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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 51 країні: в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень

Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 51 країні: в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень

У пів сотні країн світу, які почали кампанію з вакцинації населення проти COVID-19, вже зроблено понад 42 мільйони щеплень.

"Найбільша в історії кампанії із вакцинування розпочалася. Відповідно до зібраних Bloomberg даних, вже було уведено понад 42,2 млн доз у 51 країні. За останніми підрахунками в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень", - йдеться у матеріалі, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше щеплень було проведено у США, де від початку кампанії з вакцинування 14 грудня вже було уведено 14,3 млн доз. Минулого тижня щодня у Штатах робили в середньому 898 410 щеплень.

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Водночас найбільше щеплень на душу населення зробили в Ізраїлі. В країні із населенням у 9 млн людей вже зробили понад 2,3 млн щеплень, тобто 26 на кожні 100 тисяч населення.

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Для порівняння, у США цей показник становить лише 4,4 дози на 100 тисяч населення, а в Канаді взагалі 1,5.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Действия фильма «Я легенда» происходят в 2021 году, а зомби апокалипсис начался из-за неправильно подействовавшей вакцины.
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18.01.2021 09:50 Відповісти
В кино всякое бывает.
В кино Голобородько послал в жопу МВФ, например. А в реале МВФ посылает ЗЕ в жопу.

Вот и с Ковидом пока такая же фигня.
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона
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18.01.2021 10:04 Відповісти
"В декабре 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1273 новых случая ВИЧ-инфекции, у 281 пациента диагностирован СПИД, а 176 человек умерли от СПИДа"
За 2020 от туберкулеза в Украине умерло около 4 000 чел.
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18.01.2021 10:56 Відповісти
Про статистику в Украине даже в анекдоте стыдно теперь говорить.
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18.01.2021 14:02 Відповісти
Ну, Украина, как обычно, будет на 95-ом месте - традиция-с... да и число означающее.
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18.01.2021 09:54 Відповісти
Все, кроме Украины (Роися и Беларусь скипидаром вакцинируются). Даже племена Тумбу-Юмбу уже получают вакцины.

Израиль уже 25% населения вакцинировал.

А все почему?

А все потому, что ЗЕ еще в июле 2020 взял под личный контроль закупку вакцин и гарантировал, что Украина их получит самой первой.
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18.01.2021 09:54 Відповісти
Добре що Бубачка все на контролі тримає.

Вакцинация от COVID-19 проводится в 51 стране: в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок - Цензор.НЕТ 2437
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18.01.2021 09:56 Відповісти
фигня. за восемь лет управятся всех завакцинировать.
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18.01.2021 10:06 Відповісти
Эта инфа - приговор клоуну и его шапито.
Народ продолжает болеть и умирать, а вакцины до сих пор нет.
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18.01.2021 11:38 Відповісти
 
 