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Глави МЗС країн Балтії назвали затримання Навального неприйнятним і закликали ЄС замислитися про санкції проти РФ

Глави МЗС країн Балтії назвали затримання Навального неприйнятним і закликали ЄС замислитися про санкції проти РФ

Латвія, Литва та Естонія засудили затримання опозиційного політика Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії, опублікованій главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичем на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

У спільній заяві, зробленій ввечері в неділю, 17 січня, Латвія, Литва і Естонія засудили затримання опозиційного політика Олексія Навального, який повернувся з Німеччини в Росію після проходження лікування від наслідків отруєння бойовою речовиною із сімейства "Новачок". При цьому глави МЗС балтійських країн закликали ЄС замислитися про запровадження санкцій проти Москви, якщо Навальний не буде звільнений найближчим часом.

"Затримання Олексія Навального є абсолютно неприйнятним. Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення. Євросоюз має реагувати швидко, якщо він не буде звільнений, то треба розглянути запровадження санкцій проти Росії у зв'язку з цією акцією", - написав Рінкевич.

Глави МЗС країн Балтії назвали затримання Навального неприйнятним і закликали ЄС замислитися про санкції проти РФ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навального утримують у відділі УВС у підмосковних Хімках, адвоката не пускають, - юрист Гімаді. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Автор: 

затримання (4357) Латвія (1373) Литва (2469) Естонія (1658) Навальний Олексій (613) Рінкевичс Едгарс (178)


