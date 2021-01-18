Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК
Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Володимир Борисенко переміг на виборах мера Борисполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, він отримав 28,42% голосів, більш ніж на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини".
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко привітав Володимира Борисенка з перемогою.
"Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди "Європейської Солідарності". Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь найкращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня", - зазначив п'ятий президент.
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Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!
І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!
На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.
Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
"По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины"."
Источник: https://censor.net/ru/n3242340
" ... провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины""
"На той момент Борисенко був депутатом Бориспільської міськради (2010-2015), куди потрапив за списком "Фронту змін". Працював керівником юрвідділу ТОВ "Фонд соціальних стратегій". Був помічником-консультантом на громадських засадах обраного на той час від партії "Народний фронт" народного депутата Андрія Іванчука, який відзначився прогульництвом, гречкосійством, численними випадками кнопкодавства (зафіксовано 97 разів) і є фігурантом антикорупційних розслідувань" (lb.ua)
А проще продажные московские холуи и верные янычары -опричники фашиста )(уйла.
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Аха-ха...ваш покорный слуга об калолицых именно такого формата писал ровно два кода тому как.
Респект Борисполю .!!
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...Якщо мене читає моя знайома з Борисполя , - визнаю , я програв парі , і з мене при зустрічі пляшка коньяку . .Не вірив я в те що кандидат від ЕС стане мером , але , на щастя - програв .
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …
Вітаю переможця від ЄС👍🏼👍🏼👍🏼
. ...або фальсифікація ..або в Борисполі пороблено кількість ДЕГЕНЕРАТІВ розумово відсталих ...на півтори тисячі більше АДЕКВАТНИХ ... що ж мають ПРАВО ..... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …