відповісти
Ти потороча, це наш корабель судновласник та оператор з України, будь ти проклятий разом зі своєю родиною.
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17.01.2021 19:40 Відповісти
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 10:09 Відповісти
Гроші не пахнуть. Ну і "какая разніца".
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17.01.2021 17:00 Відповісти
Company Name Full, ARVIN SHIPPING LTD. Activity, Owner, Manager. Address, c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.
(Почему никто реестры не смотрит.?)
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17.01.2021 17:02 Відповісти
Потому что
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 ARVIN SHIPPING LTD.
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Company Number RA000693_136822
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Native Company Number 136822
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Status Active Company
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Type International Business Company
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Jurisdiction Belize
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17.01.2021 17:20 Відповісти
В СМИ такая инфа

Раніше УНН повідомляв, що екіпаж затонулого біля узбережжя Туреччини в Чорному морі суховантажу "Арвін", належав українській компанії і https://www.unn.com.ua/uk/news/1912698-katastrofa-sudna-v-chornomu-mori-ekipazh-arvina-skladavsya-z-ukrayintsiv складався з громадян України . Рятувальники намагаються визволити з морських скель двох членів затонулого суховантажу.
Як повідомляв УНН, суховантаж "Арвін" ходив під прапором Палау. На його борту перебували двоє росіян.
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17.01.2021 17:20 Відповісти
Потому что мозгов нет
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17.01.2021 17:27 Відповісти
а звідки там росіяни?
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17.01.2021 18:50 Відповісти
прапор Палау більше схожий на казахський .
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17.01.2021 17:10 Відповісти
А коли ми Палау захопили?
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17.01.2021 17:11 Відповісти
Добре , що громадяни Палау не постраждали .
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17.01.2021 17:08 Відповісти
Есть разные профессии...Каждый зарабатывает на жизнь как умеет. Что делать морякам на украденном полуострове ? Приходиться наниматься - где берут,а с "крымским паспортом" на приличное судно не возьмут. Вряд ли они в восторге от новых реалий.
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17.01.2021 17:23 Відповісти
Тут ты здорово неправ.
Украинский паспорт моряка принимается гораздо покруче расцеянского. Вот поэтому они с украинскими и шарятся.
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17.01.2021 17:25 Відповісти
С Украинским это одно ,а с "крымским украинским" -другое!
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17.01.2021 17:31 Відповісти
Ну так а я о чем?
Знаю одного такого Печать негде поставить Кроме как конченой кацапотварью назвать его не могу
Так он как раз зубами за украинский держится
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17.01.2021 17:47 Відповісти
Нет такого "крымского паспорта"... Или я не прав?
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17.01.2021 18:45 Відповісти
В любом документе указано где ,кем и когда выдан. Крымская регистрация сегодня токсична. Санкции действуют.
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17.01.2021 20:56 Відповісти
Так они могут и в Ростове сделать сертификаты.
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18.01.2021 00:42 Відповісти
Подфлажник называют таких. Под удобным флагом. С налогами это связано и с регистрацией высокого уровня, например страхование компанией *Ллойд*. Что бы избежать расходов. Мало кто знает что на Чёрном море, особенно в декабре и январе бывают очень сильные шторма, до 12 баллов. По несколько суток и жёсткие очень---чередование волн частое как бы. Кто хоть однажды видел как лупит волна в Ялте по набережной с обмерзанием потом, и как вода залетает иногда метров на 200 вглубь поймёт силу тех штормов. Скорее старьё судно было, осадка максимум 3 м, может типа река-море. Не сказано ведь и фото нет. Есть очень старое морское пожелание---Храни Господь идущих по воде.
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17.01.2021 17:24 Відповісти
А почему они стесняются платить налоги в своей стране?
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17.01.2021 17:55 Відповісти
Вы задаёте мне риторический вопрос. Ответ ведь вам врядли нужен. Я работал в ЧМП очень давно---в молодости. Суда регистрируют под удобный флаг владельцы, а экипаж обычно нанятый включая капитана. А стеснялись платить всегда и везде. Жадность ведь свойство людей. Только нищие не жадные. Я ведь тоже могу задать риторический вопрос---а налогами как государство распоряжается? Ответить легко на такой вопрос---посмотрите как у нас это и станет ясно почему охота себе оставить? Ведь и правда иногда это лучше!
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17.01.2021 18:13 Відповісти
Налоги 15% придумали еще юля с азировым. Пенсия- 2000грн - в далекой перспективе. Все документы и дипломы- за свои, соцпакет-0.
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17.01.2021 19:15 Відповісти
в моїй країні війна і мені дуже болить , коли хтось відмовляється від прапору . І ,так , немало зрадили саме через гроші , бо думали , що в окупанта будуть більші пенсії й зарплати .
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17.01.2021 18:09 Відповісти
Вообще то под удобный флаг суда регистрировались всегда и очень уже давно. Это как правило страны не богатые, можно сравнить с офшорными зонами---Кипр, Панама, Либерия столица Монровия, Гонконг ну вот Паллау островное место, Сингапур раньше этим торговал. Кстати почти весь торговый флот США все подфлажники---здесь ведь бизнес на первом месте, та и на втором тоже. Там где нажива, деньги большие---патриотизма или мало, или совсем нет. Вот страна наша Украина флагом не торгует---а патриотов по призванию та нет почти. Это видно. Так и живём.
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17.01.2021 18:25 Відповісти
Не болтай если не понимаешь ни черта...
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18.01.2021 00:44 Відповісти
на хвилі ці довгокорпусники скручує в штопор, а як іще й обмерзне...

то як ВолгоБалт 189 РУ не називай... а як тут на фото, він виглядав десь років з двадцять тому
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України - Цензор.НЕТ 1390
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17.01.2021 19:11 Відповісти
Палау на карте
На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2270
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17.01.2021 17:25 Відповісти
Судно украинское в аренде ?
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17.01.2021 17:26 Відповісти
у кого , лаптей ?
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17.01.2021 17:41 Відповісти
Не від гарного життя люди рискують життям, працюючи на цих іржавих лоханках... - Тре бути або зовсім дурнем, або зовсім у безвиходному положенні, щоби погодитись на них працювати...
Ці Волго-Балти тре було ще років 20 - 30 тому, на голки пустити...
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17.01.2021 17:29 Відповісти
У тебя есть возможность исправить эту проблему - восстанови корабельный завод в Николаеве!
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17.01.2021 17:35 Відповісти
https://delo.ua/business/v-ukraine-ispytali-otechestvennyj-ionno-plazmenn-377394/

В Украине испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель
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17.01.2021 17:37 Відповісти
Как тебе такое, Илон Маск?
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17.01.2021 17:39 Відповісти
Спутник, который полетит через несколько лет из Вьетнама на нашем двигателе, конечно хорошо, но как-то селедки хочется больше!
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17.01.2021 17:46 Відповісти
К профессору Преображенскому
Он этой селедкой кого тока не кормит
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17.01.2021 18:06 Відповісти
Волго-Балты всегда клепало Сормово. Кстати и по сей день. Это Нижний Новгород примерно там. Там же и на воздушных крыльях Ракеты, Планеты делали. И делают. Греки их хорошо покупают---между островами своими ганяют когда не штормит.
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17.01.2021 18:30 Відповісти
Сормово клепало до 40го номера, этот - словацкой постройки(Комарно). Планеты? Позабавил.
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17.01.2021 19:03 Відповісти
Я ведь не инженер судостроитель. То с Кометами спутал Планеты. На Ракете впервые прокатился ещё в 1968г по Неве школьником по путёвке. Давние года. А по островам Греции посмотрел и много на подводных крыльях. Работал в ЧМП на пас-лайнерах. В порту Пирей даже отдельный терминал причал был на острова разные посадка-высадка. Но тоже при совдепии.
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17.01.2021 19:19 Відповісти
Серійний випуск «Ракет» був налагоджений на Феодосійському суднобудівному заводі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4) «Море» . З 1959 року по 1976 рік було побудовано 389 «Ракет», в тому числі 32 - на експорт. Високооборотні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD дизельні двигуни поставлялися https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1 Леніградським заводом «Зірка» .
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17.01.2021 19:15 Відповісти
В соседних комментариях уже успели вдоволь натанцеваться на костях, услышали Рассея и понеслась. Где то так и за Зе голосовали... интересно это комментаторы в церковь ходят или они на Пасху на кладбище дискотеки под Рамштайн устраивают?