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Топ коментарі
+10
Для мене шо навальний, шо відвальний - один хрен лапоть.
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18.01.2021 07:46 Відповісти
+8
не всегда враг твоего врага тебе друг..
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18.01.2021 07:56 Відповісти
+6
Никакой "дружбы". Германия за войну до сих пор платит. Сначала признание в преступлениях, вывод войск с Крыма и Донбасса, затем - репарации государству и миллионам пострадавших - перемещенных; выплаты семьям убитых и раненных украинцев; оплата восстанавления разрушений на оккупированных территориях Украины; суд в Гааге над х@йлом и всеми причастными к убийству тысяч украинцев.
Стена как в Израиле + ров с крокодилами.
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18.01.2021 08:18 Відповісти
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Для мене шо навальний, шо відвальний - один хрен лапоть.
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18.01.2021 07:46 Відповісти
Цей не лапоть - цей блогер але тим не менше "рузьке шовініст до мозга костєй"!!!
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18.01.2021 08:27 Відповісти
Навальный настоящий герой нашего времени. Я хотела бы дружбы с Россией, в которой он был бы президентом!
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18.01.2021 07:53 Відповісти
не всегда враг твоего врага тебе друг..
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18.01.2021 07:56 Відповісти
Как в известной притче: "Не всякий, кто тебя обосрал, твой враг, и не всякий, кто тебя из говна вытащил, твой друг..."
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18.01.2021 08:13 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 08:25 Відповісти
Зря вы такого высокого мнения об умственных способностях Тупина, он очень заурядный длбб
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18.01.2021 09:51 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/ne-buterbrod-s-kolbasoy-navalnyy-schitaet-chto-krym-ostanetsya-chastyu-rf-16340.html Навальный : "Я не вижу разницы между русскими и украинцами вообще никакой"
"Несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины"
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18.01.2021 07:58 Відповісти
Разница конечно есть, а вот про Крым - конечно он прав. Никогда и ни при каких условиях ни один руководитель ********* Крым не отдаст.
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18.01.2021 08:53 Відповісти
Не должно быть некакой дружбы максимум, экономсотрудничество, история разве ничему не учит? Друзья для москалей это будущие жертвы их неуемного желания убивать и разрушать. Кто бы такм небыл президентом, всегда нужно к ним относить как к врагам, это избавит нас от постоянного недоумения, как это они на нас напали? Не может быть..... и остальная фигня которая тянется уже 4 столетие. Москали неизлечимы.
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18.01.2021 08:06 Відповісти
С Россией можно будет дружить, только тогда, когда она станет компактной в пределах "Золотого кольца" и будет называться своим настоящим именем "Московия".
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18.01.2021 08:17 Відповісти
Даже когда она станет компактной в пределах "золотого кольца", - никакой дружбы. Если бы там у людей в головах что-то поменялось... а так, если они прославляют путлера убивающего украинцев руками "ихтамнетов" и тирана сталина, убившего миллионы в ссср... то какая с ними может быть "дружба"!
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18.01.2021 08:23 Відповісти
Мы туда еще будем на экскурсии ездить, смотреть как они на камеру для японских и китайских туристов водят хороводы и меняют расписные деревянные ложки на одноразовые трусики, которые будут носить целый год.
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18.01.2021 08:43 Відповісти
Японских - да, а китай, все еще - тоталитарный комуняцкий режим.
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18.01.2021 08:50 Відповісти
Они так же, как и японцы любят все фоткать, особенно дикарей.
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18.01.2021 08:56 Відповісти
Все равно не стоит, а вот чморить и гнобить при каждом удобном и неудобном случае - самое то! Падлы....
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18.01.2021 09:55 Відповісти
Никакой "дружбы". Германия за войну до сих пор платит. Сначала признание в преступлениях, вывод войск с Крыма и Донбасса, затем - репарации государству и миллионам пострадавших - перемещенных; выплаты семьям убитых и раненных украинцев; оплата восстанавления разрушений на оккупированных территориях Украины; суд в Гааге над х@йлом и всеми причастными к убийству тысяч украинцев.
Стена как в Израиле + ров с крокодилами.
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18.01.2021 08:18 Відповісти
Губу закатай!
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18.01.2021 08:54 Відповісти
Рашкотварь, никто вам в мире,а тем более Украина такого ******** в 21м веке не простит никогда,будете удушены а-ля сссссср и развалены на десяток нароТных рЫспублик! Госдеп решение принял в 16м после 2хлетних уговоров одуматься и с тех пор неуклонно ,шаг за шагом давит неофашистский режим рф
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18.01.2021 10:02 Відповісти
Только так! Возместить все убытки, которые эти дикари нанесли Украине!
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18.01.2021 09:47 Відповісти
"Чей Крим"???
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18.01.2021 08:28 Відповісти
"Нет, я надеюсь на лучшее в Новом году,
Здесь так прекрасно среди новогоднего бала.
Слушай, сударыня, как ты меня *******!
Не обижайся, но шла бы ты, баба в...."
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18.01.2021 08:48 Відповісти
Да ты никак не угомонишься ,пригожинская шавка...
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18.01.2021 09:48 Відповісти
Санции для Московии "только на пользу", как говорил бункерный предводитель московитов.
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18.01.2021 08:03 Відповісти
Навального можно поддерживать до тех пор, пока от троллит Путина с его бандой и дает основания для новых санкций против РФ. Этим от полезен для Украины. И не более того. В остальном это такой же имперец, как и Путин, но еще больший популист и демагог, Не дай Бог ему прийти к власти в РФ!
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18.01.2021 08:11 Відповісти
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18.01.2021 08:25 Відповісти
Оооооо знову "санкції"? А чому "глибоке занепокоєння" пропустили?
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18.01.2021 08:25 Відповісти
Уже и сама Тихановская "обеспокоилась" и "потребовала" 😂
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18.01.2021 08:26 Відповісти
А насколько глубоко осудили?
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18.01.2021 08:38 Відповісти
Уже тошнит читать об этих "санкциях", для "успокоения" собственной барыжной "совести" и отвода глаз ЛОХТОРАТА, чтоб собственнвх МЕЩАН "не обидеть" уменьшением доходов от торговли с мордором и кремлевскими орками! До нас жили более честные и принципиальные люди, если не война, то БЛОКАДА и БОЙКОТ, который должен был быть как минимум с 2014 года, москальской ымперии сегодня уже не было бы!
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18.01.2021 08:38 Відповісти
МИД Украины тоже должен сделать такое же заявление. Хоть Навальный нам абсолютно до-сраки, как Луис Корвалан с Анджелой Дэвис, но очередной раз позадрачивать Рашку - это святое.
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18.01.2021 09:00 Відповісти
 
 