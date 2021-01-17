Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії

У вівторок, 19 січня, Шевченківський суд Києва почне розгляд кримінальної справи стосовно голови російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, губернатора Хабаровського краю і члена ЛДПР Михайла Дегтярьова, а також керівника фракції партії в російському парламенті Олексія Діденка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии,їх звинувачують у фінансуванні тероризму.

Політиків будуть судити заочно. За версією української прокуратури, російські політики брали участь в "матеріальному забезпеченні" так званих Донецької і Луганської "народних республік", що визнані в Україні терористичними організаціями.

Згідно з українським законодавством, максимальне покарання за статтею кримінального кодексу "Фінансування тероризму" - 12 років позбавлення волі.

До призначення т.в.о. губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов був депутатом Державної думи від ЛДПР.

Главою краю він став після затримання колишнього губернатора Сергія Фургала в липні 2020 року. Відтоді в краї тривають протести на підтримку колишнього чиновника. Протестувальники вимагають справедливого судового процесу над Фургалом, якого звинувачують в організації кількох замовних вбивств. Крім того, вони висували політичні гасла, в тому числі відставку Михайла Дегтярьова і Володимира Путіна.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії".

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