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17.01.2021 17:43 Відповісти
З одного боку - фєдєрастів чим меньше, тим кращє...
Але я писав за інше...
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17.01.2021 17:49 Відповісти
ЯПлакалЪ
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17.01.2021 17:43 Відповісти
новые технологии, а корабли все равно тонут...
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17.01.2021 17:43 Відповісти
корабливсегда тонули, как и всегда самолеты падали, не нада тут на технологии наезжать особенно, еслиу экипажа руки из жопы
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17.01.2021 18:36 Відповісти
Еще раз, пароходу-45 лет. там живой гайки хер найдешь. Дедвейт- 3000 т и два тепловозных движка по 700 лошадей на 2 винта. Район плавания- ограниченный. Ему потонуть, как 2 пальца.
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17.01.2021 19:10 Відповісти
ну вот и пришло ему время)
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17.01.2021 19:26 Відповісти
Это волго-балт,корыто которому 45 лет,это не морское судно,а скорее речное с ограниченным районом плавания в море.Те,кто меняет район плавания просто преступники.
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17.01.2021 18:55 Відповісти
там два росіянина і чи не ватники з ними поїхали б?
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17.01.2021 18:49 Відповісти
При чому тут поїхали б чи не поїхали.
У нас тут на новый немецкий контейнеровоз (кстати под либерийским флагом) присылают поляков, немцев (редко), украинцев, румын и даже кацапов. Моряки никакого влияния на кадровую политику компании не имеют .
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17.01.2021 20:17 Відповісти
Зараз піду відновлю... Тіки який, з них???
Той, який розвалювали брати Чуркіни, а тепер добиває с¥ка православна - новинський???
Чи інший, який зє влада зупинила, як прийшла до влади, та розігнала робітників???
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17.01.2021 17:45 Відповісти
Решение избранного президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена назначить на пост замгоссекретаря https://lenta.ru/tags/persons/nuland-viktoriya/ Викторию Нуланд - это плохой знак для России. Об этом рассказало https://lenta.ru/tags/organizations/the-national-interest/ The National Interest .
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17.01.2021 17:52 Відповісти
байдуже до знаків , подивимось на справи , бо можуть знову в чергову "перезагрузку" чи "перестройку" погратися .
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17.01.2021 18:16 Відповісти
Довели людей до того ,что они вынуждены наниматься на списаные посудины и рисковать жизнью , что бы прокормиться. А в это время главный клоун по фамилии Зеленский на лыжах катается. Другой же ,бывший , которого нонешний обещал посадить игнорирует повестки в прокуратуру и вместо этго отдыхает на Галапогосских островах...
Хорошо устроились !
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17.01.2021 18:04 Відповісти
Ты что ли ему повестки носил?
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17.01.2021 18:49 Відповісти
Не будь дураком !
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18.01.2021 00:45 Відповісти
.
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17.01.2021 18:32 Відповісти
Писали два росіянина-тепер іноземці.Якого плавати разом з ними і чиє це судно? Хто вижив не нам вирішувати Боженька нехай вирішує сам
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17.01.2021 18:48 Відповісти
Регистрация судов в странах "удобного флага" давняя и общепринятая практика торгового мореплавания, в том числе респектабельных европейских и американских судовладельцев. Не только трудяги - балкеры, но и самые большие и роскошные в мире круизные лайнеры плавают под флагами государств, которых не найдут на глобусе многие отписавшиеся здесь "специалисты". Комплектование экипажей осуществляют крюинговые компании по заказу и по критериям компании - судовладельца. Вероятность сбора на одном борту команды моряков из десятка-двух разных стран со всего мира прямо пропорциональна численности команды.
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18.01.2021 02:58 Відповісти
Писали ж раньше, что сухогруз мокшанский? Это знаменитые украинцы из москвабада?
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18.01.2021 08:33 Відповісти
Допускаю, что россияне, чтоб не давили санкции , зарегистрировали компанию в Украине и ,чтоб не платить налоги, повесили флаг Паллау. Наняли дешёвую команду из Крыма и зарабатывали деньги. Всё логично. А что судно класса река -море, то уже другая история.
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18.01.2021 10:10 Відповісти
 
 