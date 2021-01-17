"Президент Трамп сказав зробити це". Учасники штурму Капітолію розповіли, хто їх підбурював

Прихильники президента США Дональда Трампа, який програв на виборах, і які намагалися захопити 6 січня будівлю Конгресу США (Капітолій), почали давати свідчення в ФБР про те, що до таких дій їх підбурював сам Трамп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише The Washington Post.

Вони зазначили, що інші учасники мітингу під час заворушень теж викрикували, що їх запросив чинний президент.

"Президент Трамп сказав зробити це", - підкреслив один із затриманих.

Інший підозрюваний, який під час штурму Капітолію кидався в поліцейських вогнегасниками, теж зізнався ФБР, що отримав відповідні "інструкції" від чинного президента.

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Нагадаємо, 6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де повинні були оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Протестувальники відправилися до Капітолію. Трамп обіцяв піти за ними, але поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN.

Напад на будинок Капітолію активно висвітлювався ЗМІ, пов'язаними з ГРУ.

У російськомовному інформаційному просторі влада США зображувалася дискредитованою. У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпад американської демократії. Контрольований російським державою новинний канал транслював хаос на розділеному екрані: одна частина показувала щасливе святкування православного Різдва в Росії, інша - хаос у Вашингтоні.

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В результаті заворушень загинули п'ятеро людей, серед них офіцер поліції, було затримано 52 людини, у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан. ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяла винагороду.

7 січня Конгрес США затвердив Джо Байдена переможцем президентських виборів. Він отримав 306 голосів вибірників, його попередник на посаді глави держави Дональд Трамп - 232.

Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня.