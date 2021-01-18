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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація проти коронавірусу на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною, - Шмигаль

Вакцинація проти коронавірусу на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що вакцинація проти COVID-19 в Україні на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною вакцинацією.

Про це глава уряду заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо переговори з шістьма виробниками вакцини, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна і легалізована вакцина", - розповів прем'єр.

За його словами, практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність поставки перших партій вакцини якнайшвидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат - в України буде вакцина не пізніше лютого", - додав Шмигаль.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 51 країні: в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень

Прем'єр-міністр додав, що на сьогодні є можливість вибирати з трьох вакцин, і найімовірніше, в перших партіях будуть саме три різні вакцини.

Глава уряду наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ та в інших країнах, тобто це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі - це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державної вакцинацією", - заявив Шмигаль, відповідаючи на питання, коли в українців буде можливість зробити щеплення проти COVID-19 на комерційній основі.

Також дивіться: Якщо ви потребуєте тестування на COVID-19, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Це безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4677) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
почему у зебилов все новости в будущем времени?
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18.01.2021 10:02 Відповісти
+10
Бла-бла-бла...

Вакцин официально в Украине нет и нормальных не будет - это факт.
Виноваты Степанов и члено-контролер ЗЕ - это факт.

Остальное - дилдо для удовлетворения зебилов.
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18.01.2021 09:58 Відповісти
+10
Где-то тихо ржут молдаване.Их в школе не учили,что такое "параллельно",поэтому они прививаются лучшими вакцинами бесплатно
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18.01.2021 10:15 Відповісти
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18.01.2021 09:55 Відповісти
Толкієн тихо плаче зі своїм Земномор'ям. 😁
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18.01.2021 10:06 Відповісти
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18.01.2021 09:57 Відповісти
Бла-бла-бла...

Вакцин официально в Украине нет и нормальных не будет - это факт.
Виноваты Степанов и члено-контролер ЗЕ - это факт.

Остальное - дилдо для удовлетворения зебилов.
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18.01.2021 09:58 Відповісти
Да тебя палкой БЕСПЛАТНО вакцинироваться не загонишь, только скулишь о том что тебе нафиг не нужно
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18.01.2021 10:04 Відповісти
Sinovac, Спутнiк V... А третя яка?
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18.01.2021 09:59 Відповісти
Спутник VI
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18.01.2021 10:04 Відповісти
Из той же серии фуфломицинов - Астразенека.
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18.01.2021 10:06 Відповісти
Ну эта все же получше будет.
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18.01.2021 11:36 Відповісти
почему у зебилов все новости в будущем времени?
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18.01.2021 10:02 Відповісти
У Пепо научились
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18.01.2021 10:06 Відповісти
Ти теж у Пепо вчився? Двійочник! Не вірю! 😁
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18.01.2021 10:07 Відповісти
чему ещё научились?
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18.01.2021 10:08 Відповісти
#закончу войну за несколько дней
#буду рубати руки у тих кто краде у армії
#Україна вступе в НАТО
#Україна вступе у ЄС
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18.01.2021 10:10 Відповісти
хорошие ученики
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18.01.2021 10:11 Відповісти
Зебильній бот вася васевич, он же женья женьевич, ті снова в зашкваре, перелогинься
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18.01.2021 10:15 Відповісти
Спасибо за внимание, учту ваши пожелания.
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18.01.2021 10:24 Відповісти
Потому что в настоящем у ЗЕлуп только просеры и зашквары.
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18.01.2021 10:07 Відповісти
Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...
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18.01.2021 13:04 Відповісти
Три коментарі, і вийшов анедот:

