Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі, в якому загинула людина
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в приватному готелі в курортній зоні в Одесі.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за попередніми даними, полум'я охопило майже 2 тис. кв. метрів, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські опитують адміністрацію готелю і його жителів для встановлення причини та обставин пожежі", - йдеться в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Зазначимо, що в регіональному управлінні ДСНС заявили, що пожежу в 3-поверховому будинку на вул. Посмітного ліквідовано о 23:51.
Як розповіли постояльці готелю журналістам, напередодні в будівлі лагодили проводку, а перед пожежею вони чули "як щось тріщить", передає УНІАН. Один мешканців, який врятувався, припустив, що такий звук міг виходити від палаючої проводки.
Зауважується, що люди з палаючої будівлі звали на допомогу, дехто стрибав з вікон.
На місце НП прибуло керівництво міста, щоб вирішити питання про тимчасове розселення погорільців.
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