Вакцинація проти коронавірусу на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що вакцинація проти COVID-19 в Україні на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною вакцинацією.
Про це глава уряду заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ми ведемо переговори з шістьма виробниками вакцини, які сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна і легалізована вакцина", - розповів прем'єр.
За його словами, практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.
"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність поставки перших партій вакцини якнайшвидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат - в України буде вакцина не пізніше лютого", - додав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що на сьогодні є можливість вибирати з трьох вакцин, і найімовірніше, в перших партіях будуть саме три різні вакцини.
Глава уряду наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ та в інших країнах, тобто це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.
"Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі - це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державної вакцинацією", - заявив Шмигаль, відповідаючи на питання, коли в українців буде можливість зробити щеплення проти COVID-19 на комерційній основі.
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Вакцин официально в Украине нет и нормальных не будет - это факт.
Виноваты Степанов и члено-контролер ЗЕ - это факт.
Остальное - дилдо для удовлетворения зебилов.
#буду рубати руки у тих кто краде у армії
#Україна вступе в НАТО
#Україна вступе у ЄС
- Почему у зебилов все новости в будущем времени? - Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
На нас банально хочуть заробити.
Держава буде щеплювати китайським непотрібом. А приватні клініки пфайзером , купленим за бюджетні кошти державою. Потім різницю хтось вумний положить собі в кишеню.
ПС. Думаю, щеплення зроблять обовязковим. Через верховну зраду.
Ага ЩАС!
Будет ситуация как с вакцинированием против гриппа, т.е. КАЖДЫЙ сезон и против разных штаммов вируса. То что сегодня помогает завтра окажется бесполезным.
Вам что,Пфайзер приплачивает за рекламу?
Сколько умрёт от вакцинации в масштабах страны,вы знаете?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/16/7280172/ Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей
дуже дивно тоді.
Но один материал я вам предоставлю,внимательно изучите и сделайте выводы:
https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4 https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
https://www.youtube.com/watch?v=VIPrWgkOrKs КовідТабори для людей - новий диктаторський законопроект!
Т.е. сначала будут вакцинироваться те, кто заплатит, орлы авакяна, а после них, если что-то останется, все остальные первоочередные категории.
Долго мутили, да видать серьезные поставщики не разрешили хитрожопым использовать свою вакцину, закупленную от имени государства, в коммерческих целях на данном этапе мировой вакцинации.