Київський суд розглядатиме справу про фінансування терористів ОРДЛО Жириновським та іншими членами його партії
У вівторок, 19 січня, Шевченківський суд Києва почне розгляд кримінальної справи стосовно голови російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, губернатора Хабаровського краю і члена ЛДПР Михайла Дегтярьова, а також керівника фракції партії в російському парламенті Олексія Діденка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии,їх звинувачують у фінансуванні тероризму.
Політиків будуть судити заочно. За версією української прокуратури, російські політики брали участь в "матеріальному забезпеченні" так званих Донецької і Луганської "народних республік", що визнані в Україні терористичними організаціями.
Згідно з українським законодавством, максимальне покарання за статтею кримінального кодексу "Фінансування тероризму" - 12 років позбавлення волі.
До призначення т.в.о. губернатора Хабаровського краю Михайло Дегтярьов був депутатом Державної думи від ЛДПР.
Главою краю він став після затримання колишнього губернатора Сергія Фургала в липні 2020 року. Відтоді в краї тривають протести на підтримку колишнього чиновника. Протестувальники вимагають справедливого судового процесу над Фургалом, якого звинувачують в організації кількох замовних вбивств. Крім того, вони висували політичні гасла, в тому числі відставку Михайла Дегтярьова і Володимира Путіна.
Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва розгляне справу проти російського політика Володимира Жириновського і двох членів "Ліберально-демократичної партії Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А как там дело о финансировании лугандона Ахметовым и поставки туда военных раций? Сколько лет прошло - и тишина.
Вот эти.
Как сообщается в социальных сетях, этот подарок российского политика террористы разбили в пьяном виде, не справившись с управлением, передает "Пресса Украины".
Будут ли террористы с Востока Украины переправлять дорогой военный подарок в Российскую Федерацию на ремонт - неизвестно.
На фото возле разрушенной машины, как сообщается, находится российский террорист-наемник какой-то Дмитрий Григорьев.