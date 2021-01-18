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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 січня у світі зареєстрували 532 235 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9151 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 95 488 091 випадок інфікування, з них 532 235 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 039 706 осіб, з них 9151 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 68,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"число заболевших превысило 95 млн.."

Іними словами, кожен 80-й у світі.
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18.01.2021 08:43 Відповісти
ними словами - "Іншими словами"
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18.01.2021 08:44 Відповісти
Оч страшно вообще , ужс
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18.01.2021 08:47 Відповісти
тРУС...
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18.01.2021 08:58 Відповісти
Не смотря на всех старания смертность не хочет превысить 2.5 процента - от така муйня ,малята....
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18.01.2021 09:12 Відповісти
 
 