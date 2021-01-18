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Судно затонуло за п'ять хвилин: врятовані біля берегів Туреччини українські моряки розповіли про катастрофу суховантажу ARVİN

Судно затонуло за п'ять хвилин: врятовані біля берегів Туреччини українські моряки розповіли про катастрофу суховантажу ARVİN

Врятовані із суховантажу ARVİN українські моряки, який затонув біля берегів провінції Бартин, розповіли, що з моменту, коли судно почало тонути до повного затоплення минуло приблизно 5 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлене о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин", - розповіли моряки.

Вони сказали, що через погані погодні умови не рухалися за маршрутом, а стали на якір та очікували, що хвилі досягатимуть 3,5 - 4 метри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомі імена п'ятьох врятованих українців із затонулого в Чорному морі суховантажу Arvin. СПИСОК

Серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим. Були й ті, хто на цьому судні вже працював по кілька контрактів. Третій механік ходив на цьому судні 7 років.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

Автор: 

корабель (1618) моряки (927) суховантаж (37) Туреччина (3636) Чорне море (1679) розбиття (296)


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Топ коментарі
+10
Пояснення для автора заголовку. Корабель - плавзасіб який має на борту озброєння. Плавзасіб який перевозить вантажі, це судно.
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18.01.2021 07:44 Відповісти
+10
Волны 6 метров, а они на якорь стали??? Гениально!
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18.01.2021 08:56 Відповісти
+7
Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD" владела одним ржавым волго-болтом АРВИН 75-го года постройки. Разрешительные документы на подобные корыта продлеваются за деньги.В нормальные страны не заходят так как нарвутся на портстэйт контроль.Молодые моряки (та и старые которым нормальные суда уже не светят ) к сожалению с большим риском для жизни идут на них работать.В основном все аварии на черном море связаны с этим типом судов
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18.01.2021 07:52 Відповісти
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Швидше за все репнув корпус навпіл.
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18.01.2021 07:28 Відповісти
Таким судам в море краще не виходити. Воно і нове розраховане на хвилю не більше 2м, а спущене на воду 1978 року, взагалі давно мало бути списане на брухт.
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18.01.2021 07:53 Відповісти
Річ в тім, що коли корпус потрапляє носом і кормою на дві хвилі, то їх піднімає а середина провисає і вантаж його переламує. Або навпаки центр піднімає хвиля а ніс і корма зависають.
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18.01.2021 08:01 Відповісти
Таке швидше в океані трапляється. При довжині судна в 114 м і хвиль висотою в 6м, там вздовж курпусу над вершинами і западинами хвиль йдуть хвилі деформацій і в місці найбільшої стомленості металу корпус руйнується.
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18.01.2021 10:18 Відповісти
ну от его наконец и списали
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18.01.2021 08:57 Відповісти
Рік побудови судна - 1975

Прапор: Palau [PW]
Валова місткість: 2516
Літній дедвейт: 3509 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 114 x 14 m
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18.01.2021 11:59 Відповісти
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Пояснення для автора заголовку. Корабель - плавзасіб який має на борту озброєння. Плавзасіб який перевозить вантажі, це судно.
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18.01.2021 07:44 Відповісти
КОРАБЕ́ЛЬ, ***, чол. 1. Велике морське судно. До самої хмари 3 щоглистими кора***ми Палає Скутара (Тарас Шевченко, I, 1951, 202); На синьому морі плив здоровий корабель (Нечуй-Левицький, II, 1956, 233); Велика Вітчизна веде у моря Із мирним добром кораблі (Терень Масенко, Київ. каштани, 1954, 35); * Образно. Комбайнер.. упевнено веде свій корабель (Радянська Україна, 9.VIII 1949, 2).
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18.01.2021 09:35 Відповісти
Письменники та поети для мене не авторитет.
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18.01.2021 09:43 Відповісти
Це витяг з "Академічний тлумачний словник (1970-1980)"
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18.01.2021 09:48 Відповісти
Забий в Гуглі різницю між кораблем і судном.
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18.01.2021 09:53 Відповісти
якби ти навчався в спеціалізованому учбовому закладі на кшалт миколаївського, ти б літераторів не цитував)))
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18.01.2021 22:51 Відповісти
та знаємо ми що кораблі ходять а не плавають. Що таке камбуз та корма.
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18.01.2021 22:54 Відповісти
Вообще-то корабль это парусное судно с прамым парусным вооружением. Для тех кто в танке.
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18.01.2021 09:47 Відповісти
Не вчи мене, проффесор.
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18.01.2021 09:52 Відповісти
Ага - ты же всезнайка Небось из зеленой волны, они все такие.
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18.01.2021 18:03 Відповісти
Салага, я служив в ВМФ і знаю що кажу.
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18.01.2021 18:43 Відповісти
Судовладелец - украинская компания "Arvin Shipping LTD" владела одним ржавым волго-болтом АРВИН 75-го года постройки. Разрешительные документы на подобные корыта продлеваются за деньги.В нормальные страны не заходят так как нарвутся на портстэйт контроль.Молодые моряки (та и старые которым нормальные суда уже не светят ) к сожалению с большим риском для жизни идут на них работать.В основном все аварии на черном море связаны с этим типом судов
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18.01.2021 07:52 Відповісти
между собой моряки говорят - на волго-балт идут пионеры и пенсионеры
настоящее корыто,а его в море выпускают
мой папа ходил на траулерах ЧСЗ,в Тихом океане,на 40-вых выдерживали 10 бальные шторма
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18.01.2021 08:23 Відповісти
Траулер расчитан на любой шторм....просто порыгаешь немного
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18.01.2021 08:57 Відповісти
я бы не хотела так прыгать
один рейс был чудо-капитан с Владивостока,при 6 баллах с тралом штормовал,заклинило ваерные лебёдки и накренило больше 30 ",Так он убежал в каюту и оттуда папе(дед) кричал - командуйте вы
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18.01.2021 09:20 Відповісти
IMO номер: 8874316
Имя: ARVIN
Тип судна - общий: Cargo
Тип судна - Подробнее: General Cargo
Статус: Активно
MMSI номер: 511315000
Позывной: T8A2278
Флаг: Palau [PW]
Валовая вместимость: 2516
Летний дедвейт: 3509 t
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 114 x 14 m
Год постройки: 1975
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18.01.2021 08:51 Відповісти
Волны 6 метров, а они на якорь стали??? Гениально!
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18.01.2021 08:56 Відповісти
А без якоря могло быть намного хуже. Даже потонуть могли бы.
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18.01.2021 22:53 Відповісти
С якорем, конечно, они погорячились.
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18.01.2021 13:36 Відповісти
 
 