Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 51 країні: в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень
У пів сотні країн світу, які почали кампанію з вакцинації населення проти COVID-19, вже зроблено понад 42 мільйони щеплень.
"Найбільша в історії кампанії із вакцинування розпочалася. Відповідно до зібраних Bloomberg даних, вже було уведено понад 42,2 млн доз у 51 країні. За останніми підрахунками в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень", - йдеться у матеріалі, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільше щеплень було проведено у США, де від початку кампанії з вакцинування 14 грудня вже було уведено 14,3 млн доз. Минулого тижня щодня у Штатах робили в середньому 898 410 щеплень.
Водночас найбільше щеплень на душу населення зробили в Ізраїлі. В країні із населенням у 9 млн людей вже зробили понад 2,3 млн щеплень, тобто 26 на кожні 100 тисяч населення.
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Для порівняння, у США цей показник становить лише 4,4 дози на 100 тисяч населення, а в Канаді взагалі 1,5.
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В кино Голобородько послал в жопу МВФ, например. А в реале МВФ посылает ЗЕ в жопу.
Вот и с Ковидом пока такая же фигня.
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона
За 2020 от туберкулеза в Украине умерло около 4 000 чел.
Израиль уже 25% населения вакцинировал.
А все почему?
А все потому, что ЗЕ еще в июле 2020 взял под личный контроль закупку вакцин и гарантировал, что Украина их получит самой первой.
Народ продолжает болеть и умирать, а вакцины до сих пор нет.