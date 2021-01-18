Готується "дорожня карта" щодо врегулювання кризи у відносинах з Угорщиною. Пункт про деблокування комісії Україна - НАТО має бути включено, - заступник голови ОП Жовква

Україна й Угорщина працюють над спільним документом, який сприятиме врегулюванню спірних питань у двосторонніх відносинах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він зазначив, що в дипломатичному плані 2021 рік починається з візиту в Україну міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"27 січня на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей. До слова, буде обговорюватися весь комплекс питань", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Відповідаючи на запитання, чи мають країни спільний план виходу з кризи у відносинах, Ігор Жовква заявив: "Бажаним для України було б укладення відповідного договору чи угоди з Угорщиною, яка б врегулювала цей комплекс питань, – так звана джентльменська угода або угода про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин. Над таким документом робота ведеться. За дорученням Президента такий документ було підготовлено українською стороною, передано угорській стороні, отримано їхню реакцію, і зараз процес триває".

За словами заступника керівника Офісу Президента, коли цей документ буде готовий, він має бути підписаний на рівні лідерів держав.

Ігор Жовква додав, що такий документ може містити позицію щодо зняття блокування Угорщиною Комісії Україна – НАТО та щодо спірних положень закону про освіту. Він нагадав, що Україна виконала всі рекомендації Венеціанської комісії щодо норм цього закону, про що були поінформовані наші партнери по НАТО.

Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання, що спірні питання Україна та Угорщина розв'язуватимуть у двосторонньому порядку, а блокування засідання Комісії Україна – НАТО взагалі буде знято.

Він також наголосив, що українська сторона завжди готова приймати Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з візитом.

"Нічого кращого в дипломатії, ніж діалог, не придумано, але цей діалог, така розмова, така зустріч, такий візит мають бути належним чином підготовлені", – додав Ігор Жовква, зауваживши, що МЗС та інші міністерства вже працюють над цим.

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