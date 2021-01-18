Вакцинація проти коронавірусу на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що вакцинація проти COVID-19 в Україні на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною вакцинацією.

Про це глава уряду заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо переговори з шістьма виробниками вакцини, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна і легалізована вакцина", - розповів прем'єр.

За його словами, практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність поставки перших партій вакцини якнайшвидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат - в України буде вакцина не пізніше лютого", - додав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр додав, що на сьогодні є можливість вибирати з трьох вакцин, і найімовірніше, в перших партіях будуть саме три різні вакцини.

Глава уряду наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ та в інших країнах, тобто це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі - це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державної вакцинацією", - заявив Шмигаль, відповідаючи на питання, коли в українців буде можливість зробити щеплення проти COVID-19 на комерційній основі.

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