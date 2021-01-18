Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції

Вашингтон серйозно стурбований затриманням Олексія Навального в Москві, заявив у понеділок, 18 січня, держсекретар США Майк Помпео.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, у своїй заяві Помпео називає затримання політика "останньою з цілої серії спроб змусити замовкнути Навального, інших опозиціонерів, а також незалежні голоси тих, хто критикує російську владу". Глава Держдепартаменту наполягає на негайному і безумовному звільненні засновника Фонду боротьби з корупцією.

"Глибоко стурбований рішенням Росії заарештувати Олексія Навального. Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать необхідності здійснювати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів", - написав Помпео у Twitter.

Влада РФ має негайно звільнити Навального, заявив 17 січня соратник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван, якого Байден планує призначити радником з нацбезпеки після інавгурації.

"Навального слід негайно звільнити, а винних в жахливому замаху на його життя - притягнути до відповідальності. Атаки Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, це образа жителів Росії, які хочуть, щоб їхні голоси почули", - написав Салліван у своєму Twitter.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на заяву Саллівана закликала зарубіжних політиків "поважати міжнародне право" і "зайнятися проблемами у власній країні".

Американський сенатор і екскандидат в президенти США від демократів Берні Сандерс також закликав звільнити Олексія Навального. Сандерс назвав повернення опозиціонера в Росію мужнім вчинком і заявив, що США "мають підтримувати тих, хто бореться з корупцією і працює заради демократії в усьому світі".

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.