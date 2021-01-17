Ворог обстрілював зі станкового протитанкового гранатомета позиції ОС недалеко від Широкиного, - пресцентр
Протягом поточної доби, 17 січня, уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлені представники ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Крім того, 17 січня сапери розмінували майже два гектари території і передали на знищення шість вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
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