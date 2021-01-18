Словаччина знову протестує всіх своїх громадян на COVID-19: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест
Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус. Загалом у країні живуть майже 5,5 млн осіб.
Крім того, із 26 січня по 7 лютого влада країни посилює заборону на вихід з дому: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест на коронавірус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У жовтні-листопаді 2020 року Словаччині вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років.
Раніше повідомлялося, що влада Словаччини вводять в країні штраф у розмірі 10 тисяч євро за порушення черговості вакцинації від коронавіруса з використанням службового становища.
Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий заявив, що у країні виявили випадки зараження новим штамом коронавіруса, який вперше зафіксували у Великій Британії.
Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення про запровадження жорсткого загальнонаціонального карантину до 24 січня.
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Мало того что я хожу без теста,и всё время без маски в местах массового скопления людей на рынках и т.д. (пока Рада принудительно не за заставила одевать маски) и за эти 9 месяцев что нам компосируют мозг карантином,короновирус никак не желает меня прихворать,так же как и всех моих знакомых.
Гении Вачовски предвидели такой ход событий,и на свет появился фантастический(а сейчас уже почти реальный)фильм "V значит Vendetta",где под видом угрозы вируса на всей планете Земля устроили диктатуру.
Большинство глупых землян ещё не понимают,что их разводят как котят этой ковидо-истерикой.