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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК

Кандидат від

Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Володимир Борисенко переміг на виборах мера Борисполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, він отримав 28,42% голосів, більш ніж на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини".

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко привітав Володимира Борисенка з перемогою.

"Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди "Європейської Солідарності". Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь найкращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня", - зазначив п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчі дільниці на Київщині закрилися вчасно, явка в Борисполі становить 30,15%, у Броварах - 43,02%

Автор: 

Бориспіль (1147) місцеві вибори (1366) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+20
Трио бандурастов - СН+БЮТ+ОПЗЖ.
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18.01.2021 09:17 Відповісти
+20
в данном случае балалаечников
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18.01.2021 09:21 Відповісти
+17
Молодцы 👏! Так держать ! Долой зелёную плесень
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18.01.2021 09:21 Відповісти
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Ти ж був ЗЕленим, а радієш за партію бариги.
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18.01.2021 09:17 Відповісти
Молодцы 👏! Так держать ! Долой зелёную плесень
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18.01.2021 09:21 Відповісти
Это не фейерверк. Это понос.
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18.01.2021 09:22 Відповісти
Якщо політика можна купити, перекупити, перепродати - значить, як людина він ... ДЕШЕВА!

Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!

І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!

На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.

Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
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18.01.2021 10:01 Відповісти
ГоднИй? А це шо таке?
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18.01.2021 09:25 Відповісти
Не треба було Українську мову прогулювати у школі,щоб не питати.
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18.01.2021 09:31 Відповісти
Я не вчився в українській школі. І українською мовою опановував самостійно. Однак прекрасно розумію різницю між словом "годний" і "гідний", особливо в контексті вашого висловлювання.
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18.01.2021 10:02 Відповісти
Тобто ти опанував всі 230 тисяч слів які налічує Українська Мова?Молодець))
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18.01.2021 10:13 Відповісти
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18.01.2021 09:11 Відповісти
ШИРКА-2020(2021).

"По данным Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии, он получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины"."

Источник: https://censor.net/ru/n3242340
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18.01.2021 09:14 Відповісти
Трио бандурастов - СН+БЮТ+ОПЗЖ.
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18.01.2021 09:17 Відповісти
в данном случае балалаечников
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18.01.2021 09:21 Відповісти
Та нехай краще на флейті грають, шкіряній
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18.01.2021 11:57 Відповісти
Это высший пилотаж подачи информации. Бориспольская ТИК будет в шоке, что оказуецца заявляла про коалицию. Геббельс тоже будет в шоке
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18.01.2021 09:57 Відповісти
А кого підтримувала партія "Батьківщина" на виборах мера Борисполя за вашими даними?
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Інформація про коаліцію-ширку подана в статті не як цитита ТВК.
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18.01.2021 10:22 Відповісти
Врете вы все. Тюля всех и везде победила.
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18.01.2021 09:16 Відповісти
дрібна рибьошка тЮлька вже протухла....
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18.01.2021 16:20 Відповісти
Яка "кумедна" кААліція.
" ... провластного кандидата, которого поддерживала коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины""
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18.01.2021 09:17 Відповісти
Чудова новина!
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18.01.2021 09:18 Відповісти
обратил внимание . на Цензоре частенько пишут про Петра пятый президент . а например если про Юща или Кучму то экс-президент
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18.01.2021 09:21 Відповісти
Це пьётру влітає в копійчину.
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18.01.2021 09:40 Відповісти
ага . а еще он содержит армию порохоботов . и все для того что бы очернить доброго честного парня Вовку Зеленского . куришь что то или на таблах сидишь ?
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18.01.2021 09:49 Відповісти
ааа понял . телек смотришь . Г+Г наверное ?
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18.01.2021 09:50 Відповісти
В тебе від грибів видіння ?
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18.01.2021 10:25 Відповісти
если уж ты взялся писать по украински то пиши "тобі" . а если по русски то "от грибов видение" . понял деревня ?
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18.01.2021 10:30 Відповісти
ТИ, тебе (з прийм.: від тебе, до тебе і т. ін.), займ. особ. 2 ос. одн. 1. Уживається при звертанні до однієї особи (звичайно близької, а також до будь-якої особи в грубому, фамільярному плані). Гей ти, проклятий стариганю! На землю з неба не зиркнеш, Не чуєш, як тебе я ганю, Зевес! (Іван Котляревський, I, 1952, 104); - Чого ти стогнеш, сину? - питає журливо Мотря.. - Чи ти нездужаєш? (Панас Мирний, I, 1949, 161); - Ти хто? Чого тобі? - вояк вереснув (Леся Українка, I, 1951, 445); - Що з тобою балакати: ти чоловік темний, відсталий, - казав нарешті боєць і скрушно махав рукою (Олесь Гончар, III, 1959, 222); (Академічний тлумачний словник (1970-1980))
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18.01.2021 10:37 Відповісти
Це - цензор.нет коліпастить матеріали з партійного сайту: https://eurosolidarity.org/ Європейська Солідарність .
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18.01.2021 09:47 Відповісти
Чудова новина!
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18.01.2021 09:23 Відповісти
И шо за шекнт що на нього було в 2014 замах скоєно, що воно такого натворило?
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18.01.2021 09:46 Відповісти
Вова Борисенко - хороший парень
"На той момент Борисенко був депутатом Бориспільської міськради (2010-2015), куди потрапив за списком "Фронту змін". Працював керівником юрвідділу ТОВ "Фонд соціальних стратегій". Був помічником-консультантом на громадських засадах обраного на той час від партії "Народний фронт" народного депутата Андрія Іванчука, який відзначився прогульництвом, гречкосійством, численними випадками кнопкодавства (зафіксовано 97 разів) і є фігурантом антикорупційних розслідувань" (lb.ua)
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18.01.2021 09:53 Відповісти
Слава Богу, що не Байчас. Зі своєю коаліцією ОПЗЖ, ЮБ, Зебл...
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18.01.2021 09:55 Відповісти
Так иуды: "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины"...." это "вся кремлевская рать."
А проще продажные московские холуи и верные янычары -опричники фашиста )(уйла.
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18.01.2021 09:55 Відповісти
Вообще-то кроме ПЕС в Украине все агенты кремля
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18.01.2021 09:59 Відповісти
ні, більшість- просто корисні дебіли. ти собі лестиш.
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18.01.2021 10:04 Відповісти
Ну пусть будет так. Есть только потужный ПЕС, а остальные все агенты кримля и дебилы
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18.01.2021 10:11 Відповісти
проти очевидних фактів не попрьош, правда ж....
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18.01.2021 16:22 Відповісти
бачу, в тебе з логікою все так само, як і з грамотністю.
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18.01.2021 10:14 Відповісти
эта коалиция - чистая гватемала! )
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18.01.2021 10:24 Відповісти
И это здорово)не правда ли,зерыги?
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18.01.2021 10:39 Відповісти
...випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини".Джерело: https://censor.net/ua/n3242340

