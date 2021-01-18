Судно затонуло за п'ять хвилин: врятовані біля берегів Туреччини українські моряки розповіли про катастрофу суховантажу ARVİN
Врятовані із суховантажу ARVİN українські моряки, який затонув біля берегів провінції Бартин, розповіли, що з моменту, коли судно почало тонути до повного затоплення минуло приблизно 5 хвилин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
"Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлене о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин", - розповіли моряки.
Вони сказали, що через погані погодні умови не рухалися за маршрутом, а стали на якір та очікували, що хвилі досягатимуть 3,5 - 4 метри.
Серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим. Були й ті, хто на цьому судні вже працював по кілька контрактів. Третій механік ходив на цьому судні 7 років.
Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.
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Прапор: Palau [PW]
Валова місткість: 2516
Літній дедвейт: 3509 t
Найбільша довжина судна x Найбільша ширина: 114 x 14 m
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
настоящее корыто,а его в море выпускают
мой папа ходил на траулерах ЧСЗ,в Тихом океане,на 40-вых выдерживали 10 бальные шторма
один рейс был чудо-капитан с Владивостока,при 6 баллах с тралом штормовал,заклинило ваерные лебёдки и накренило больше 30 ",Так он убежал в каюту и оттуда папе(дед) кричал - командуйте вы
Имя: ARVIN
Тип судна - общий: Cargo
Тип судна - Подробнее: General Cargo
Статус: Активно
MMSI номер: 511315000
Позывной: T8A2278
Флаг: Palau [PW]
Валовая вместимость: 2516
Летний дедвейт: 3509 t
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 114 x 14 m
Год постройки: 1975