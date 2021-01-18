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Новини Коронавірус і карантин
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Словаччина знову протестує всіх своїх громадян на COVID-19: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест

Словаччина знову протестує всіх своїх громадян на COVID-19: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест

Словаччина з 18 січня знову запускає масове тестування на коронавірус. Загалом у країні живуть майже 5,5 млн осіб.

Крім того, із 26 січня по 7 лютого влада країни посилює заборону на вихід з дому: на роботу зможуть ходити лише ті, у кого є негативний тест на коронавірус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У жовтні-листопаді 2020 року Словаччині вдалося протестувати практично всіх жителів країни старше 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 15 січня змінюється порядок перетину кордону зі Словаччиною, - Держприкордонслужба

Раніше повідомлялося, що влада Словаччини вводять в країні штраф у розмірі 10 тисяч євро за порушення черговості вакцинації від коронавіруса з використанням службового становища.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий заявив, що у країні виявили випадки зараження новим штамом коронавіруса, який вперше зафіксували у Великій Британії.

Крім того, уряд Словаччини ухвалив рішення про запровадження жорсткого загальнонаціонального карантину до 24 січня.

Автор: 

карантин (18172) Словаччина (1138) тестування (457) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
По-моему они там идиоты. Отрицательный тест не спасает от заражения, видно с первого раза не дошло до них.
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18.01.2021 09:01 Відповісти
+2
Слабаки. У нас ходять і без тестів.
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18.01.2021 08:31 Відповісти
+2
Так начинается фашизм -сначала разделят людей на вакцинированных и не вакцинированных . Потом ковид паспорта и бирки на одежду .А в это время денежки под этим прессом польются рекой могучей в чужой карманчик .Про Конституцию и права человека речи вовсе нет .Всё это искусственно надутая ковид паника -обчистить бюджеты и карманы граждан ,а и возможно уменьшения количества населения .
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18.01.2021 10:28 Відповісти
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Слабаки. У нас ходять і без тестів.
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18.01.2021 08:31 Відповісти
Так у нас никто и тестов не делает...и не собирается..
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18.01.2021 08:35 Відповісти
Слабаки. У нас ходять і без тестів.

Мало того что я хожу без теста,и всё время без маски в местах массового скопления людей на рынках и т.д. (пока Рада принудительно не за заставила одевать маски) и за эти 9 месяцев что нам компосируют мозг карантином,короновирус никак не желает меня прихворать,так же как и всех моих знакомых.
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18.01.2021 15:44 Відповісти
Знову!
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18.01.2021 08:40 Відповісти
Словаки мають рацію
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18.01.2021 08:40 Відповісти
Большой привет тем, кто негодовал насчет ограничения прав антиваксеров.
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18.01.2021 08:47 Відповісти
Хороший пример для зеленых....всех заставить делать платно и во всех госучреждениях требовать справку, а частные штрафовать за работников без справки...
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18.01.2021 08:53 Відповісти
По-моему они там идиоты. Отрицательный тест не спасает от заражения, видно с первого раза не дошло до них.
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18.01.2021 09:01 Відповісти
Все до них прекрасно дошло. Просто цели они преследуют другие.
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Европейські країни втратили право вважатись цивілізаційними, адже те, що там зараз відбувається це звичайнісенький фашизм. Позбавляти здорових людей права на працю через "тести", які невідомо що показують, які не дають жодної гарантії на те, що людина захворіє - це дикість.
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18.01.2021 09:25 Відповісти
Бизнес-план супер! Всех тестируем фуфлотестами раз в месяц! Наркоторговцы в шоке ....
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18.01.2021 09:58 Відповісти
Так начинается фашизм -сначала разделят людей на вакцинированных и не вакцинированных . Потом ковид паспорта и бирки на одежду .А в это время денежки под этим прессом польются рекой могучей в чужой карманчик .Про Конституцию и права человека речи вовсе нет .Всё это искусственно надутая ковид паника -обчистить бюджеты и карманы граждан ,а и возможно уменьшения количества населения .
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18.01.2021 10:28 Відповісти
В первую очередь я думаю,хотят ограничить права и свободы.
Гении Вачовски предвидели такой ход событий,и на свет появился фантастический(а сейчас уже почти реальный)фильм "V значит Vendetta",где под видом угрозы вируса на всей планете Земля устроили диктатуру.
Большинство глупых землян ещё не понимают,что их разводят как котят этой ковидо-истерикой.
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18.01.2021 15:51 Відповісти
 
 