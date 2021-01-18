Українська делегація має намір оскаржити повноваження РФ у ПАРЄ через затримання Навального, - Мезенцева

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір оскаржити повноваження Російської Федерації в ПАРЄ через затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Facebook повідомила глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, 19 січня в комітеті ПАРЄ з правових питань планувався онлайн-виступ Навального, проте тепер він навряд чи зможе взяти в ньому участь.

Крім цього Мезенцева нагадала, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити опозиційному російському політикові, засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисяч євро.

"Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись, в тому числі, на цих подіях", - написала Мезенцева.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.