Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 51 країні: в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень

У пів сотні країн світу, які почали кампанію з вакцинації населення проти COVID-19, вже зроблено понад 42 мільйони щеплень.

"Найбільша в історії кампанії із вакцинування розпочалася. Відповідно до зібраних Bloomberg даних, вже було уведено понад 42,2 млн доз у 51 країні. За останніми підрахунками в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень", - йдеться у матеріалі, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше щеплень було проведено у США, де від початку кампанії з вакцинування 14 грудня вже було уведено 14,3 млн доз. Минулого тижня щодня у Штатах робили в середньому 898 410 щеплень.

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Водночас найбільше щеплень на душу населення зробили в Ізраїлі. В країні із населенням у 9 млн людей вже зробили понад 2,3 млн щеплень, тобто 26 на кожні 100 тисяч населення.

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Для порівняння, у США цей показник становить лише 4,4 дози на 100 тисяч населення, а в Канаді взагалі 1,5.