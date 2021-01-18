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Новини
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Українська делегація має намір оскаржити повноваження РФ у ПАРЄ через затримання Навального, - Мезенцева

Українська делегація має намір оскаржити повноваження РФ у ПАРЄ через затримання Навального, - Мезенцева

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір оскаржити повноваження Російської Федерації в ПАРЄ через затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Facebook повідомила глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, 19 січня в комітеті ПАРЄ з правових питань планувався онлайн-виступ Навального, проте тепер він навряд чи зможе взяти в ньому участь.

Крім цього Мезенцева нагадала, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політикові, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисяч євро.

"Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись, в тому числі, на цих подіях", - написала Мезенцева.

Також читайте: Помпео про затримання Навального: Упевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Автор: 

затримання (4357) ПАРЄ (854) росія (66478) Навальний Олексій (613) Мезенцева Марія (28)


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Топ коментарі
+6
Навальный ніяким боком. Але права людини країна - член ПАРЄ мусить дотримувати. Інакше це нонсенс.
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18.01.2021 09:24 Відповісти
+4
Яким боком хоч цей навальний до України?
Чи господарі сказали - потрібно гавкнути?
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18.01.2021 09:19 Відповісти
+3
Навальный нам всем абсолютно до-сраки, как и Луис Корвалан с Анджелой Дэвис, но позадрачивать Рашку - это святое!
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18.01.2021 09:30 Відповісти
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Белорусы пригласили российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной
Мнения / Общество 18-янв, 01:419 1 038 0

В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач". Об этом говорится в материале корреспондента "ТСН.Тиждень" Андрея Цаплиенко.

Украинские спецслужбы перехватили письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову.

В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы.

Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики.

Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета.

"На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще несение службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", - рассказал начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.

Если разведывательные посты создадут, россияне будут как на ладони видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир - от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.

"Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - убежден командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев
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18.01.2021 09:18 Відповісти
вся работа укрспецслужб сводиться к тому что публиковать данные ЦРУ и АНБ сша в прессе третьих стран не выше этого уровня
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18.01.2021 10:03 Відповісти
А ты хотел бы что бы рашке жопу лизали. рашка путиковый путь развития цивилизации.
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18.01.2021 10:17 Відповісти
Яким боком хоч цей навальний до України?
Чи господарі сказали - потрібно гавкнути?
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18.01.2021 09:19 Відповісти
Навальный ніяким боком. Але права людини країна - член ПАРЄ мусить дотримувати. Інакше це нонсенс.
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18.01.2021 09:24 Відповісти
ё смотри за правами человека -обыкновенного украинца в стране своей... Навальный???7 да такой же как наши антикоррупционеры живущие на гранты сороса и тратящие миллионы грн в год на свои развлечения... любой вор (наши тимощенкины порощенковы жвании онищенковы и десятки тысяч других при обвинении их в коррупции и воровстве сразу становяться оппозиционерами...
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18.01.2021 10:01 Відповісти
Что-то ты смешал всё в кучу - коней, людей, русскомирскую сволочь. И даже дедушку Сороса. Иди в домино поиграй - может попустит.
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18.01.2021 10:19 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 09:58 Відповісти
Навальный нам всем абсолютно до-сраки, как и Луис Корвалан с Анджелой Дэвис, но позадрачивать Рашку - это святое!
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18.01.2021 09:30 Відповісти
Зелена пліснява відволікає увагу українців і світу від окупованих Криму і Донбасу, від грабіжницьких тарифів, від зрадників бужанських, медведчуків, деркачів, дубинських...
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18.01.2021 09:32 Відповісти
Тисячі українців та кримських татар, яких катують у путлерівських тюрмах, не бентежать Мєзєнцеву. Зайвохромосомну цікавлять лише зайвохромосомні.
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18.01.2021 09:37 Відповісти
пусть спросят чей Крым у навального . пусть сидит и не выпускают
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18.01.2021 09:43 Відповісти
любая возможность лишить рашку права голоса должна быть использована Украиной в полной мере... повод может быть любой (Навальный или кто-то или что-то другое - не суть!..суть выбить рашку с колеи и заставить закрыть хавало, лишив права "вето" на любой закон) - что тут не ясно???
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18.01.2021 10:26 Відповісти
правильно.
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19.01.2021 00:15 Відповісти
 
 