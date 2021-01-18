Визначено дату проведення "Кримської платформи". На саміті буде розроблено скоординований міжнародний інструментарій щодо деокупації півострова, - заступник голови ОП Жовква

Саміт "Кримської платформи", в якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту "Кримської платформи". – Ред.) – 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що на саміті "Кримської платформи" необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

"Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму", – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, Президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі в цих подіях.

"Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні", – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

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