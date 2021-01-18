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Новини Окупація Криму
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Визначено дату проведення "Кримської платформи". На саміті буде розроблено скоординований міжнародний інструментарій щодо деокупації півострова, - заступник голови ОП Жовква

Визначено дату проведення

Саміт "Кримської платформи", в якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту "Кримської платформи". – Ред.) – 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що на саміті "Кримської платформи" необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

"Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму", – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, Президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі в цих подіях.

"Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні", – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Кримській платформі" мають озвучити конкретні кроки щодо деокупації: посилення санкцій проти РФ і скорочення відносин із Росією, - Чубаров

Автор: 

Крим (14201) саміт (824) деокупація (950) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+6
Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6765
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18.01.2021 09:39 Відповісти
+6
Це точно. При Петрі була "антипутінська коаліція", і фуйло в неї не запрошували.
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18.01.2021 09:43 Відповісти
+5
" На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова," -- И? Сколько дивизий выделят НАТО и ЕС для деокупации?
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18.01.2021 09:36 Відповісти
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18.01.2021 09:35 Відповісти
А думка жителів Криму буде враховуватись?
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18.01.2021 09:36 Відповісти
Яких саме?Тих хто звідти виїхав до України,чи тих хто там під росіянською окупацією?
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18.01.2021 09:37 Відповісти
А багато виїхало? Кілька десятків тисяч із двух з половинию мільйонів?
Звичайно що важлива думка тих, хто нині там проживає. Без їхнього бажання то все порожня трата часу.
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18.01.2021 09:42 Відповісти
Ті хто там зараз під окупацією не мають особистої думки,так само як це було у часи Другої Світової,коли Крим був під Гітлеровською окупацією.
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18.01.2021 09:50 Відповісти
Не, лапоть, думкы свинособак нам до дупы
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18.01.2021 10:02 Відповісти
При Петрі такого не було.....
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18.01.2021 09:36 Відповісти
Це точно. При Петрі була "антипутінська коаліція", і фуйло в неї не запрошували.
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18.01.2021 09:43 Відповісти
До неї
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18.01.2021 09:46 Відповісти
Яка калаліція?))Петро за п"ять років жодного разу про Крим не згадав.
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18.01.2021 09:51 Відповісти
Пистишь как и все даунбасяне
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18.01.2021 10:00 Відповісти
Можно пруф на офіційний документ?
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18.01.2021 10:04 Відповісти
"Международный суд ООН в Гааге продолжит 3 июня слушания по иску Украины к России, в котором Киев указывает на нарушение Москвой двух международных конвенций. Этот иск - лишь один из целого ряда инициированных Киевом процессов, касающихся инкриминируемых Украиной России нарушений международного права, он https://www.dw.com/ru/5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%BE%D0%BD/a-38478760 рассматривается Международным судом (МС) ООН с марта 2017 года . Этот международный судебный орган занимается урегулированием межгосударственных споров о нарушениях международных договоров и обязательств или разногласий в их толковании."

Там і донбас і про крим.
До ВАЗеленського ці питання не розділяли.
Чекаю від вас пруф на офіційний документ від ВАЗеленського проти мокшан.
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Ти про це?В середине января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Формально речь не идет о законности или незаконности аннексии Крыма или установлении ответственности России за войну в Донбассе.
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18.01.2021 11:06 Відповісти
Правда?
Хто подав позов до ЄСПЛ по Криму?

Бубачка. Зразу після погляду в очі фуйла.
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18.01.2021 10:00 Відповісти
" На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова," -- И? Сколько дивизий выделят НАТО и ЕС для деокупации?
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18.01.2021 09:36 Відповісти
Скільки дивізій було при деокупації НДР,Польщі,Угорщини,від Радянських окупантів?
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18.01.2021 09:39 Відповісти
Очень много. НАТО в конце 80х представляло собой грозную силу с тысячами танков и ББМ а не сборище "голубых" с пару сотней Леопардов не на ходу. Советы даже не думали вмешиваться в дела Восточной Европы.....
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18.01.2021 09:46 Відповісти
Багато в твоєї кацапської макітрі порожнього місця))
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18.01.2021 09:53 Відповісти
Это аргумент, да.... Возьми хоть Вики почитай , убогое, если денег на книги нет а в библиотеку ходить не знаешь как....
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18.01.2021 10:00 Відповісти
Кацап,які військрві підрозділи визволяли НДР,Польщу,Угорщину від Радянської армії?
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18.01.2021 10:05 Відповісти
бла ... бла ... бла "саммит"
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18.01.2021 09:37 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби тільки на транвай не чіплялось.
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18.01.2021 09:38 Відповісти
Отримай борг
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18.01.2021 09:52 Відповісти
Определена дата проведения "Крымской платформы". На саммите будет разработан скоординированный международный инструментарий по деоккупации полуострова, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6765
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18.01.2021 09:39 Відповісти
Заблокируют пару аккуантов руских в Фейсбуке и доложат о Победе....
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18.01.2021 09:47 Відповісти
"Крьімская платформа " - нужньій и важньій для Украиньі инструмент в противостоянии с агрессором РФ.
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18.01.2021 09:52 Відповісти
В исполнении криворагульных клоунов? Тоди ой!
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18.01.2021 10:03 Відповісти
Хм. Подать что ли резюме?
Не, ну а чо? Куча бесполезных совещаний, рекомендаций, писулек... ИБД.
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18.01.2021 10:06 Відповісти
Картошку и Виннипуха уже пригласили?
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18.01.2021 10:49 Відповісти
Вот интересно, а если товарищ Путин возьмет и решит присоединиться к этому мероприятию, ничего что 24.08 День Независимости, и как Украина будет принимать руководителя страны агрессора в преддверии 30-й годовщины. Об этом кто-то подумал. Решили убить двух зайцев на ДН пригласить мировых лидеров и Крымскую платформу заодно организовать, посмотрим что из этого выйдет.
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18.01.2021 11:46 Відповісти
А як йде підготовка до можливого конфлікту з боку Криму? Адже в них скоро вода всохне і вони можуть полізти як ті таргани до нас
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18.01.2021 12:40 Відповісти
Чому через 8 місяців? Чому не в березні? Який конкретно порядок денний? Які пропозиції України? Запрошення - потім.
Ми маємо вже досвід роботи ОП, тому схоже, що це робиться щоб накачувати рейтінг Зеленського, а не для діла.
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18.01.2021 13:33 Відповісти
 
 