За рік у рейтингу безпечних країн Білорусь опустилася з 16 на 114 місце
Білорусь опустилася на 98 позицій в рейтингу безпечних країн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє ресурс Numbeo.
На початку 2020 року Білорусь посідала 16-е місце зі 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією. За даними на початок 2021 року республіка опустилися на 114-е місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.
Лідирує в рейтингу Катар, на останньому місці - Венесуела.
Сервіс Numbeo збирає статистику щодо якості життя в різних країнах. Індекс злочинності та безпеки заснований на опитуваннях користувачів сайту.
У Білорусі вже майже пів року тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.
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