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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236

3034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"3034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 03госпіталізовано – 1 304 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 03летальних випадків – 67;

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 03одужало – 5 236 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 03здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19: Австралія не планує відкривати кордони до кінця 2021 року

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 08захворіло – 1 163 716 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 08одужало – 871 196 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 08летальних випадків – 20 869;

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 08проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 4569
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18.01.2021 08:43 Відповісти
+4
Хто знайде вакцину від ЗЕвірусу, тому нічого не буде.
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 968
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18.01.2021 08:26 Відповісти
+4
З восьми перехворавших знайомих, тільки один здав тест. мабуть так і по Україні.
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18.01.2021 08:27 Відповісти
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В такий мороз люди не ходять здавати тести? Чи чого так мало хворих?
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18.01.2021 08:13 Відповісти
З восьми перехворавших знайомих, тільки один здав тест. мабуть так і по Україні.
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18.01.2021 08:27 Відповісти
А звідки вони знають, що хворіли саме ковідом?
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18.01.2021 08:40 Відповісти
ну да если общались с заболевшим на короновирус а потом сами заболели с такими же симптомами то наверное они заболели ветрянкой а не короновирусом
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18.01.2021 08:47 Відповісти
Поносом захворіли. Словесним.)))
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18.01.2021 20:27 Відповісти
смысла в тех тестах нету если не тяжелая форма короновируса, кроме звонка с больницы
" -у вас положительный результат и лечитесь сами " врачи ничем не помогут
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18.01.2021 08:41 Відповісти
Обрати внимание, что в выходные дни даже умирает меньшее количество человек, это закономерно, врачи выходные- не залечивают.
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18.01.2021 09:28 Відповісти
Суть в тому що коровід19 це не прищ на сідницях який інших не цікавить. Ковід19 це хвороба про яку суспільство хоче знати, хто де і коли хворіє, і чи не порушує він умов карантину. Я як член суспільства вимагаю щоб хворі відмічалися, я не довіряю своє здоров'я нікому, і маю на це право.
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18.01.2021 10:26 Відповісти
когда там уже вакцинация ?
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18.01.2021 08:18 Відповісти
Не переживай, и тебя уколят, раз так хочешь. тут вопрос в другом - не пожалеть, что укололся
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18.01.2021 12:42 Відповісти
Цифры с виду, как бы радуют, но не стоит обольщаться. В выходные дни делают меньше тестов, чем в рабочие.
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18.01.2021 08:19 Відповісти
Не нужно строить сложные теории, объяснять безумием, глупостью и некомпетентностью то, что легко объяснимо обыкновенным еврейским заговором.
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18.01.2021 08:20 Відповісти
А кто там еврей? Ковид - это такая еврейская фамилия?
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18.01.2021 08:31 Відповісти
Точно... Це китаєць з єврейським корінням...
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18.01.2021 08:39 Відповісти
Тоді добре, що Ковід, а не Відко.
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18.01.2021 08:53 Відповісти
От так і народжуються анекдоти...

- Не нужно при выяснении вопроса с пандемией коронавируса строить сложные теории, объяснять безумием, глупостью и некомпетентностью то, что легко объяснимо обыкновенным еврейским заговором.
-А кто там еврей? Ковид - это такая еврейская фамилия?
- Точно... Это китаец с еврейскими корнями...
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18.01.2021 09:03 Відповісти
Хто знайде вакцину від ЗЕвірусу, тому нічого не буде.
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 968
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18.01.2021 08:26 Відповісти
И это победа
Ещё неделя, и можно будет прививки не покупать
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18.01.2021 08:29 Відповісти
Людей дурять, а вони аж зеленіють від недолугої влади. А все дуже просто, замість тестування і виявлення "корони" ставлять діагноз ОРВИ або ГРИП, статистика зашкалює, а тому така мала кількість виявлених захворівших "КОРОНОЮ"
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18.01.2021 08:29 Відповісти
Тиждень 1/2021 (04-10.01)Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 89 133 особи, із них 35,5% - діти віком до 17 років
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18.01.2021 08:34 Відповісти
Вот именно, количество тестирований в инфографике - меньше, чем количество заболевших в сутки пару месяцев назад. Це перемога!
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18.01.2021 09:32 Відповісти
Мастера спорта, просто чемпионы
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18.01.2021 08:30 Відповісти
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18.01.2021 08:36 Відповісти
Диван еще не пропердело , убогое?
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18.01.2021 09:22 Відповісти
Завжди будеш отримувати по кумполу. Згадай що накарябав мені останнього разу.
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18.01.2021 09:29 Відповісти
Будешь получать ответку. Ты опять с таблеток соскочил, старпер?
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18.01.2021 09:32 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 248
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18.01.2021 08:32 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236 - Цензор.НЕТ 4569
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18.01.2021 08:43 Відповісти
Офіційно "летальных случаев - 20 869" із 2 000 000 загинувших від "КОВІДУ" в світі, думаю цифра зашкалює, а ви як думаєте?
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18.01.2021 08:44 Відповісти
а сколько из 95 млн. людей и причем большинство из которых люди пожилого возраста с хроническими заболевания и у некоторых и не одно умерли бы без короновируса или все бв живы и здоровы были ?
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18.01.2021 08:53 Відповісти
Зебіли, навколішках благате про продовження карантину.
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18.01.2021 08:50 Відповісти
Пусть раскроют статистику смертности за октябрь - декабрь 2020 года не от КОВИД, а от смертности от пневмонии и нарушения дыхательных функций, для сравнения с таким же периодом 2019 годом. Смертность будет значительно выше и это говорит о том что смертность реальную от КОВИД скрывают.
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18.01.2021 12:34 Відповісти
Це якись pzdc - а що інщі хворби вже перемогли на планеті Земля, що люди помирають тільки від "короновіруса"
Коронобєсіє + вакциноістерія і так вже цілий рік, подз...ав вже цей "карантін, лохдаун, маскі"
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18.01.2021 16:01 Відповісти
 
 