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Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ

Білоруси запрошують російських прикордонників для створення

У секретному листі, який направили в Москву силові структури з Мінська, росіянам пропонують "створення розвідувальних пунктів на кордоні з Україною для виконання спільних завдань".

Про це йдеться в матеріалі кореспондента ТСН.Тиждень Андрія Цаплієнка, передає Цензор.НЕТ.

Українські спецслужби перехопили лист головного білоруського прикордонника Анатолія Лаппи своєму російському колезі, першому заступнику ФСБ Володимиру Кулешову.

В ньому російським силовикам пропонується створити постійні розвідувальні пости вздовж усього українсько-білоруського кордону. Ці об’єкти в листі називаються спільними постами радіоелектронної та технічної розвідки. На них будуть працювати російська розвідувальна техніка і російські силовики.

Лист з запрошенням російських ФСБівців на український кордон датований 17 грудня минулого року. Саме з того часу на тихих білоруських заставах почалася метушня. "На активних напрямках вони несуть службу більш інтенсивно. Останній час ми спостерігаємо частіше ними несення служби, і пішим чином, і в нічний час, і з використанням техніки", - додає начальник відділу інспекторів прикордонної служби "Задеріївка" Олег Омельчишин. 

Також читайте: За рік у рейтингу безпечних країн Білорусь опустилася з 16 на 114 місце

Якщо розвідувальні пости створять, росіяни, як на долоні, бачитимуть рух техніки в прикордонній смузі і слухатимуть весь ефір - від мобільних телефонів до зашифрованих засобів зв’язку. "Вони будуть використовувати засоби такі самі, як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - переконує командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв. 

Білорусь (7987) кордон (4838) росія (66478) ЗМІ (1369)


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Топ коментарі
+33
А кто мешает все последние 7 лет нам укреплять границу с Беларусью и Рашкой и вести разведку вдоль границы? Или всё это новое открытие для наших фельдмаршалов? Кто-то ещё не понял, кто такой Бульбофюрер и на что он готов, ради своей власти? Хомчаку флаг в руки, вместо того, чтобы нести своим языком адову дичь, пусть делом займётся, вместе с Тараном и Даниловым
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17.01.2021 20:45 Відповісти
+31
да хай хоть в жопу долбятся.
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17.01.2021 20:41 Відповісти
+29
Так і Україні пора такі пости вздовж білоруського і російського кордону ставити, якщо досі немає. Хочеш миру - готуйся до війни.
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17.01.2021 20:42 Відповісти
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Своей границы мало, надо именно через Беларусь ?
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17.01.2021 21:08 Відповісти
стена сенина, таки, дает о себе знать...
пора опять его в премьеры, на севере стеной отгородиться
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17.01.2021 21:37 Відповісти
главное что наколинах не повзав перед ****** как некоторые
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17.01.2021 21:57 Відповісти
Видимо они будут использовать эти пункты для продажи киловатт-часов Украине, которая с большим энтузиазмом убивает свою энергетику. Профит всем, хохлам убыток.
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17.01.2021 20:57 Відповісти
Украине нужно отрубить електричество сябров ,и чем побыстрее тем лучше ,иначе Украину отрубят от Европы и отправят рашисту в ,,опу
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17.01.2021 20:59 Відповісти
а это что, новость??!!! Бацько сосет у Х..йла прредав свой народ - всему миру это известно!
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17.01.2021 21:01 Відповісти
Хуже, чем Зимбабве Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в мировом рейтинге безопасности стран https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2021
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17.01.2021 21:08 Відповісти
Україні потрібно запросити американців, для спільного патрулювання кордонів з рашою і Білорусією.
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17.01.2021 21:11 Відповісти
Чому вони танками на нас ще не пішли?
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17.01.2021 21:11 Відповісти
Да-да-да, в самой лучшей стране в мире самая лучшая в мире ФСБ никогда не лажает, в ней никогда не бывает кротов и для передачи данных в сетях общего пользования используются самые лучшие в мире алгоритмы шифрования (которые были успешно взломаны ЦРУ ещё в 80-х, если что)
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17.01.2021 21:25 Відповісти
на рускаізичноє насілєніє
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17.01.2021 21:27 Відповісти
Ага. Продовжуйте скорочувати військо 👺👺👺👺👺👺👺
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17.01.2021 21:14 Відповісти
А как же клятва фюрера-Лукашенко Зеленскому, в вечной дружбе с Украиной!! Вот вам и вес клятвы очередного коммуниста Лукашенко -который хуже фашиста!!
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17.01.2021 21:24 Відповісти
Да Лукашенко конешно януковище номер 2. Но а кто на западе вообще дружит с нашим преЗедентом?
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17.01.2021 21:31 Відповісти
Дак кому там білоруси брати?
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17.01.2021 21:29 Відповісти
Тамбовським свинособакам.
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17.01.2021 21:42 Відповісти
Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5672
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17.01.2021 21:35 Відповісти
Білорусія стала областю Московії, тепер на територію будуть вводити військову техніку.
До цього вони побудували дороги до кордону.
А наші сопливі головнокомандувачі по вухах народу їздили і вважали що загрози не буде.
Тоб-то маємо ще неукріплений кордон з ворогом.
Тепер Хомяку потрібно обійнятись і плакати.
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17.01.2021 21:43 Відповісти
Білорасєя не стала областью а завжди єю була і раєйські військові там були завжди присутні, і розмовляли білорасєяни завжди расєйською і не вигадуй більше нічого про якісь зміни у білорасєї останнім часом...
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17.01.2021 21:54 Відповісти
Читав у ФБ, що преЗЕдент коли почав відводити війська на Донбасі, то заборонив військовим застосовувати засоби радіоелектронної розвідки.

