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Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії

Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії

У вівторок, 19 січня, Шевченківський суд Києва почне розгляд кримінальної справи стосовно голови російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, губернатора Хабаровського краю і члена ЛДПР Михайла Дегтярьова, а також керівника фракції партії в російському парламенті Олексія Діденка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии,їх звинувачують у фінансуванні тероризму.

Політиків будуть судити заочно. За версією української прокуратури, російські політики брали участь в "матеріальному забезпеченні" так званих Донецької і Луганської "народних республік", що визнані в Україні терористичними організаціями.

Згідно з українським законодавством, максимальне покарання за статтею кримінального кодексу "Фінансування тероризму" - 12 років позбавлення волі. 

До призначення т.в.о. губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов був депутатом Державної думи від ЛДПР.

Главою краю він став після затримання колишнього губернатора Сергія Фургала в липні 2020 року. Відтоді в краї тривають протести на підтримку колишнього чиновника. Протестувальники вимагають справедливого судового процесу над Фургалом, якого звинувачують в організації кількох замовних вбивств. Крім того, вони висували політичні гасла, в тому числі відставку Михайла Дегтярьова і Володимира Путіна.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії".

Також читайте: "Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська. ВIДЕО

Жириновський Володимир (218) Київ (19795) суд (11763) тероризм (2869)


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Топ коментарі
+12
А когда Зеленского за торговлю на крови??
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17.01.2021 21:03 Відповісти
+12
Фінансування терористів ОРДЛО бандитом ахметкою вже розслідували і бандит ахметка "сидить" - у віллі під Києвом! Господи яке ж це блюзнірство!!!
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17.01.2021 21:04 Відповісти
+6
Не смешите мои тапочки....
А как там дело о финансировании лугандона Ахметовым и поставки туда военных раций? Сколько лет прошло - и тишина.
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17.01.2021 21:11 Відповісти
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17.01.2021 21:02 Відповісти
Жириновский делит УкраинуКиївський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 3489
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17.01.2021 22:22 Відповісти
Надо копать глубже и рассмотреть,кто из украинцев финансировал кацапоа и сепаров.
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17.01.2021 21:02 Відповісти
А когда Зеленского за торговлю на крови??
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17.01.2021 21:03 Відповісти
Спочатку треба папєрєдніка судити,а потім вже і послідовника.Ти отримував гуманітарку з росіянських гімноконвоїв?
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17.01.2021 21:36 Відповісти
Фінансування терористів ОРДЛО бандитом ахметкою вже розслідували і бандит ахметка "сидить" - у віллі під Києвом! Господи яке ж це блюзнірство!!!
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17.01.2021 21:04 Відповісти
Бпюзнірство - це надати Ахмєхову владу, яку він не мав навіть при Януковичі. Блюзнірство - це замутити з ним аферу "Роттердам+", і т.д.
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17.01.2021 21:45 Відповісти
І це блюзнірство Ви праві - і за це він має сидіти і вбивства які він робив власними руками також блюзнірство і за це він має сидіти! Але хто ж його посадисть коли ті що мають садити точнісінько такі самі!!!
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18.01.2021 08:22 Відповісти
Типа суды не зря хлеб едят и в ОАЭ летают отдыхать? Та подавляющее большинство населения и не обращались в суды никогда! И не заметят их исчезновение!
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17.01.2021 21:06 Відповісти
Не смешите мои тапочки....
А как там дело о финансировании лугандона Ахметовым и поставки туда военных раций? Сколько лет прошло - и тишина.
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17.01.2021 21:11 Відповісти
Бо як казав генпрокурвор Луцик--Ахметов попутник революції.
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17.01.2021 21:38 Відповісти
"Сколько лет прошло - и тишина." Именно так!!!! С 2014 года войны с Россией и избрания Порошенко президентом прошло уже 6 лет. Кстати, и Медведчука именно Порошенко из небытия вытащил.
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17.01.2021 21:48 Відповісти
мертвечук никогда "в небытие" не уходил - он всегда отсвечивал со своим "украинским выбором", а в 2014 его ху*йло вытащил вперед, пользуясь тяжелой ситуацией на фронте
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17.01.2021 22:14 Відповісти
А шо Ху"ло тоді був президентом України?
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17.01.2021 22:16 Відповісти
для декого ху*ло й досі президент совєцького союзу
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17.01.2021 22:49 Відповісти
Саме так, тоді один Х...ло був президентом Рашки, а інший Х...ло президентом України.
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17.01.2021 22:55 Відповісти
До того, как Порошенко назначил Медведчука спецпредставителем от СБУ в Минске, он был маргинальным политиком с рейтингом 1%. О том, что Медведчука назначил именно Порошенко, сказал даже человек из его компании - Бессмертный. Да и не мог никакой другой Х...ло кроме Порошенко назначить Медведчука спецпредставителем от СБУ.
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17.01.2021 22:53 Відповісти
Нехай київський суд розгляне яке падло з лугандона сотнями вагонів вугілля завозе до нас за наші кошти?
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17.01.2021 21:14 Відповісти
Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 98
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17.01.2021 21:17 Відповісти
Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 4974
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17.01.2021 21:17 Відповісти
На заднем фоне - наша ОГА и баррикада перед ней. Да-да, та самая, где "в результате варварской бомбардировки 2го июня погибли дети", ага.
Вот эти.
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17.01.2021 23:16 Відповісти
Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 279
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17.01.2021 23:20 Відповісти
Печальная судьба постигла подарок главного шута российской политики Жириновского террористам из "донецкой народной республики" - военный автомобиль "Тигр".

Как сообщается в социальных сетях, этот подарок российского политика террористы разбили в пьяном виде, не справившись с управлением, передает "Пресса Украины".

Будут ли террористы с Востока Украины переправлять дорогой военный подарок в Российскую Федерацию на ремонт - неизвестно.

На фото возле разрушенной машины, как сообщается, находится российский террорист-наемник какой-то Дмитрий Григорьев.

Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії - Цензор.НЕТ 5434
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17.01.2021 21:18 Відповісти
Такую машину ещё надо постараться ушатать... прямо как реформированные пилицаи...
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17.01.2021 21:22 Відповісти
Рашка не фінансує? Тільки жирік?
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17.01.2021 21:22 Відповісти
а их дружбанов и помошников Медведчука,Бойко,Бондаренко,Новинского,Шуфрича и тд. когда судить будут?
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17.01.2021 21:45 Відповісти
А про своих шариковых уже начали забывать?
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17.01.2021 21:48 Відповісти
Це неправильно: Жидриновського треба судити не за фінансування, а за статтею "тероризм": він говорив:"Как только я в"єду в Кремль президентом, такое государство как Украина навсегда исчезнет с лица Земли! А в інші рази, так як і ще один Держдумець Хазін: А кто будет сопротивляться расстрєлівать всєх бєз разбору! Повторить ***** обрєзаніє, але вже по шию !
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17.01.2021 21:51 Відповісти
Мертвечука спочатку варто посадити за антиукраїнську пропаганду,суддів за відмазування ригів,бо Жирік на весь цей цирк просто хєр ложив.
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17.01.2021 21:57 Відповісти
боюся , щоб не виправдали ...
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17.01.2021 22:04 Відповісти
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17.01.2021 22:05 Відповісти
А о финансировании тигипкой, ефремовым, порошенко ( часть ндс отдавалась) - не ? Не будут расследовать ?
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17.01.2021 22:56 Відповісти
как ваще смог создать партию этот шизоид?
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18.01.2021 08:59 Відповісти
 
 