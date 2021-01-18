Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК

Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Володимир Борисенко переміг на виборах мера Борисполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, він отримав 28,42% голосів, більш ніж на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини".

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко привітав Володимира Борисенка з перемогою.

"Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди "Європейської Солідарності". Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь найкращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня", - зазначив п'ятий президент.

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