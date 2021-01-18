За добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236

3034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"3034 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 304 особи;

летальних випадків – 67;

одужало – 5 236 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 163 716 осіб;

одужало – 871 196 осіб;

летальних випадків – 20 869;

проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях", - розповів Степанов.









