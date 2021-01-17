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"Президент Трамп сказав зробити це". Учасники штурму Капітолію розповіли, хто їх підбурював

Прихильники президента США Дональда Трампа, який програв на виборах, і які намагалися захопити 6 січня будівлю Конгресу США (Капітолій), почали давати свідчення в ФБР про те, що до таких дій їх підбурював сам Трамп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише The Washington Post.

Вони зазначили, що інші учасники мітингу під час заворушень теж викрикували, що їх запросив чинний президент.

"Президент Трамп сказав зробити це", - підкреслив один із затриманих.

Інший підозрюваний, який під час штурму Капітолію кидався в поліцейських вогнегасниками, теж зізнався ФБР, що отримав відповідні "інструкції" від чинного президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ

 Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де повинні були оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.

Напад на будинок Капітолію активно висвітлювався ЗМІ, пов'язаними з ГРУ.

У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою. У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпад американської демократії. Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна частина показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією

В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан. ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.

7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232.

Інавгурація нового президента США відбудеться  20 січня.

Конгрес США (1243) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+56
Тобто, підтвердили, що своїх мізків у них нема. З нашими зелебобами така ж самі фігня...
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17.01.2021 19:12 Відповісти
+25
трофеи бывают разные )))))
"Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал - Цензор.НЕТ 6630

...
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17.01.2021 19:21 Відповісти
+18
"Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал - Цензор.НЕТ 8023
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17.01.2021 19:14 Відповісти
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Слава Україні
Чур москальським тролякам
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18.01.2021 02:19 Відповісти
Неосоциалистов, устроивших госпереворот в США, даже не тревожит тот факт что любой человек может легко найти речь и высказывания Трампа и увидеть что никаких призывов к насилию там не было, а наоборот, были просьбы демонстрировать мирно и без насилия. Но что им факты? Слова незамысловато организованных провокаторов для них важнее чем речь самого Трампа. Это всё срублено куда топорнее чем пресловутый майнильский инцидент 80 лет назад или чем нападение на Южную Осетию в 2008.
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18.01.2021 05:39 Відповісти
о как возбудились троляки из мокшанских болот защищая вашингтонского орангутанга
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18.01.2021 09:31 Відповісти
"Президент Трамп сказав зробити це". Учасники штурму Капітолію розповіли, хто їх підбурював - Цензор.НЕТ 6857
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18.01.2021 09:35 Відповісти
Цікаво, що якось майже непоміченою пройшла інформація про самогубство чувака, який забрав пелосін ноутбук. Мабуть йому стало соромно, от він і самовбився, правда ж, панове корисні ідіоти глобалістів?
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18.01.2021 13:04 Відповісти
"
В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году
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18.01.2021 13:07 Відповісти
А я знаю кто установил ВУ - это Ху-ло. Деньги давай!
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18.01.2021 18:21 Відповісти
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