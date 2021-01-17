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Новини
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Україна з'ясовує громадянство моряка, який загинув під час аварії суховантажу в Туреччині, - посол Сибіга

Україна з'ясовує громадянство моряка, який загинув під час аварії суховантажу в Туреччині, - посол Сибіга

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що поки невідомо, чи є громадянином України загиблий моряк, який перебував на борту затонуго 17 січня біля берегів Туреччини суховантажного судна ARVIN.

Про це він сказав у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга підтвердив, що станом на 17 січня шість моряків, які перебували на борту судна, врятовані, з них п'ятеро громадян України.

Зараз моряки почуваються задовільно.

"На сьогодні знайдено одне тіло. Щодо п'яти моряків ведуться рятувально-пошукові роботи. Дуже складні умови на морі зараз. Я не можу вам підтвердити, чи загиблий - українець, чи ні, бо ще не проведена процедура впізнання", - розповів посол.

Він додав, що Україна надасть турецькій стороні необхідну допомогу і проведе процедури, пов'язані з документуванням українських громадян.

"У держави в таких випадках є необхідний інструментарій надання допомоги. Ми забезпечимо повернення на батьківщину в найшвидшому термін наших співвітчизників, врятованих моряків", - зазначив посол України в Туреччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

За його даними, до місця аварії направили вертоліт і рятувальне судно з командою водолазів, а Міноборони Туреччини прийняло рішення направити туди додатковий корабель.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Айдин затонув суховантаж Arvin, на борту якого було десять українців і двоє іноземців. В результаті катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

моряки (927) смерть (6789) Туреччина (3636) Чорне море (1679) Сибіга Андрій (541)


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Топ коментарі
+1
а что тут выяснять , все они с ДНРы
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17.01.2021 21:45 Відповісти
+1
Да какая разница кто он. Главное он наемник и к Украине никакого отношения не должен иметь
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17.01.2021 23:16 Відповісти
+1
гражданство моряков вторично, чье судно??? только не нужно вешать про африканский флаг...
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17.01.2021 23:56 Відповісти
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а что тут выяснять , все они с ДНРы
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17.01.2021 21:45 Відповісти
Точно,з ДурНРійського океану.
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17.01.2021 22:22 Відповісти
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 10:22 Відповісти
Да какая разница кто он. Главное он наемник и к Украине никакого отношения не должен иметь
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17.01.2021 23:16 Відповісти
Точно, какая разница?!
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18.01.2021 06:39 Відповісти
Крысчанин... с паспотом Украины.
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17.01.2021 23:55 Відповісти
гражданство моряков вторично, чье судно??? только не нужно вешать про африканский флаг...
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17.01.2021 23:56 Відповісти
Каждый получает по своему ВЫБОРУ (неважно осознаному или безсознательному)!
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18.01.2021 08:54 Відповісти
 
 