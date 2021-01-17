Виборчі дільниці на Київщині закрилися вчасно, явка в Борисполі становить 30,15%, у Броварах - 43,02%

Усі виборчі дільниці в Київській області закрилися о 20 годині і без грубих порушень чинного законодавства, в поліцію надійшло 82 повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи.

Як повідомлялось раніше, працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП відносно броварчанина, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів.

Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Станом на 20:00 явка виборців на повторних виборах міського голови в м Бориспіль Київської області становить 30,15%, а в м. Бровари Київської області явка виборців склала 43,02%, повідомляють в громадянському русі "ЧЕСНО".

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