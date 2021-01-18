Словаччина знову протестує всіх своїх громадян на COVID-19: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус. Загалом у країні живуть майже 5,5 млн осіб.

Крім того, із 26 січня по 7 лютого влада країни посилює заборону на вихід з дому: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест на коронавірус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У жовтні-листопаді 2020 року Словаччині вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 15 січня змінюється порядок перетину кордону зі Словаччиною, - Держприкордонслужба

Раніше повідомлялося, що влада Словаччини вводять в країні штраф у розмірі 10 тисяч євро за порушення черговості вакцинації від коронавіруса з використанням службового становища.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий заявив, що у країні виявили випадки зараження новим штамом коронавіруса, який вперше зафіксували у Великій Британії.

Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення про запровадження жорсткого загальнонаціонального карантину до 24 січня.