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Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin. СПИСОК

Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin. СПИСОК

Стали відомі імена п'ятьох українських моряків, які були врятовані з суховантажу Arvin, затонулого в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Посольстві України в Туреччині. Врятовані громадяни України:

1. Геннадій Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 роки, громадянин України

2. Владислав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 років, громадянин України

3. Олександр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 рік, громадянин України

4. Віталій Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 років, громадянин України

5. Віталій Качур (VİTALİ KACHUR), 23 роки, громадянин України

Громадянин РФ - Ніколай Крінов (NİKOLAİİ KRİNOV), 44 роки.

Особу загиблого встановлюють.

Телефон гарячої лінії для родичів постраждалих моряків: (+90) 539 550 98 98.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України

Як повідомлялось, сьогодні у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку було повідомлено, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. За попередніми даними, суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

У лікарні перебувають 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують.

корабель (1618) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+9
Спасибо большое турецким морякам!
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17.01.2021 18:55 Відповісти
+3
Судно жабадав, волну встречную поймали прямо походу и переломилось корыто пополам, ибо нех на речных судах в море выходить.
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17.01.2021 20:04 Відповісти
+2
на хвилі ці довгокорпусники скручує в штопор, а як іще й обмерзне...

то як ВолгоБалт 189 РУ не називай... а як тут на фото, він виглядав десь років з двадцять тому
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin - Цензор.НЕТ 9348
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17.01.2021 19:09 Відповісти
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Перегруз по ходу.
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17.01.2021 18:49 Відповісти
на хвилі ці довгокорпусники скручує в штопор, а як іще й обмерзне...

то як ВолгоБалт 189 РУ не називай... а як тут на фото, він виглядав десь років з двадцять тому
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin - Цензор.НЕТ 9348
показати весь коментар
17.01.2021 19:09 Відповісти
Судно жабадав, волну встречную поймали прямо походу и переломилось корыто пополам, ибо нех на речных судах в море выходить.
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17.01.2021 20:04 Відповісти
Спасибо большое турецким морякам!
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17.01.2021 18:55 Відповісти
Стурбований.
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17.01.2021 18:56 Відповісти
Чому різний непотріб з українським громадянством Українцями називають??? Які це нах українці?
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17.01.2021 19:43 Відповісти
 
 