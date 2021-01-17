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Новини Революція в Білорусі
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За рік у рейтингу безпечних країн Білорусь опустилася з 16 на 114 місце

За рік у рейтингу безпечних країн Білорусь опустилася з 16 на 114 місце

Білорусь опустилася на 98 позицій в рейтингу безпечних країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє ресурс Numbeo.

На початку 2020 року Білорусь посідала 16-е місце зі 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією. За даними на початок 2021 року республіка опустилися на 114-е місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.

Лідирує в рейтингу Катар, на останньому місці - Венесуела.

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Сервіс Numbeo збирає статистику щодо якості життя в різних країнах. Індекс злочинності та безпеки заснований на опитуваннях користувачів сайту.

У Білорусі вже майже пів року тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+11
Бульборейх.
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17.01.2021 19:26 Відповісти
+4
Бо бандити засіли при владі і в органах правопорядку.
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17.01.2021 19:27 Відповісти
+4
От дивні рейтинги.
В тій же рашці в рази небезпечніше ніж в Білорусі.
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17.01.2021 19:28 Відповісти
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Бульборейх.
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17.01.2021 19:26 Відповісти
Бо бандити засіли при владі і в органах правопорядку.
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17.01.2021 19:27 Відповісти
в Україні то все Слава Богу , так ? "рейтинги" ні про що
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17.01.2021 19:41 Відповісти
Так було безпечно, поки не влаштували бардак імені кухарки Свєти
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17.01.2021 20:19 Відповісти
От дивні рейтинги.
В тій же рашці в рази небезпечніше ніж в Білорусі.
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17.01.2021 19:28 Відповісти
ахахахах, Беларусь біла на 16 месте, сирйозна? єто рейтинг Разумкова?
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17.01.2021 19:28 Відповісти
За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место - Цензор.НЕТ 4595
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17.01.2021 19:30 Відповісти
А на якому місці Україна?
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17.01.2021 19:32 Відповісти
За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место - Цензор.НЕТ 9855
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17.01.2021 19:32 Відповісти
Во бандитов расплодилось за полгода.
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17.01.2021 19:33 Відповісти
Ага...и все как один в погонах...бандиты и омон это ныне в беларуссии слова синонимы...
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17.01.2021 23:01 Відповісти
Ты же недавно так и свою полицию ругал.
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17.01.2021 23:09 Відповісти
"безопасности" для кого ... в Україні безпечніше ніж у Білорусі , навряд
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17.01.2021 19:39 Відповісти
В Україні в особливій небезпеці зараз перебувають російськомовні...десять раз озирнеться, десять раз подумає потім десять раз перехреститься і лише потім скаже якесь російське слово, і щоб ніхто не почув, звичайно і після цього знову - десять раз озирнеться...і т.д. і т.п...
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17.01.2021 19:50 Відповісти
Мячня.
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17.01.2021 19:55 Відповісти
Да да! праильно гутариш епта!!
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17.01.2021 19:59 Відповісти
та ну нах... як акали яухкали так і далі будуть ...ображає не російська мова від росіянина а та місцева гидота що "російську" вивчило з 95го телевізора ... те меньшовартісне бидло що не усвідомлює свою належить українському народу ... оте болото що кожен раз на виборах робить "вибір" з дерьма
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17.01.2021 20:19 Відповісти
ключевое слово - каждый раз. Шо последний, шо предпоследний
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17.01.2021 23:05 Відповісти
togo i nado bylo ozidat,tam teper na mnogo opasnej cem bolsinstve afrikanskix stran
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17.01.2021 19:49 Відповісти
Бо той рейтинг повна фікція. Як і більшість рейтингів взазалі.
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17.01.2021 19:55 Відповісти
И что говорит этот рейтинг? За 26 лет правления бацьки на 16 месте, с приходом дымократов - 114. No comments
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17.01.2021 20:00 Відповісти
А когда демократы то пришли в белоруссии?? И куда??
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17.01.2021 23:02 Відповісти
Я всегда говорил, что все эти рейтинги полная фигня, по этой логике Северная Корея должна быть на первом месте 😁😁😁😁
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17.01.2021 20:10 Відповісти
16 МЕСТО ...СЕРЬЙОЗНО???? БЕЗОПАСНЕЙ ЧЕМ В СТРАНАХ ЕС? ШО ЗА ДЕБИЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ И С КАКОЙ ЗАДНИЦИ ЕГО ВИТЯНУЛИ????
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17.01.2021 21:59 Відповісти
а что в ней стало так опасно ?
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18.01.2021 04:09 Відповісти
Мені абсолютно не зрозуміло яким чином диктаторська Білорусь Лукашенко могла займати, навіть на початку 2020 року!, 16 місце. Щось з тими "методиками" не так.
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18.01.2021 07:46 Відповісти
 
 