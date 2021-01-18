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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу двічі порушив режим

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, бойових втрат немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів… Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи стріляли з гранатомета поблизу Водяного і в передмісті Мар'їнки. Від початку доби 2 порушення режиму тиші, - штаб ООС. ВIДЕО

Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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обстріл (29575) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Режим тиші існує лише в пустій голові Буратіни.
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18.01.2021 07:50 Відповісти
Перемир'я не порушене? До Банкової ще не долітає?
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18.01.2021 07:52 Відповісти
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2859
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18.01.2021 08:03 Відповісти
Гундосый *****, лалала- ла-ла-ла.
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18.01.2021 08:37 Відповісти
Цена «тишины» «миротворца» Зеленского
Мнения / Общество 18-янв, 04:149 1 849 0

"Окончательно" о прекращении огня Зеленский договорился 21 июля 2019. После этого он еще несколько раз договаривался и радостно сообщал об этом на телеэфирах, в обращениях и приветствиях.

Вчера Министерство обороны обнародовало данные о боевых и небоевые потери военных за прошлый год.

Официально цена "тишины" Зеленского - 50 жизней. Именно столько защитников были убиты российскими оккупантами во время проведения боевых действий.

339 военнослужащих были ранены. Из других причин, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в течение 2020 умерли 79 украинских военных.

Отдельной позорной страницей в истории останется смерть Ярослава Журавля - сержанта-разведчика.

13 июля в «серой зоне» под поселком Зайцевым в Донецкой оккупационные войска вероломно обстреляли эвакуационную группу армейцев ВСУ, которые имели различающееся экипировка гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки.

Во время обстрела военнослужащий Ярослав Журавель получил ранения и остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, ранен сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия.

Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 сержант погиб от ранений.

21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию, а 23 июля в селе Андреевка на Днепропетровщине, где он родился и вырос, его похоронили.

Малодушие Зеленского не позволила договориться о реальной временную тишину, чтобы спасти раненого украинского военного.

Зеленский так боялся ухудшить отношения с оккупантами, не отдал приказ спасти защитника, умер под палящим солнцем от ранений.

Зеленский никак не отреагировал на смерть Героя.

Несколько дней назад на фронте погиб защитник из Запорожья Андриенко Олег ... У него остался сын, которому еще нет года.

Отсутствуют какие-либо основания полагать, что мотивы русских отношении Украины изменились.

Потому у Кремля одна цель - сделать Украину своим федеральным округом.

Поэтому судьба нового, еще не объявленного "перемирие" определена - Украина снова заплатит за него кровью.

Ігорь Артюшенко
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18.01.2021 09:16 Відповісти
 
 