Українська делегація має намір оскаржити повноваження РФ у ПАРЄ через затримання Навального, - Мезенцева
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір оскаржити повноваження Російської Федерації в ПАРЄ через затримання російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це у Facebook повідомила глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, 19 січня в комітеті ПАРЄ з правових питань планувався онлайн-виступ Навального, проте тепер він навряд чи зможе взяти в ньому участь.
Крім цього Мезенцева нагадала, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політикові, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисяч євро.
"Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись, в тому числі, на цих подіях", - написала Мезенцева.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
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Мнения / Общество 18-янв, 01:419 1 038 0
В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач". Об этом говорится в материале корреспондента "ТСН.Тиждень" Андрея Цаплиенко.
Украинские спецслужбы перехватили письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову.
В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы.
Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики.
Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета.
"На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще несение службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", - рассказал начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.
Если разведывательные посты создадут, россияне будут как на ладони видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир - от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.
"Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - убежден командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев
Чи господарі сказали - потрібно гавкнути?
Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..