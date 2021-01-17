Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводить жорсткі затримання на вулиці. ВIДЕО

Співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Співробітники ОМОНу почали витісняти на вулицю людей, які зібралися біля рамок на вході в аеропорт Внуково, куди повинен прилетіти політик Олексій Навальний.

Тих, хто нікуди не летить, силовики за допомогою гучномовців закликали покинути будівлю аеропорту.

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ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта "Внуково" #навальный pic.twitter.com/Wl6AxOn6S5 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

На вулиці біля входу в аеропорт почалися затримання, повідомляє "МБХ медіа". Деяких людей затримують жорстко: несуть за руки і за ноги і тягнуть асфальтом, пише "Новая газета".

За інформацією Znak.com, затримують в тому числі "фанатів Ольги Бузової", які приїхали в аеропорт нібито зустрічати співачку.

Раніше у Внуково затримали соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, помічника Навального Іллю Пахоменка та співробітницю штабу політика в Пітері Анастасію Кадетову.

Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Крім того, було затримано активіста Костянтина Котова. У кореспондента "Нової газети" Влада Докшіна, який був в аеропорту з редакційним завданням, забрали документи.

Поліцейські запитали, чи є у нього московська реєстрація, і повели в автозак.

Пізніше кореспондента телеканалу "Дождь" Едуарда Бурмістрова затримали в прямому ефірі.