- Почему у зебилов все новости в будущем времени? - Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
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18.01.2021 13:11 Відповісти
Скажіть в якій ще країні є комерційне щеплення від корони ?
На нас банально хочуть заробити.
Держава буде щеплювати китайським непотрібом. А приватні клініки пфайзером , купленим за бюджетні кошти державою. Потім різницю хтось вумний положить собі в кишеню.
ПС. Думаю, щеплення зроблять обовязковим. Через верховну зраду.
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18.01.2021 10:04 Відповісти
боюсь что не будет никакого пфайзера, даже за бабки
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18.01.2021 10:10 Відповісти
Пфайзер и Модерну сюда не запустят, Галабародька дал поручение СБУ єто проконтролировать. Бідло заплатит из своего кармана и за китайскую болтушку и за свнсбч спутник Так навара больше.
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18.01.2021 10:18 Відповісти
Пробник бесплатно, все остальное за деньги. Что думаете сделаете два укольчика и свободны как ветер?
Ага ЩАС!
Будет ситуация как с вакцинированием против гриппа, т.е. КАЖДЫЙ сезон и против разных штаммов вируса. То что сегодня помогает завтра окажется бесполезным.
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18.01.2021 10:29 Відповісти
Держава буде щеплювати китайським непотрібом. А приватні клініки пфайзером ,

Вам что,Пфайзер приплачивает за рекламу?
Сколько умрёт от вакцинации в масштабах страны,вы знаете?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/16/7280172/ Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей
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18.01.2021 15:28 Відповісти
і більше ніде ?
дуже дивно тоді.
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18.01.2021 15:35 Відповісти
Ага,вы ещё и иронизируете?может я должен статистику вам по всем странам отыскать?Уж извините,у меня нет на это времени.
Но один материал я вам предоставлю,внимательно изучите и сделайте выводы:
https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4 https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
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18.01.2021 16:00 Відповісти
А вот ещё один "подарок" людям хотят впаять":
https://www.youtube.com/watch?v=VIPrWgkOrKs КовідТабори для людей - новий диктаторський законопроект!
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18.01.2021 16:04 Відповісти
Одновременно?
Т.е. сначала будут вакцинироваться те, кто заплатит, орлы авакяна, а после них, если что-то останется, все остальные первоочередные категории.
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18.01.2021 10:04 Відповісти
эпицентр будет вакцинировать? или велюр?
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18.01.2021 10:07 Відповісти
Где-то тихо ржут молдаване.Их в школе не учили,что такое "параллельно",поэтому они прививаются лучшими вакцинами бесплатно
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18.01.2021 10:15 Відповісти
да, у нас уникальная страна, сначала вакцинируются самые богатые и наглые, потом самые богатые, потом самые наглые, некоторые откажутся, поскольку это чипирование от рептилоидов, а потом скажут, что бесплатная вакцина закончилась и останется только на коммерческой основе для бедных ))
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18.01.2021 10:51 Відповісти
Шмигаль, а щеплені хворіють так само, як і не щеплені - може лише з затяжкою в часі на 1-2 місяці. То нащо щеплювати?..
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18.01.2021 11:06 Відповісти
Что и требовалось доказать.
Долго мутили, да видать серьезные поставщики не разрешили хитрожопым использовать свою вакцину, закупленную от имени государства, в коммерческих целях на данном этапе мировой вакцинации.
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18.01.2021 11:08 Відповісти
світові постачальники просто зажадали великих відкатів і тоді своїм в Україні мало грошей буде; тому частині народу запропонують комерційне щеплення
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18.01.2021 11:26 Відповісти
Министерство здравоохранения Ливана (население менее 7 млн.) сообщило о заключении с компанией Pfizer соглашения о закупке 2,1 миллиона порций вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенных для бесплатной вакцинации населения. Поставки должны начаться в конце января. Еще 2,7 миллиона доз будут бесплатно получено через созданный Всемирной организацией здравоохранения механизм COVAX. Министр сообщил, что частный сектор обеспечит поставку еще двух миллионов доз препарата AstroZeneca и Sinopharm для вакцинации населения на платной основе.
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18.01.2021 12:06 Відповісти
А в каких странах, и в процентном выражении пожалуйста, укажите страны где на коммерческой основе, сей час делают прививки, от ковида!
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18.01.2021 20:51 Відповісти
 
 