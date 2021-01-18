Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, бойових втрат немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів… Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

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