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Новини Місцеві вибори-2020
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Виборчі дільниці на Київщині закрилися вчасно, явка в Борисполі становить 30,15%, у Броварах - 43,02%

Виборчі дільниці на Київщині закрилися вчасно, явка в Борисполі становить 30,15%, у Броварах - 43,02%

Усі виборчі дільниці в Київській області закрилися о 20 годині і без грубих порушень чинного законодавства, в поліцію надійшло 82 повідомлення, пов'язані з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи.

Як повідомлялось раніше, працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП відносно броварчанина, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів.

Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Станом на 20:00 явка виборців на повторних виборах міського голови в м Бориспіль Київської області становить 30,15%, а в м. Бровари Київської області явка виборців склала 43,02%, повідомляють в громадянському русі "ЧЕСНО".

Також читайте: Поліція затримала п'ятьох киян, які прибули для участі в "каруселях" на виборах мера Броварів. ФОТОрепортаж

Бориспіль (1147) Бровари (280) Київська область (4133) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15327) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+1
Гудки тревожно прогудели, норот валИт густой толпой
И вот зеленого дебила несут с разбитой (нужное вставить самостоятельно)
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17.01.2021 22:42 Відповісти
+1
нарiду пiхуй
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18.01.2021 06:33 Відповісти
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в Броварах аномально высокая явка
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17.01.2021 22:28 Відповісти
Гудки тревожно прогудели, норот валИт густой толпой
И вот зеленого дебила несут с разбитой (нужное вставить самостоятельно)
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17.01.2021 22:42 Відповісти
слово "ипало" не рифмуется...
а жаль!
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17.01.2021 22:46 Відповісти
О как, в Украине тоже фотографировать бюллетени нельзя ?
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17.01.2021 22:52 Відповісти
Такого разрыва по явке не бывает МЕЖДУ ГОРОДАМИ 23 КМ ПО ПРЯМОЙ

фальсификации всегда там, где явка выше.

ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ ПРЕКРАТИТЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ВЫБОРЫ В БРОВАРАХ
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17.01.2021 22:57 Відповісти
нарiду пiхуй
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18.01.2021 06:33 Відповісти
 
 