А щодо білорусів, то я не розумію звідки у ЗМІ і більшості українців такий пієтет до них. Так, білоруси не агресивні, не нахабні як кацапи, але білорус буде з тобою до тих пір поки на горизонті не покажеться москаль, а тільки з'явився кацап то білорус вже за ним хвостиком ходить. Такі картини я мав нагоду спостерігати під час служби в армії ще у совку, а потім на відпочинку в Криму. А в Києві на момент проголошення Незалежності у 1991 році всі ті білоруси, яких я знав були за савєцкій саюз. До речі, як і євреї, тільки одиниці підтримували Незалежність. А більшість євреїв, яких я знав у Києві, були або проросійські, як шапіто, або нейтральні. Але всі ті хто були нейтральні виїхали в Америку або в Ізраїль.
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17.01.2021 21:57 Відповісти
Білорасєяни ще більш агресивні і нахабніші як расєяни, усі карликові народи паскудні, приклад мадярота, а білорасєяни ще і підлабузники у расєян...
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17.01.2021 22:01 Відповісти
Брехню про белорусов ты пишешь.
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17.01.2021 23:02 Відповісти
Ні))) я там живу кожного літа у тещі, знаю цих плазунів расєйських як облуплених, ліпше расєяни як ці їх підлабузники...
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17.01.2021 23:08 Відповісти
Ну если тебе лучше россияне то шо я тебе скажу?
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17.01.2021 23:18 Відповісти
Нічого і не кажи, бо ліпше мати справу з босом чим з його смоктунами...
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17.01.2021 23:38 Відповісти
То есть, жена и тёща беларуски?
Ну, тогда понятно, откуда у Вас такая любовь к беларусам...
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18.01.2021 07:27 Відповісти
Теща була типовим представником свого паскудного народу, совід з'явився вчасно, коли їй казали сокотитися, воно все пиз@діло що, это всё у вас там на Украине...)))
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18.01.2021 10:02 Відповісти
Ох, видать, попила у Вас тёща крови. Да и Вас, видать, не сильно жаловала. Так ушибла, что теперь от любого беларуса Вас колотит. И теперь Вы эксперт по беларусам.
Понимаю. Дело житейское. Сама тёща.
У моей знакомой дочь от мужа-хохла ушла. Вы бы послушали теперь, что эта бывшая тёща обо всей украинской нации говорит. Жах... Даже я начинаю ей верить...
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18.01.2021 10:50 Відповісти
А я пострадавшему сочувствую: жена выела печенку, а теща - мозг
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18.01.2021 11:04 Відповісти
Я бы тоже посочувствовала, если бы пострадавший не пытался теперь по причине тяжёлой травмы, нанесённой ему беларуской тёщей, выступать экспертом по всей беларуской нации, именуя её не иначе, как "паскудный народ".
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18.01.2021 12:38 Відповісти
Весь совок, будь то беларус или украинец - паскудный народец. Так шо , не думаю, что для Вас , пани Марыся, здесь Омерига открылась. ЗЫ ... совок оправдывает миллионные жертвы принесенные соплеменниками Торжеством мнимых заоблачных горизонтов, в которых будут "жить" их внуки... Карл, слышишь, Гитлер не уничтожал соплеменников, чего не скажешь о кремляди и ее сателитосовкозомби. Вот и получается, что некоторые товарищи путают грешное с праведным(прихлебаев бацьки с пересiчним народом. Но я верю, шо у Вас , пани Марыся, есть силы для проведения разъяснительной работы... Тока я Вас умоляю , не перенимайте опыт 25-ти тысячников. Тобто,так бурно не рвите сердце на голос единицы.
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18.01.2021 17:40 Відповісти
Гірше за білорасєян не має жодного народу з бувшого срср, так що не пе@дить, батенька...
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18.01.2021 22:11 Відповісти
Пани Марыся, не берите тяжелого в руки , а дурного в голову.
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18.01.2021 17:42 Відповісти
Так я експерт саме по білорасєянам, гниле і паскудне народішко, можу повторювати вам стільки скільки ваше IQ видасть веселих смайликів...
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18.01.2021 22:08 Відповісти
беларусов аж 7-8 млн., это не малый народ, да и венгров 8-10 млн.
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17.01.2021 23:14 Відповісти
О@єть які не малі народи))) 250 млн це тоді мегагалактический народ?)))
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17.01.2021 23:40 Відповісти
Бульбогниль.
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17.01.2021 21:57 Відповісти
Ще є дебіли, які вважають білорусь братньою країною?
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17.01.2021 22:02 Відповісти
А шо э дебiли шо вважають нинiшню владу украiнською чи може 73% даунIв й..тих не живуть в УкраIнI?
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17.01.2021 23:07 Відповісти
Я не сприймаю зелених, але серед них значно менше безнадійної вати, ніж серед громадян білорусі.
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18.01.2021 03:05 Відповісти
І цих дебілів в Україні нажаль не мало...
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17.01.2021 23:10 Відповісти
Еще одни братушки.
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17.01.2021 22:03 Відповісти
