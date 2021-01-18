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Новини Силовики
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Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі, в якому загинула людина

Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі, в якому загинула людина

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в приватному готелі в курортній зоні в Одесі.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за попередніми даними, полум'я охопило майже 2 тис. кв. метрів, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські опитують адміністрацію готелю і його жителів для встановлення причини та обставин пожежі", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що в регіональному управлінні ДСНС заявили, що пожежу в 3-поверховому будинку на вул. Посмітного ліквідовано о 23:51.

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Як розповіли постояльці готелю журналістам, напередодні в будівлі лагодили проводку, а перед пожежею вони чули "як щось тріщить", передає УНІАН. Один мешканців, який врятувався, припустив, що такий звук міг виходити від палаючої проводки.

Зауважується, що люди з палаючої будівлі звали на допомогу, дехто стрибав з вікон.

На місце НП прибуло керівництво міста, щоб вирішити питання про тимчасове розселення погорільців.

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Автор: 

Одеса (5547) пожежа (4366) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) смерть (6789)


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Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле, в котором погиб человек - Цензор.НЕТ 8108
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18.01.2021 06:32 Відповісти
Полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле, в котором погиб человек - Цензор.НЕТ 8911
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18.01.2021 06:35 Відповісти
Пля, Одесса ето что-то невероятное в плане пожаров
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18.01.2021 06:52 Відповісти
 
 