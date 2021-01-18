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Новини
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Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції

Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції

Вашингтон серйозно стурбований затриманням Олексія Навального в Москві, заявив у понеділок, 18 січня, держсекретар США Майк Помпео.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, у своїй заяві Помпео називає затримання політика "останньою з цілої серії спроб змусити замовкнути Навального, інших опозиціонерів, а також незалежні голоси тих, хто критикує російську владу". Глава Держдепартаменту наполягає на негайному і безумовному звільненні засновника Фонду боротьби з корупцією.

"Глибоко стурбований рішенням Росії заарештувати Олексія Навального. Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать необхідності здійснювати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів", - написав Помпео у Twitter.

Влада РФ має негайно звільнити Навального, заявив 17 січня соратник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван, якого Байден планує призначити радником з нацбезпеки після інавгурації.

"Навального слід негайно звільнити, а винних в жахливому замаху на його життя - притягнути до відповідальності. Атаки Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, це образа жителів Росії, які хочуть, щоб їхні голоси почули", - написав Салліван у своєму Twitter.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на заяву Саллівана закликала зарубіжних політиків "поважати міжнародне право" і "зайнятися проблемами у власній країні".

Американський сенатор і екскандидат в президенти США від демократів Берні Сандерс також закликав звільнити Олексія Навального. Сандерс назвав повернення опозиціонера в Росію мужнім вчинком і заявив, що США "мають підтримувати тих, хто бореться з корупцією і працює заради демократії в усьому світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн Балтії назвали затримання Навального неприйнятним і закликали ЄС замислитися про санкції проти РФ

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Автор: 

арешт (2540) росія (66478) Навальний Олексій (613) Помпео Майк (339) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+14
Настоящими оппозиционерами были Новодворская и Немцов, А Навальный -- подставная кукла.
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18.01.2021 09:00 Відповісти
+12
После отравления Навальный находился в состоянии комы. В том же состоянии он, по личному распоряжению президента России, был отправлен в Германию, где находился на длительном излечении. После выписки из больницы он вернулся в Россию, где был арестован за уклонение от административного контроля, будучи условно осуждённым… Россияне, а помните, вы, когда-то, просили - "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
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18.01.2021 08:56 Відповісти
+9
К расеянам не тут нужно обращаться! Их тут конечно тоже хватает, но они по службе и ваши призывы им до сраки!!!
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18.01.2021 08:59 Відповісти
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После отравления Навальный находился в состоянии комы. В том же состоянии он, по личному распоряжению президента России, был отправлен в Германию, где находился на длительном излечении. После выписки из больницы он вернулся в Россию, где был арестован за уклонение от административного контроля, будучи условно осуждённым… Россияне, а помните, вы, когда-то, просили - "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
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18.01.2021 08:56 Відповісти
К расеянам не тут нужно обращаться! Их тут конечно тоже хватает, но они по службе и ваши призывы им до сраки!!!
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18.01.2021 08:59 Відповісти
Не можу... Після моїх перших двох анекдотів про Путіна мою сторінку в "Одноглазніках", заблокували... Це було ще десь влітку 2014-го...
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18.01.2021 09:08 Відповісти
Будем думать как олени, то они и Украину туда умчат. Я всё сильнее слышу их натужный хрип - так аж надрывается тянут...
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18.01.2021 09:00 Відповісти
Так прикол авторитаризма в том что можно любого на взлёте запрещать до того как его можно будет бояться. Демократам не понять...
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18.01.2021 08:57 Відповісти
Настоящими оппозиционерами были Новодворская и Немцов, А Навальный -- подставная кукла.
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18.01.2021 09:00 Відповісти
Войнушка між ФСБ і ГРУ.
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18.01.2021 09:06 Відповісти
Та да. Разводят лохов. Всех настоящих врагов ***** и системы уже уничтожили.
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18.01.2021 09:17 Відповісти
А зачем "куклу" травить?
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18.01.2021 09:53 Відповісти
Помпео о задержании Навального: Уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции - Цензор.НЕТ 687
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18.01.2021 09:05 Відповісти
А може то "Сліпий Траст" зробив?
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18.01.2021 09:07 Відповісти
Крот, це в твоєму репертуарі. А якого кольору небо?
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18.01.2021 09:10 Відповісти
Кольору верхньої смуги Українського Прапора.
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18.01.2021 09:13 Відповісти
Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції - Цензор.НЕТ 6367
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18.01.2021 09:18 Відповісти
Шо Зелєбоба вже прапор України змінив,на прапор Героїв УПА?От же Зеля Бандеровець.
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18.01.2021 09:24 Відповісти
Зєсцикун малорос як і ти. В Україні два прапори, так , що потрібно уточнювати, Зрозумів мене мєчта офтальмолога? А це тобі.

Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції - Цензор.НЕТ 7300
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18.01.2021 09:29 Відповісти
І на якому паркані ти читав про два Державних Прапора України?У Козині?
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18.01.2021 09:43 Відповісти
А ми, що мову вели про Державний прапор?
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18.01.2021 13:56 Відповісти
Перед тем, как пердеть, не мешало бы иногда и почитать что такое "слепой траст".
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18.01.2021 09:20 Відповісти
Оно всегда так лишь -бы …
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18.01.2021 09:25 Відповісти
Ми знаємо шо це таке,це коли керують з заплющеними очима))
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18.01.2021 09:25 Відповісти
Я понимаю, что пердеть гораздо легче, чем читать и мозги напрягать. Но читать даже дебилам иногда полезно.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_trust
https://tverezo.info/post/82609
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18.01.2021 10:13 Відповісти
Я пам"ятаю як "Сліпий Траст" продав "Ленінську Кузню" патріоту України Бібібкі))З заплющеними очима))
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Врешь дебил.
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18.01.2021 10:35 Відповісти
В Киеве морозы. Казалось бы: Причем тут борьба Зеленского против Порошенко ...
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18.01.2021 09:57 Відповісти
Навальний це NEOрузьке шовініст!
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18.01.2021 09:05 Відповісти
Окурок не боится Навального. Он Немцова боялся. А Навальный просто портит ему настроение, и так плохое от небывалых успехов и прорывов Рашки. И еще видно геморрой замучил.
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18.01.2021 09:06 Відповісти
С чему окурку было бояться бывшего политика-банкрота без сколь нибудь серьёзной электоральной базы?
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18.01.2021 10:05 Відповісти
Словами Макаревича ,что за глупый скворец,. Покойный Немцов уже говорил ,***** он *****.....ый ,.Да ему насрать ,что думают Пампео и Меркель,😡
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18.01.2021 09:06 Відповісти
Насрать ему трудно. Геморрой очень болючий. Может разве что покакать после клизмы с новокаином.
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18.01.2021 09:34 Відповісти
Оппозиция - стремления к другому развитию государства.
Смена рыл у корыта - не оппозиция.
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18.01.2021 09:11 Відповісти
Не вовремя вернулся, ***** сдохне в последней декаде апреля, надо было повернутся не раньше конца марта, начала апреля! А теперь шансы пережить умирающего резко падают!
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18.01.2021 09:13 Відповісти
Давно у соседей бунтов не было. Как говорится - ней рой яму другому. Столько уже дровишек (или нефти с газом) понакидали разгоняя искры до пламени по всему миру, что, пора уже на себе испытать "страшный русский бунт". Путину Навальный снится в образе Пугачева или Разина. Сам то Навальный, не столько за цивилизованный путь России борется, столько с воровством зарвавшихся, прикрывающихся величием жуликов. Если, вдруг, Навальный начнет "поднимать Россию с колен", то мало никому не покажется. Его "цивилизованность" отличается от путинской , что тот ворует у "своих", а Навальный - не прочь воровать у чужих (сворованный Крым - не бутерброд). В его представлении Крым уже проглочен и отдать его не представляется возможным. Стало быть экспансионистский характер, с позволения сказать "соседей", вряд ли изменился. Как это не печально, а признавать придется. Особенно "ненавидящим войну и любящим мир"", борцунам с ветряными мельницами, которые "разгоняют ветер, сеющий бурю",
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18.01.2021 09:22 Відповісти
Плешивому насрать на всё и на всех. Он делает ,что хочет и как хочет. Потому,что меркели,макроны стоят в очереди позвонить и поздравить ***** с рождеством. ПрезСША рыжик мечтает лизнуть **** сзади. Поэтому плешивый и в экстазе ,делает,что пожелает. Думаю ,весной оно захочет в Украину ,в гости,за водичкой для Крыма. И кто ему запретит?
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18.01.2021 09:26 Відповісти
Думать - это не твое,баран! Ни одного правдивого предложения или фразы ,все ложь ,пурга, конфабуляции под воздействием паленого алкоголя и тяжелых...
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18.01.2021 10:18 Відповісти
Таня,пролечись,и выдай правдивое предложение. Тебя папа с мамой не учили ,как нужно общаться среди людей, до сих пор думаешь, что ты в отаре и общаешься с себе подобными.
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18.01.2021 12:00 Відповісти
Кому он это сказал? Тому,кто прячется за женщинами с коляской?!
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18.01.2021 09:53 Відповісти
 
 