Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 січня у світі зареєстрували 532 235 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9151 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 95 488 091 випадок інфікування, з них 532 235 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 039 706 осіб, з них 9151 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 68,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8.