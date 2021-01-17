"Обговорили з прем'єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року": Ткаченко розповів про відкриття кінотеатрів, готелів і клубів

Сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати з дотриманням всіх правил карантину попередньо з 25 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у себе в телеграмі.

"Обговорили з прем’єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптив карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати. Звісно з дотриманням усіх правил карантину. І дивлячись на статистику захворюваності в країні", - написав Ткаченко.

Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації, яким обумовлюються карантинні правила – і більш суворі як зараз, і полегшені – як у минулі місяці, зараз діють до 28 лютого.

"І очевидно, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому разі обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність", - додав Ткаченко.

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