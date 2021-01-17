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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог обстрілював зі станкового протитанкового гранатомета позиції ОС недалеко від Широкиного, - пресцентр

Протягом поточної доби, 17 січня, уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлені представники ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Крім того, 17 січня сапери розмінували майже два гектари території і передали на знищення шість вибухонебезпечних предметів.

Також читайте: Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів поблизу Луганського, Зайцевого та Південного. За добу 4 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Ворог обстрілював зі станкового протитанкового гранатомета позиції ОС недалеко від Широкиного, - пресцентр 01

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

обстріл (29558) Донбас (22358) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Шёл стопицотый день "зелёной тишины"...
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17.01.2021 18:43 Відповісти
+10
Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4364
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17.01.2021 18:39 Відповісти
+4
Был бы у нас президент Алиев - вжопучленцы и пукнуть побоялись !
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17.01.2021 18:51 Відповісти
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Враг обстреливал из станкового противотанкового гранатомета позиции ОС недалеко от Широкино, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4364
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17.01.2021 18:39 Відповісти
Шёл стопицотый день "зелёной тишины"...
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17.01.2021 18:43 Відповісти
Зебіл, 73% сидячи на диванах тебе підтримують.
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17.01.2021 19:03 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из твоего избранника пианист - х#@вый.
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17.01.2021 19:30 Відповісти
Вы не правы, 73% сидячи на диване поддерживают, а он сидячи на диване категорически против!
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17.01.2021 21:37 Відповісти
стрельнуть из чего-нибудь в ответ-западло?
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17.01.2021 18:44 Відповісти
Был бы у нас президент Алиев - вжопучленцы и пукнуть побоялись !
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17.01.2021 18:51 Відповісти
А наріду ближче до душі кловун.
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17.01.2021 19:02 Відповісти
А что наш главнокомандующий? Наверное у его "надо просто перестать стрелять" срок годности истек. Протухло короче все.
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17.01.2021 18:56 Відповісти
Можуть собі дозволити.
https://prm.ua/kvartal-zelenskoho-prodav-rosiyskomu-kanalu-franshyzu-liha-smikhu-v-moskvi-vzhe-oholosyly-kastynh/ "Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
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17.01.2021 18:57 Відповісти
Так хто торгує з агресором? ЗЕлохи, де ви там поховались?
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17.01.2021 19:01 Відповісти
Ворог обстрілював зі станкового протитанкового гранатомета позиції ОС недалеко від Широкиного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4428
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17.01.2021 19:01 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3172654-navalnij-priletiv-u-rosiu.html Навальний прилетів у Росію
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17.01.2021 19:03 Відповісти
Та нехай хоч в Ґондурас. Мені дуже пох
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18.01.2021 08:54 Відповісти
 
 