Можно польских пограничников с американскими инструкторами пригласить ,чтобы они вдоль белорусской границы патрулировали вместе с украинскими пограничниками
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17.01.2021 22:17 Відповісти
А нафиг тебе польских, если и приглашать то бритов и амеров.
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17.01.2021 23:09 Відповісти
В Ініціативу трьох морів входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східноєвропейські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія + Україна.
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18.01.2021 00:57 Відповісти
Украине нужно пригласить США и НАТО установить на границе там военные базы НАТО! И бетонную стену построить с интегрированными дотами и лучшими в мире сканерами, радарами, системой наблюдения с ИИ и т.д.
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17.01.2021 22:20 Відповісти
Дешевле будет Беларусь захватить и выровнять границы с Московией.
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17.01.2021 22:24 Відповісти
та нафиг она нам надо. мы не оккупанты. нам чужого не надо, но свое мы не отдадим!
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17.01.2021 22:28 Відповісти
Ліпєцкая Канфєтная Фабріка свого часу входила до складу Чернігівського Князівства. А тепер вона для нас чужа. Всяке може бути.
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18.01.2021 01:27 Відповісти
а кого это нато будет защищать?73% оленей,воспитнных телевизором или совкодрочеров, воспитанных владимирским централом,или поклонников гавноеда Шария?Пока наш убогй прастый нарид не определится чего он хочет,никого мы не заинересуем.
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17.01.2021 22:34 Відповісти
знаешь, как мне кажется, что если будут стоять базы НАТО в городах по границе с РФ, то эти города будут становиться про Западными. Это у меня такая мысль возникла, когда в Одессе паркуются корабли крутые НАТО и они разрешают детям и желающим туда заходить на экскурсии и люди восхищаются ими и они тогда хотят становиться частью этого. А еще ты очень важны вопрос поднял о воспитании и культуре. Воспитание детей должно быть таким, чтобы дети любили все, что благо для Украины, и в тоже время они яростно ненавидели все, что угроза для Украины. А еще культуры вопрос должен тоже развиваться в стране в сочетании с воспитанием на ориентир любви к Украинской культуре и также брать лучшее из культур самых высококультурных, а такими являются культуры Запада, а культура России должна быть вообще вычеркнута из Украинской культуры ибо нет у России никакой культуры - это быдло и варвары. Смотрел как то фильм про первую мировую и там рассказывалось, что Россия по большей части имеет население, которое не умеет писать и читать. А это было всего 100 лет назад. А о какой культуре может быть речь в России ибо ее там априори нет - это культура быдла. Тоже самое касается и науки, Украина должна свою развивать и с Западными союзниками и их властями договариваться об обмене опытом и сотрудничестве в науке. И Министр образование должен работать над тем, чтобы лучшие знания и программы иметь в Украине и на программы обучения отправлять и учеников и учителей, чтобы они привозили в Украину опыт. Перевоспитывать совков - это задача сложная и проще дождаться смены поколений, но также не нужно упускать новые поколения, чтобы они воспитывались уже с любовью к Украине и с ненавистью ко всем, кто враг Украине.
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17.01.2021 23:58 Відповісти
Абсолютно поддерживаю каждое слово!
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18.01.2021 00:17 Відповісти
Правильно пишешь, но почему по-русски? Так же как и я - мы оба неправы, надо пересилить старую привычку, установить украинскую клавиатуру и начинать с себя самих. Почнемо перех1д на укра1нську мову; це буде наш з тобою внесок у розвиток Укра1нсько1 культуры, а не лише балачки.
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18.01.2021 02:51 Відповісти
Россия со стороны Беларуси тоже может вторгнутся и это первые тревожные звоночки! Украине нужно по любому усиливать всю свою границу и с РФ и с Беларусью!!!
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17.01.2021 22:27 Відповісти
Навыбирали вату в раду а теперь усилять границу хочешь?
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17.01.2021 23:12 Відповісти
Так а что за проблема?До и после выборов самозванца треть коментов украинцев на цензоре топили за луку,как за гаранта дружественных отношений с Украиной.Ваты своей не меряно,разберитесь.
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17.01.2021 22:29 Відповісти
А вы там типа уже разобрались?
Или уже привыкли?
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17.01.2021 22:33 Відповісти
Топили да перестали разобравшись, никто за усатого не топит больше.
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17.01.2021 23:21 Відповісти
Чи піде білорус під кацапською нагайкою війною проти українця,відповідаю:сам в руки кацапу дасть нагайку,й буде просити лупцювати для більшого задору при вбивстві українців,не сумлівайтес
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17.01.2021 22:37 Відповісти
100% це ще ті гандони...
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17.01.2021 23:45 Відповісти
Лука Мудищев и ***** - ну и дуэт