--------------------------------------
Аха-ха...ваш покорный слуга об калолицых именно такого формата писал ровно два кода тому как.
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18.01.2021 10:50 Відповісти
Ще один удар по антиукраїнським ватним силам ( ЗАЖОП+СН+БЮТ) ,, БРАВО ЕС . !!

Респект Борисполю .!!

-----------------------------------------

...Якщо мене читає моя знайома з Борисполя , - визнаю , я програв парі , і з мене при зустрічі пляшка коньяку . .Не вірив я в те що кандидат від ЕС стане мером , але , на щастя - програв .
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18.01.2021 10:51 Відповісти
...або фальсифікація ..або в Борисполі пороблено кількість ДЕГЕНЕРАТІВ розумово відсталих ...на півтори тисячі більше АДЕКВАТНИХ ... що ж мають ПРАВО ..... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …
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18.01.2021 11:02 Відповісти
Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 7818
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18.01.2021 11:04 Відповісти
..то де СКАЧОК тарифів .. де Ви там УБЛЮДКИ з партіїї БПП -ПЄС .. ? ..і..іже з ними .. що своїми руками ВБИВАЮТЬ Майбутнє Дітей і Онуків .. із-за ДИКОЇ гоношистості замість Совісті і Розуму ..таке..Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 3908
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18.01.2021 11:05 Відповісти
Смотрю зесрань осознает теперь,что мы вернемся?)утопись теперь))))
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18.01.2021 11:09 Відповісти
...повернешся ..НЕвиходя в МОРДОР ..
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18.01.2021 11:10 Відповісти
А что ж борщевой набор ,при Порохе,вам ,зебил,считали с мясом,а при зекретине без мяса?)))))
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18.01.2021 11:45 Відповісти
..ви там зберіться з амбером - перекалякайте .. або ж ЗАЙДИ на мою сторінку ФБ .. може щось проясниться .. або ..
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18.01.2021 12:58 Відповісти
вітаю нарешті люди почали думати
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18.01.2021 11:23 Відповісти
Вибір правильний і достойний бориспільчан !!
Вітаю переможця від ЄС👍🏼👍🏼👍🏼
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18.01.2021 11:47 Відповісти
.. тільки ПОРОХОБОТНІ тролі на маланському РЕСУРСІ ЦН ... кипяточком поливають . а шо ж .. для цього він і є ... АДЕКВАТНІ Українці ДАВНО збагнули - що таке ЦН , як і Обосре - ратель моні Б .. хех ..
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18.01.2021 13:01 Відповісти
... ЗМУшено .. ще раз по-темі..

. ...або фальсифікація ..або в Борисполі пороблено кількість ДЕГЕНЕРАТІВ розумово відсталих ...на півтори тисячі більше АДЕКВАТНИХ ... що ж мають ПРАВО ..... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини …..а тепер і Борисполя - Шлях би Вас вірний трафив …
показати весь коментар
18.01.2021 16:25 Відповісти
Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 5766
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18.01.2021 16:26 Відповісти
..то де СКАЧОК тарифів .. де Ви там УБЛЮДКИ з партіїї БПП -ПЄС .. ? ..і..іже з ними .. що своїми руками ВБИВАЮТЬ Майбутнє Дітей і Онуків .. із-за ДИКОЇ гоношистості замість Совісті і Розуму ..таке.Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 1073
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18.01.2021 16:27 Відповісти
Вода по 40? Везет, у меня 65. И за отопление 3700 в месяц
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19.01.2021 13:57 Відповісти
Самый лучший продактплейсмент в 21 году
Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя, - дані ТВК - Цензор.НЕТ 8668
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19.01.2021 13:46 Відповісти
 
 