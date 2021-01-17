Україна з'ясовує громадянство моряка, який загинув під час аварії суховантажу в Туреччині, - посол Сибіга

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що поки невідомо, чи є громадянином України загиблий моряк, який перебував на борту затонуго 17 січня біля берегів Туреччини суховантажного судна ARVIN.

Про це він сказав у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга підтвердив, що станом на 17 січня шість моряків, які перебували на борту судна, врятовані, з них п'ятеро громадян України.

Зараз моряки почуваються задовільно.

"На сьогодні знайдено одне тіло. Щодо п'яти моряків ведуться рятувально-пошукові роботи. Дуже складні умови на морі зараз. Я не можу вам підтвердити, чи загиблий - українець, чи ні, бо ще не проведена процедура впізнання", - розповів посол.

Він додав, що Україна надасть турецькій стороні необхідну допомогу і проведе процедури, пов'язані з документуванням українських громадян.

"У держави в таких випадках є необхідний інструментарій надання допомоги. Ми забезпечимо повернення на батьківщину в найшвидшому термін наших співвітчизників, врятованих моряків", - зазначив посол України в Туреччині.

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За його даними, до місця аварії направили вертоліт і рятувальне судно з командою водолазів, а Міноборони Туреччини прийняло рішення направити туди додатковий корабель.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Айдин затонув суховантаж Arvin, на борту якого було десять українців і двоє іноземців. В результаті катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.