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17.01.2021 22:38 Відповісти
За год Беларусь https://www.interfax.ru/world/745547 потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных государств, который ежегодно составляет компания Numbeo на основе статистики, связанной с качеством жизни.

В начале прошлого года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место, в январе 2021-го года страна скатилась на 114-е.
Всего в рейтинге - 135 стран.
Лидирует в нём Катар, на последнем месте - Венесуэла.
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17.01.2021 22:39 Відповісти
ідеальних людей немає але не треба гнати на Білорусів . спілкувався з дівчатами з Білорусії , скажу чесно загальне враження приємне , культурні дівчата , вміють себе поводити , на відміну від деяких наших вискочок .
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17.01.2021 22:54 Відповісти
не надо обобщать
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17.01.2021 23:09 Відповісти
Не має там ніякої культури, бидло гірше за расеян, а дівчата там здебільшого мужички...
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17.01.2021 23:46 Відповісти
Дівчата русскаязичьниє?
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18.01.2021 00:51 Відповісти
Ага, зепляди под руководством КАЛО -мойши в симбиозе с впопублоковцами у Сашки Луканоида электроэнергию покупают с АЭС
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17.01.2021 22:55 Відповісти
Недружественные государство, однозначно, нужно укреплять границу!
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17.01.2021 22:56 Відповісти
а в 2014 году Бульбаш клялся и божился Турчинову (он тогда был в.о. президента):
"да мы, да никогда. с нашей территории мы не будут нападать и угрожать Украине!"

