Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводить жорсткі затримання на вулиці. ВIДЕО
Співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
Співробітники ОМОНу почали витісняти на вулицю людей, які зібралися біля рамок на вході в аеропорт Внуково, куди повинен прилетіти політик Олексій Навальний.
Тих, хто нікуди не летить, силовики за допомогою гучномовців закликали покинути будівлю аеропорту.
ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта "Внуково" #навальный pic.twitter.com/Wl6AxOn6S5— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021
На вулиці біля входу в аеропорт почалися затримання, повідомляє "МБХ медіа". Деяких людей затримують жорстко: несуть за руки і за ноги і тягнуть асфальтом, пише "Новая газета".
За інформацією Znak.com, затримують в тому числі "фанатів Ольги Бузової", які приїхали в аеропорт нібито зустрічати співачку.
Раніше у Внуково затримали соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, помічника Навального Іллю Пахоменка та співробітницю штабу політика в Пітері Анастасію Кадетову.
Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021
Крім того, було затримано активіста Костянтина Котова. У кореспондента "Нової газети" Влада Докшіна, який був в аеропорту з редакційним завданням, забрали документи.
Поліцейські запитали, чи є у нього московська реєстрація, і повели в автозак.
Пізніше кореспондента телеканалу "Дождь" Едуарда Бурмістрова затримали в прямому ефірі.
"Никому не интересный блогер" возвращается в Россию. Заборы в аэропорту, автозаки, запрет на вход в здание без билета, люди, согнанные встречать Бузову (кому вообще в голову пришла эта безумная идея?!) pic.twitter.com/XGidV0BUnV— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
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Цілком у стилі багатьох форумних =вумних=.
Бо =канадщина= і =канадія= - найбільший ворог українців, жити їм не дає, кусень хліба з рота забирає і тарифи підвищує, з хати виганяє.
А ЦН - приватний сайт цих "вумних патріотів".
Читаю коменти. І безперестанне (уже багатомісячне) поливання брудом канадської діаспори аж до відкритого називання - ворогом.
А як ви щойно прийли і побачили - то не мої проблеми.
Х*йло може ...
А так воно російськомовне ще більше ніж інші...
Но пол Мацьквы застопорили - так точно .
Никакому *********** придворному стоко внимания не было !
После ареста Алексея Навального толпа кричала "Юля" ... имея ввиду жену Алексея .
У ***** может так крышу сорвать . Стоко "накропали" на Алексея, терь будут искать против Юли .