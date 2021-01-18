За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236
3034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"3034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 304 особи;
летальних випадків – 67;
одужало – 5 236 осіб;
здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 163 716 осіб;
одужало – 871 196 осіб;
летальних випадків – 20 869;
проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях", - розповів Степанов.
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" -у вас положительный результат и лечитесь сами " врачи ничем не помогут
- Не нужно при выяснении вопроса с пандемией коронавируса строить сложные теории, объяснять безумием, глупостью и некомпетентностью то, что легко объяснимо обыкновенным еврейским заговором.
-А кто там еврей? Ковид - это такая еврейская фамилия?
- Точно... Это китаец с еврейскими корнями...
Ещё неделя, и можно будет прививки не покупать
Коронобєсіє + вакциноістерія і так вже цілий рік, подз...ав вже цей "карантін, лохдаун, маскі"