все старая крыса забыл, предатели!
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17.01.2021 23:08 Відповісти
наверняка полезут орки уже через бульбашатню
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17.01.2021 23:01 Відповісти
Треба і нам вздовж кордону з білорусами пункти створювати. Разом з НАТО.
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17.01.2021 23:14 Відповісти
А нам надо пригласить силы нато на границу с Белорусией и поставить такие же пункты разведки. Если мозгов у нашего президента не хватает противостоять врагу, торнадо хотяб его копировать. Они нам глаз выколют, мы им задницу разорвём.
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17.01.2021 23:29 Відповісти
Ну и кто там рвал тухес,что бульбафюрер гарантия от кацапов?
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18.01.2021 00:17 Відповісти
В Україні 73% білорусів. Не білорусів, а малоросів? а какая разніца??
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18.01.2021 00:49 Відповісти
Уже давно пора бы понять, при Лукашенко Беларусь враг №2 и пособник российских фашистов. Очевидно же что Россия поглощает Беларусь. Украина, если не хочет быть оккупирована неофашистской ордой орков, должна арестовывать Медведчуков, Ахметовых и прочью шваль, 7-мильными шагами бежать в НАТО, строить американские базы по всему периметру границы, разрабатывать баллистические ракеты способные нести ядерные боеголовки.
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18.01.2021 01:35 Відповісти
Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8172
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18.01.2021 01:44 Відповісти
Цензор как всегда делает вбросы, перевирая все что только можно "Белорусы приглашают российских пограничников" какие это беларусы? Лично я никого не приглашал. И никто из моих знакомых тоже. Да и президент Тихановская вроде не приглашала. Так кто приглашал, таракан?
Так и напишите что "таракан приглашает". Но таракан не все беларусы, точнее он вообще не беларус, а внук украинского цыгана Фенцика. Так что правильней будет "Украинцы приглашают российских пограничников", раз уж цензор скатился до уровня Скабеевой
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18.01.2021 05:30 Відповісти
Хитра репліка, лукава.
Не расія почала війну, а путін. Не расіянци збили літак, а ракета. Не поліцаї лупцюють білорусів щодня, а гумові палки.
Білоруси вибрали владу свого Бульболенду, і ця влада репрезентує їхні погляди. Так що заголовок правильний, просто ви намагаєтесь бути кращими, ніж є насправді (хоча б на словах).
Резюме: не *****.
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18.01.2021 08:17 Відповісти
Что, кацапчик подгорел от правды? И опять же врешь, ****, вы же без вранья не можете
"Білоруси вибрали владу свого Бульболенду", насколько я понял твой корявый русский ты тут нацарапал, что мол беларусы выбрали себе власть и эта власть отражает их взгляды. Еще раз у тебя утырка спрашиваю - Тихановская кого-то там пригласила? Ведь беларусы именно ее выбрали. Или кто пригласил? Ответь, мразь.
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18.01.2021 09:22 Відповісти
Бульбаш-кацап, без істерик. Відповідаю мразі.
Ви Луку скільки раз вибирали? Хочеш сказати, що всі рази були сфальшовані вибори? Тіхановска - це хто? Це ваша хотєлка, але не офіційний президент. Чому б вам не сказати чесно: нагнули нас, білорусів, і зробили з нами що хотіли, а ми ж такі правильні, довго сигналили в автоклаксони і діставали по хребті гумовими палками.
Так що якщо ви просрали шанс, то зараз не робіться такими правильними.
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18.01.2021 10:18 Відповісти
Успокойся, **********. Так как ты безгранично туп отвечаю по пунктам
1 Ви Луку скільки раз вибирали? Один в 1994, да и то большинство из тех кто его выбирал уже давно в могиле
2 Хочеш сказати, що всі рази були сфальшовані вибори? Нет, один раз в том самом 1994 не "були" как ты выражаешься, курва
3 Це ваша хотєлка, але не офіційний президент. А кто тогда "офіційний президент"? Ссылку в студию, кацап, или просто своим сливным бачком поплявузгаць
4 Чому б вам не сказати чесно: нагнули нас, білорусів, і зробили з нами що хотіли, а ми ж такі правильні, довго сигналили в автоклаксони і діставали по хребті гумовими палками. Не твое собачье дело, мразота, вы вообще языки в жопу засунули, сидите только и дрочите на своего Навального, или кто у вас там, Зеленый? Навальный в Зеленке, короче. Хотя мне плевать. Ты главное ссылку давай, где будет сказано что "офіційний президент" не Тихановская, а кто-то другой, заодно эту ссылку и Байдену скинь, а то он видимо не в курсе раз пригласил ее на инаугурацию.
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18.01.2021 10:51 Відповісти
Єдине, що хочу сказати тобі, тварино: не пхай своє смердюче рило на український сайт і не намагайся тут вказувати, кому які заголовки писати і які коменти.
Рускоязична свинособака, що називає мене, україномовного дописувача, кацапом - це клініка, шизофренія, сюр.
Вітаю - ти справжній, расОвий кацап з лишньою хромосомою і обісраними кальсонами під білорускім прапорцем. І нема на то ради.
"Бульбаш - він і на цензорі бульбаш."
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18.01.2021 11:22 Відповісти
"Єдине, що хочу сказати тобі, тварино: не пхай своє смердюче рило на український сайт"

