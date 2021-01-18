Глави МЗС країн Балтії назвали затримання Навального неприйнятним і закликали ЄС замислитися про санкції проти РФ
Латвія, Литва та Естонія засудили затримання опозиційного політика Олексія Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії, опублікованій главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичем на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
У спільній заяві, зробленій ввечері в неділю, 17 січня, Латвія, Литва і Естонія засудили затримання опозиційного політика Олексія Навального, який повернувся з Німеччини в Росію після проходження лікування від наслідків отруєння бойовою речовиною із сімейства "Новачок". При цьому глави МЗС балтійських країн закликали ЄС замислитися про запровадження санкцій проти Москви, якщо Навальний не буде звільнений найближчим часом.
"Затримання Олексія Навального є абсолютно неприйнятним. Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення. Євросоюз має реагувати швидко, якщо він не буде звільнений, то треба розглянути запровадження санкцій проти Росії у зв'язку з цією акцією", - написав Рінкевич.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
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Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
"Несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины"
Стена как в Израиле + ров с крокодилами.
Здесь так прекрасно среди новогоднего бала.
Слушай, сударыня, как ты меня *******!
Не обижайся, но шла бы ты, баба в...."