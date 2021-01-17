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Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводить жорсткі затримання на вулиці. ВIДЕО

Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводить жорсткі затримання на вулиці. ВIДЕО

Співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Співробітники ОМОНу почали витісняти на вулицю людей, які зібралися біля рамок на вході в аеропорт Внуково, куди повинен прилетіти політик Олексій Навальний.

Тих, хто нікуди не летить, силовики за допомогою гучномовців закликали покинути будівлю аеропорту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки. ВИДЕО+ФОТО

ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта "Внуково" #навальный pic.twitter.com/Wl6AxOn6S5

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

На вулиці біля входу в аеропорт почалися затримання, повідомляє "МБХ медіа". Деяких людей затримують жорстко: несуть за руки і за ноги і тягнуть асфальтом, пише "Новая газета".

За інформацією Znak.com, затримують в тому числі "фанатів Ольги Бузової", які приїхали в аеропорт нібито зустрічати співачку.

Раніше у Внуково затримали соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, помічника Навального Іллю Пахоменка та співробітницю штабу політика в Пітері Анастасію Кадетову.

Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Крім того, було затримано активіста Костянтина Котова. У кореспондента "Нової газети" Влада Докшіна, який був в аеропорту з редакційним завданням, забрали документи.

Поліцейські запитали, чи є у нього московська реєстрація, і повели в автозак.

Пізніше кореспондента телеканалу "Дождь" Едуарда Бурмістрова затримали в прямому ефірі.

"Никому не интересный блогер" возвращается в Россию. Заборы в аэропорту, автозаки, запрет на вход в здание без билета, люди, согнанные встречать Бузову (кому вообще в голову пришла эта безумная идея?!) pic.twitter.com/XGidV0BUnV

