За тиждень вогонь забрав життя 55 осіб, на водних об'єктах загинули 7, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 11.01 по 17.01) під час пожеж в Україні загинуло 55 осіб, на водних об'єктах 7.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 278 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 48 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 16 пожеж, врятовано під час пожеж 17 осіб і не допущено знищення вогнем 626 будинків і 46 од. техніки.
Під час пожеж загинуло 55 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 142 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 101 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 468 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 7 осіб.
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