Не тебе, свинособака решать на какие сайты мне ходить, а на какие нет
"Рускоязична свинособака" Видимо, это ты написал про себя, бо я заўжды карыстаюся беларускай мовай, але тут я вымушаны пісаць па-кацапску, таму шта вы курва ня ведаеце беларускай мовы. ПОЭТОМУ Я ПИШУ ПО-РУССКИ ПОНЯЛО, ЧУЧЕЛО

Но, видимо ты и на своём родном русском плохо понимаешь, раз вместо запрашиваемой ссылки пишешь кучу своего русскомирного бреда, не относящегося к теме. Что взять с такого кацап он и в Африке кацап
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18.01.2021 11:41 Відповісти
Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3180
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18.01.2021 12:43 Відповісти
Так и знал что ты какой-то сопляк, только что это ты там рукой делаешь левой? И кто рядом с тобой стоит твой папка? И он тебе такое такое позволяет делать на людях? Ну у вас и семейка извращенцев, и не стыдно такое на всеобщее обозрение выкладывать. Хотя что хотеть от кацапа, вы просто животные
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18.01.2021 12:49 Відповісти
Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7399
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18.01.2021 12:46 Відповісти
З тебе такий білорус, як з гімна куля. Ти типовий совковий кацапдрил.
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18.01.2021 12:47 Відповісти
Не тебе, кацапу решать кто беларус, а кто нет. Продолжай свои дебильные фотки выкладывать, малолетний даун
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18.01.2021 12:53 Відповісти
Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8376
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18.01.2021 11:23 Відповісти
Сценарий близкого будущего - Банды правого сектора пытались перейти границу и атаковать Минск, "вежливые" пограничники гнали бандеровцев до Киева. Европа может ещё наложить санкций на Луку, ведь Россия заявила "нас там нет"
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18.01.2021 07:29 Відповісти
интересно узнать мнение Светика в изгнании, на такие фарисейские действия официоза Беларуси, чтобы убедиться на все 100500 , мол, стоит ли менять шило на мыло.
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18.01.2021 17:46 Відповісти
Чем мьічать и причитать - давно стоило пришлепнуть усатого таракана, да давно вернуть себе земли Киевской Руси, которьій не только на свой мирняк дубинку поднимает, но еще и на митрополию позарился - жопу подставляет в своей нуемной любви и покорности к орде.
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08.04.2021 12:41 Відповісти
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