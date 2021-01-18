За тиждень вогонь забрав життя 55 осіб, на водних об'єктах загинули 7, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 11.01 по 17.01) під час пожеж в Україні загинуло 55 осіб, на водних об'єктах 7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 278 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 48 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 16 пожеж, врятовано під час пожеж 17 осіб і не допущено знищення вогнем 626 будинків і 46 од. техніки.

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Під час пожеж загинуло 55 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 142 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 101 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 468 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 7 осіб.