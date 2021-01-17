На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України

На суховантажі ARVİN, який сьогодні затонув біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря, було 10 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в твіттері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. "Гаряча" лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

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