На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України
На суховантажі ARVİN, який сьогодні затонув біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря, було 10 українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в твіттері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. "Гаряча" лінія: +90 539 550 98 98— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021
Топ коментарі
+13 буков
показати весь коментар17.01.2021 17:11 Відповісти Посилання
+8 Борис Дородный #441572
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+5 Алексей Достоевский
показати весь коментар17.01.2021 17:25 Відповісти Посилання
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«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
(Почему никто реестры не смотрит.?)
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 ARVIN SHIPPING LTD.
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Company Number RA000693_136822
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Native Company Number 136822
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Status Active Company
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Type International Business Company
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822 Jurisdiction Belize
Раніше УНН повідомляв, що екіпаж затонулого біля узбережжя Туреччини в Чорному морі суховантажу "Арвін", належав українській компанії і https://www.unn.com.ua/uk/news/1912698-katastrofa-sudna-v-chornomu-mori-ekipazh-arvina-skladavsya-z-ukrayintsiv складався з громадян України . Рятувальники намагаються визволити з морських скель двох членів затонулого суховантажу.
Як повідомляв УНН, суховантаж "Арвін" ходив під прапором Палау. На його борту перебували двоє росіян.
Украинский паспорт моряка принимается гораздо покруче расцеянского. Вот поэтому они с украинскими и шарятся.
Знаю одного такого Печать негде поставить Кроме как конченой кацапотварью назвать его не могу
Так он как раз зубами за украинский держится
то як ВолгоБалт 189 РУ не називай... а як тут на фото, він виглядав десь років з двадцять тому
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000
Ці Волго-Балти тре було ще років 20 - 30 тому, на голки пустити...
В Украине испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель
Он этой селедкой кого тока не кормит
Але я писав за інше...
У нас тут на новый немецкий контейнеровоз (кстати под либерийским флагом) присылают поляков, немцев (редко), украинцев, румын и даже кацапов. Моряки никакого влияния на кадровую политику компании не имеют .
Той, який розвалювали брати Чуркіни, а тепер добиває с¥ка православна - новинський???
Чи інший, який зє влада зупинила, як прийшла до влади, та розігнала робітників???
Хорошо устроились !