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

затримання (4357) москва (1266) ОМОН (66) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+25
А нам обов'язково про це знати ?
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17.01.2021 19:10 Відповісти
+9
Ну если никого не пристрелили то незачет.
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17.01.2021 19:09 Відповісти
+9
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 3987
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17.01.2021 19:22 Відповісти
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Ну если никого не пристрелили то незачет.
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17.01.2021 19:09 Відповісти
Родина у Навального уродина! Путину вопрос: и кому он надо? А оказывается тебе .. смотри какую встречу устроил !
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17.01.2021 20:18 Відповісти
А нам обов'язково про це знати ?
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17.01.2021 19:10 Відповісти
Заходьте на сайт новин канадщни і не будете знати. А нам чим більше гризні в ***-того сусіда тим нам краще.
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17.01.2021 19:17 Відповісти
Свої "сов'єти" засунь собі в гризло, пацак.
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17.01.2021 19:29 Відповісти
Шо такий злий. Баба не дає?)
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17.01.2021 19:30 Відповісти
"Баби" у вас, пацак.
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17.01.2021 19:31 Відповісти
А вас мужики.. ну шо ж
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17.01.2021 19:34 Відповісти
пацак не знает что он кацап
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17.01.2021 19:46 Відповісти
Дуже =розумна= відповідь.
Цілком у стилі багатьох форумних =вумних=.
Бо =канадщина= і =канадія= - найбільший ворог українців, жити їм не дає, кусень хліба з рота забирає і тарифи підвищує, з хати виганяє.
А ЦН - приватний сайт цих "вумних патріотів".
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17.01.2021 20:14 Відповісти
вже і Канада комусь винувата ? ))))
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17.01.2021 23:06 Відповісти
Не перекручивай.Наибольший враг Украины-империалистская расея. И чем больше её будут дрючить,чем больше ей санкций насыпят,тем нам легче. И морально и экономически.
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18.01.2021 13:22 Відповісти
Я нічого не перекручую.
Читаю коменти. І безперестанне (уже багатомісячне) поливання брудом канадської діаспори аж до відкритого називання - ворогом.
А як ви щойно прийли і побачили - то не мої проблеми.
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18.01.2021 20:36 Відповісти
з кожної праски зараз якщо не трансляція, то репортаж. Трохи набридло. Вже хтось, щось має зробити, нарешті!
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17.01.2021 19:19 Відповісти
Для кого-то, Навальный - последняя надежда...
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17.01.2021 19:20 Відповісти
На что надежда? Пора б уже привыкнуть ))
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17.01.2021 19:53 Відповісти
рашка, як завжди, дуже привітна
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17.01.2021 19:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3jJUct8eFQA Навальный. Возвращение в Москву online
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17.01.2021 19:10 Відповісти
Літак замість Внуково летить у Шеримет"єво. Ось до чого довели *****.
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17.01.2021 19:11 Відповісти
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 5011
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17.01.2021 19:23 Відповісти
Ну, що "випадково" зіб"ють літак з Навальним чи ні?
Х*йло може ...
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17.01.2021 19:11 Відповісти
Автозаки, жесткие задержания. Где-то я слышал о похожем, вот только не знаю где. Совпадение? Не думаю...
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17.01.2021 19:13 Відповісти
Ты закусывай
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17.01.2021 19:17 Відповісти
і напевно в автозаку проїхались
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17.01.2021 19:30 Відповісти
А, взагалі, картина дуже схожа з Білоруссю. Не дарма у них "єдіноє государство"
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17.01.2021 19:13 Відповісти
У кого то еще есть какие то ожидания насчет данного персонажа? Напомню , что кацапский "либерализм" заканчивается там, где возникает "украинский вопрос " и данное существо абсолютно такая же мразоте как и вся козломордая наволочь.
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17.01.2021 19:18 Відповісти
Не. Он мразота лицемерная. Пыня тот хоть не корчит из себя либерала.
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17.01.2021 19:19 Відповісти
будь яка смута в Рашці нам на користь
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17.01.2021 19:20 Відповісти
Хай с плакатами - Крымняш штурмуют аеропорт. И наколки Пыни на жепах показывают ментам. Только так апазиция может встретить Навалившего.
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17.01.2021 19:18 Відповісти
Самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево. Во Внуково он не сядет. Причина любопытная: закрыли полосу из-за, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе.
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17.01.2021 19:18 Відповісти
что уж тут любопытного
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17.01.2021 21:22 Відповісти
В России власть крепко укоренилась. Запакуют и грохнут любого кто пойдет против них. Путину и его компании некуда убегать, в случае смены власти. Будут стоять до последнего.
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17.01.2021 19:19 Відповісти
Хузнат - либо герой , либо дурак ( с ) Аметхан -хан Султан - дважды герой страны ссср .
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17.01.2021 19:19 Відповісти
Самый отслеживаемый рейс в мире по статистике ФлайтРадара:Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 1617
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17.01.2021 19:20 Відповісти
Вы фсё фрёте .
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17.01.2021 19:56 Відповісти
Вот так и пойди кого то встретить в аэропорт ( не в то время) получишь по полной программе, даже если к конкретной встрече и отношение не имеешь. Полицейской фашистское государство.. Ну и какой долб-б хочет жить в этом рашистанском мире.
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17.01.2021 19:21 Відповісти
73% зебиловтупыхиипанутыхнавсюголову...
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17.01.2021 19:25 Відповісти
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 3987
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17.01.2021 19:22 Відповісти
)))
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17.01.2021 19:30 Відповісти
Встречают прям, как нашу Савченко!
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17.01.2021 19:24 Відповісти
Навальний російськомовний?
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17.01.2021 19:24 Відповісти
узькоязичний
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17.01.2021 19:25 Відповісти
пєчяльна...
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17.01.2021 19:36 Відповісти
це Ви ще дуже м'яко про те гівно висловились...
А так воно російськомовне ще більше ніж інші...
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17.01.2021 19:28 Відповісти
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 6110
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17.01.2021 19:27 Відповісти
очередной КГБ-ный проект протягивания клоуна в президенты...
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17.01.2021 19:30 Відповісти
Цирковые номера на ********* . ***** состряпал себе ,, жопозиционную альтернативу ,, .
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17.01.2021 19:27 Відповісти
"ДА КОМУ ОН НУЖЕН?" (с)Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 6716
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17.01.2021 19:28 Відповісти
. Все же не стали сбивать - на борту много иностранных журналистов.
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17.01.2021 19:31 Відповісти
Я вас умоляю. Когда это ***** останавливало. Еще одно доказательство нужности кацапской верхушке данного персонажа.
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17.01.2021 19:45 Відповісти
Самолёты из Германии всегда производили ажиотаж в Росиии
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17.01.2021 19:59 Відповісти
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 2691
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17.01.2021 19:45 Відповісти
Щиро бажаю щоб кацапи імперці-путиноїди та ліберали відмудохали одне одного. Да с огоньком!
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17.01.2021 19:51 Відповісти
Количество журналистов как было вовремя приезда эрц-герцога Фердинанта в Сараево в 1914 году ... На этом , надеюсь , аналогия заканчивается .
Но пол Мацьквы застопорили - так точно .
Никакому *********** придворному стоко внимания не было !
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17.01.2021 19:55 Відповісти
Навальный приземлился. Теперь вопрос: сядет ли? (с)
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17.01.2021 19:56 Відповісти
Да задержат его 100%.
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17.01.2021 20:12 Відповісти
Эта правильна, москали должны знать свое место.
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17.01.2021 20:27 Відповісти
К стойлу их с детства приучают. Они ведь потомки Чингисхана.
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17.01.2021 21:52 Відповісти
В Московии рождается новый политик .
После ареста Алексея Навального толпа кричала "Юля" ... имея ввиду жену Алексея .
У ***** может так крышу сорвать . Стоко "накропали" на Алексея, терь будут искать против Юли .
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17.01.2021 21:20 Відповісти
Нам пох....
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17.01.2021 21:53 Відповісти
Конченая страна россия и дебилы кто туда хочет.
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17.01.2021 21:47 Відповісти
Цирк))
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17.01.2021 22:07 Відповісти
ОМОН ЭТО НЕ ЛЮДИ - ЭТО ДИНОЗАВРЫ !!!
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18.01.2021 11:25 Відповісти
А ПУТИНА ДАВНЫМ ДАВНО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗА ЕГО ПОСТУПКИ !!!
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18.01.2021 11:29 Відповісти
 
 