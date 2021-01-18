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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: Австралія не планує відкривати кордони до кінця 2021 року

Пандемія COVID-19: Австралія не планує відкривати кордони до кінця 2021 року

До кінця цього року Австралія навряд чи дозволить вільний перетин кордону іноземцями та нерезидентами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу АВС заявив міністр охорони здоров'я Австралії Брендан Марфе, пише Сіньхуа.

"Думаю, що відповідь, вірогідно, ні", - відповів він на запитання про реалістичність відкриття кордонів у 2021 році.

На його переконання, більшість цього року в Австралії діятимуть "серйозні обмеження на перетин кордону".

"Навіть, якщо нам вдасться вакцинувати багато жителів, невідомо, чи завадить це поширенню вірусу. Тому вірогідно карантин триватиме ще певний час", - сказав міністр.

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Нагадаємо, Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року. Окрім цього й самим австралійцям було заборонено покидати країну для неважливих подорожей.

Станом на вечір неділі на території Австралії залишалося менш як 3 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала життя 909 австралійців.

Автор: 

Австралія (440) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
"За два роки президентства Зеленського країна не побачила жодної нової реформи. Лише відосики і меседжі з Банкової. Ми - остання держава в Європі, де ще не почалося щеплення від коронавірусу. На Донбасі вбивають наших воїнів. Протестують ФОПи, а МВФ погрожує припинити співпрацю.
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18.01.2021 08:05 Відповісти
+3
Это понимать так, что Австралия полностью изолировалась от внешнего Мира.
Поэтому там только 3 тыс. заболевших.
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18.01.2021 08:53 Відповісти
+2
Ну где там Аквамен, рассказывающий, что Ковида нет в Австралии потому, что его просто нет нигде?
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18.01.2021 08:51 Відповісти
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А нам що від цього?
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18.01.2021 08:04 Відповісти
"За два роки президентства Зеленського країна не побачила жодної нової реформи. Лише відосики і меседжі з Банкової. Ми - остання держава в Європі, де ще не почалося щеплення від коронавірусу. На Донбасі вбивають наших воїнів. Протестують ФОПи, а МВФ погрожує припинити співпрацю.
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18.01.2021 08:05 Відповісти
Вдягни маску.
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18.01.2021 08:51 Відповісти
Сними портки
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18.01.2021 09:07 Відповісти
раньше не закончится
а то и до 22 продлят
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18.01.2021 08:07 Відповісти
По состоянию на вечер воскресенья на территории Австралии оставалось менее 3 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 909 австралийцев. Источник: https://censor.net/ru/n3242327\\\\\\\\\\

это как понимать? да от насморка за это время наверное поболее окочурилось
В таком случае у нас надо закрывать до 30-го года, судя по тому шо в 10 раз больше это самое
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18.01.2021 08:24 Відповісти
Это понимать так, что Австралия полностью изолировалась от внешнего Мира.
Поэтому там только 3 тыс. заболевших.
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18.01.2021 08:53 Відповісти
А в Україні вже з понеділка хочуть дітей в школи погнати... Зеленського зовсім не турбує, що помре на десятки тисяч більше людей. Нам би таку владу як в Австралії, а не бариг і корупціонерів з партії Зеленського.
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18.01.2021 08:28 Відповісти
ЗЕ за рейтинг маму родную на костер отправит.
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18.01.2021 08:55 Відповісти
Сам в бункері сидиш мабуть.
Всім політикам плювати на людей,їм до душі припало тримати людей у гетто, скоро ще поділять на сорти- арійці(привиті) і інші. Порожні лікарні,на швидких взагалі людей немає, а до "страшної пандемії" зали очікування повні були ,але з гетто не сожмна виходити.
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18.01.2021 12:28 Відповісти
Извини, но ты дебил.
Миром правят деньги, а сидящие в локдауне люди тратят денег меньше, чем, когда шарятся по магазинам и развлекательным центрам.

Так что твоя теория всемирного заговора не выдерживает никакой критики.
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18.01.2021 14:00 Відповісти
Дибіл як раз ти.У них стільки грошей,що вони їм вже не цікаві, а цікавий повний контроль над людьми. І я не говорив про змову, а про неадекватні обмеження.
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18.01.2021 14:14 Відповісти
А контроль над людьми им наверное нужен ради любви к сикусству.

Где вас, кугутов, только разводят таких...
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18.01.2021 14:16 Відповісти
В принципі з ким тут дискутувати ти ж один з найтупіших тут тролів, тьфу
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18.01.2021 14:18 Відповісти
Ну где там Аквамен, рассказывающий, что Ковида нет в Австралии потому, что его просто нет нигде?
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18.01.2021 08:51 Відповісти
Концлангерь какой то...
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18.01.2021 09:10 Відповісти
Если точнее то 1892 активных
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18.01.2021 09:36 Відповісти
 
 