Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin. СПИСОК

Стали відомі імена п'ятьох українських моряків, які були врятовані з суховантажу Arvin, затонулого в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Посольстві України в Туреччині. Врятовані громадяни України:

1. Геннадій Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 роки, громадянин України

2. Владислав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 років, громадянин України

3. Олександр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 рік, громадянин України

4. Віталій Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 років, громадянин України

5. Віталій Качур (VİTALİ KACHUR), 23 роки, громадянин України

Громадянин РФ - Ніколай Крінов (NİKOLAİİ KRİNOV), 44 роки.

Особу загиблого встановлюють.

Телефон гарячої лінії для родичів постраждалих моряків: (+90) 539 550 98 98.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На затонулому біля берегів Туреччини суховантажі Arvin було 10 українців і 2 іноземці, 6 людей врятували, 2 загинули, пошуки 4 тривають, - МЗС України

Як повідомлялось, сьогодні у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Спочатку було повідомлено, що він був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії. За попередніми даними, суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

У лікарні перебувають 5 українців та 1 росіянин, один моряк загинув. П’ятьох ще розшукують.