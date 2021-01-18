Пандемія COVID-19: Австралія не планує відкривати кордони до кінця 2021 року
До кінця цього року Австралія навряд чи дозволить вільний перетин кордону іноземцями та нерезидентами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу АВС заявив міністр охорони здоров'я Австралії Брендан Марфе, пише Сіньхуа.
"Думаю, що відповідь, вірогідно, ні", - відповів він на запитання про реалістичність відкриття кордонів у 2021 році.
На його переконання, більшість цього року в Австралії діятимуть "серйозні обмеження на перетин кордону".
"Навіть, якщо нам вдасться вакцинувати багато жителів, невідомо, чи завадить це поширенню вірусу. Тому вірогідно карантин триватиме ще певний час", - сказав міністр.
Нагадаємо, Австралія закрила свої кордони для негромадян й нерезидентів 20 березня 2020 року. Окрім цього й самим австралійцям було заборонено покидати країну для неважливих подорожей.
Станом на вечір неділі на території Австралії залишалося менш як 3 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала життя 909 австралійців.
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а то и до 22 продлят
это как понимать? да от насморка за это время наверное поболее окочурилось
В таком случае у нас надо закрывать до 30-го года, судя по тому шо в 10 раз больше это самое
Поэтому там только 3 тыс. заболевших.
Всім політикам плювати на людей,їм до душі припало тримати людей у гетто, скоро ще поділять на сорти- арійці(привиті) і інші. Порожні лікарні,на швидких взагалі людей немає, а до "страшної пандемії" зали очікування повні були ,але з гетто не сожмна виходити.
Миром правят деньги, а сидящие в локдауне люди тратят денег меньше, чем, когда шарятся по магазинам и развлекательным центрам.
Так что твоя теория всемирного заговора не выдерживает никакой критики.
Где вас, кугутов, только разводят таких...