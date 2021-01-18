Судно затонуло за п'ять хвилин: врятовані біля берегів Туреччини українські моряки розповіли про катастрофу суховантажу ARVİN

Врятовані із суховантажу ARVİN українські моряки, який затонув біля берегів провінції Бартин, розповіли, що з моменту, коли судно почало тонути до повного затоплення минуло приблизно 5 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлене о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин", - розповіли моряки.

Вони сказали, що через погані погодні умови не рухалися за маршрутом, а стали на якір та очікували, що хвилі досягатимуть 3,5 - 4 метри.

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Серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим. Були й ті, хто на цьому судні вже працював по кілька контрактів. Третій механік ходив на цьому судні 7 років.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.