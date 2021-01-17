Білоруси запрошують російських прикордонників для створення "спільних розвідувальних пунктів" на кордоні з Україною, - ЗМІ

У секретному листі, який направили в Москву силові структури з Мінська, росіянам пропонують "створення розвідувальних пунктів на кордоні з Україною для виконання спільних завдань".

Про це йдеться в матеріалі кореспондента ТСН.Тиждень Андрія Цаплієнка, передає Цензор.НЕТ.

Українські спецслужби перехопили лист головного білоруського прикордонника Анатолія Лаппи своєму російському колезі, першому заступнику ФСБ Володимиру Кулешову.

В ньому російським силовикам пропонується створити постійні розвідувальні пости вздовж усього українсько-білоруського кордону. Ці об’єкти в листі називаються спільними постами радіоелектронної та технічної розвідки. На них будуть працювати російська розвідувальна техніка і російські силовики.

Лист з запрошенням російських ФСБівців на український кордон датований 17 грудня минулого року. Саме з того часу на тихих білоруських заставах почалася метушня. "На активних напрямках вони несуть службу більш інтенсивно. Останній час ми спостерігаємо частіше ними несення служби, і пішим чином, і в нічний час, і з використанням техніки", - додає начальник відділу інспекторів прикордонної служби "Задеріївка" Олег Омельчишин.

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Якщо розвідувальні пости створять, росіяни, як на долоні, бачитимуть рух техніки в прикордонній смузі і слухатимуть весь ефір - від мобільних телефонів до зашифрованих засобів зв’язку. "Вони будуть використовувати засоби такі самі, як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - переконує командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв.