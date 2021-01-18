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Новини
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Готується "дорожня карта" щодо врегулювання кризи у відносинах з Угорщиною. Пункт про деблокування комісії Україна - НАТО має бути включено, - заступник голови ОП Жовква

Готується

Україна й Угорщина працюють над спільним документом, який сприятиме врегулюванню спірних питань у двосторонніх відносинах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він зазначив, що в дипломатичному плані 2021 рік починається з візиту в Україну міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"27 січня на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей. До слова, буде обговорюватися весь комплекс питань", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Відповідаючи на запитання, чи мають країни спільний план виходу з кризи у відносинах, Ігор Жовква заявив: "Бажаним для України було б укладення відповідного договору чи угоди з Угорщиною, яка б врегулювала цей комплекс питань, – так звана джентльменська угода або угода про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин. Над таким документом робота ведеться. За дорученням Президента такий документ було підготовлено українською стороною, передано угорській стороні, отримано їхню реакцію, і зараз процес триває".

За словами заступника керівника Офісу Президента, коли цей документ буде готовий, він має бути підписаний на рівні лідерів держав.

Ігор Жовква додав, що такий документ може містити позицію щодо зняття блокування Угорщиною Комісії Україна – НАТО та щодо спірних положень закону про освіту. Він нагадав, що Україна виконала всі рекомендації Венеціанської комісії щодо норм цього закону, про що були поінформовані наші партнери по НАТО.

Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання, що спірні питання Україна та Угорщина розв'язуватимуть у двосторонньому порядку, а блокування засідання Комісії Україна – НАТО взагалі буде знято.

Він також наголосив, що українська сторона завжди готова приймати Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з візитом.

"Нічого кращого в дипломатії, ніж діалог, не придумано, але цей діалог, така розмова, така зустріч, такий візит мають бути належним чином підготовлені", – додав Ігор Жовква, зауваживши, що МЗС та інші міністерства вже працюють над цим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про візит глави МЗС Угорщини Сійярто: Шукатимемо кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням у вибори. Хто заступить за червону лінію - відразу отримає стусана від України. ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (2365) МЗС (4205) НАТО (6640) Сійярто Петер (370) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+5
дорожная карта чего изволите
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18.01.2021 09:59 Відповісти
+3
с этими кремлевскими холуями договоров не стоит подписывать
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18.01.2021 10:02 Відповісти
+1
Еще, плять, один шариков. Отдавайте сразу Закарпатскую область и вам ***** разрешит мотрудничать с НАТО, д.б.
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18.01.2021 09:58 Відповісти
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З мадярами таки да, конфлікт. А з ким ми конфліктуємо на Домбасі?
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18.01.2021 09:57 Відповісти
А разве в безальтернативных минских угодах, подписанных нашим мудрым гением и единственным спасителем Порошенко, не доступно об этом написано?
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18.01.2021 10:08 Відповісти
Ще ніхто не визнав це війною. Всі конфлікт, конфлікт.
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18.01.2021 10:17 Відповісти
Еще, плять, один шариков. Отдавайте сразу Закарпатскую область и вам ***** разрешит мотрудничать с НАТО, д.б.
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18.01.2021 09:58 Відповісти
это по второму кругу? зелох же уже все наладил, кстати где он
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18.01.2021 09:58 Відповісти
дорожная карта чего изволите
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18.01.2021 09:59 Відповісти
с этими кремлевскими холуями договоров не стоит подписывать
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18.01.2021 10:02 Відповісти
закончится это всё очередным пшиком, как и всегда
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18.01.2021 10:27 Відповісти
Чем будем торговать, территорией или мовой?
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18.01.2021 10:41 Відповісти
Начнут с мовы.Уже в рамках территориально-административной реформы сохранили Береговский район, теперь если пойти на уступки у мовному питанні, цементируется окончательно очередная национальная меньшина которая при подстрекательстве северо-востоного соседа будет требовать автономии
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18.01.2021 10:57 Відповісти
Тогда - это федерализация.
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18.01.2021 11:14 Відповісти
это и есть цель страны лаптей и балалаек для них главное создать прецендент и это то, что сейчас происходит с венграми .Уступка в законе об образовании пойдет на пользу не только "венгерскоговорящим " украинцам, но и русскочелюстным. Запоребрик внимательно наблюдает за этой ситуацией, а потом вывернет в свою пользу.
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18.01.2021 11:37 Відповісти
"Игорь Жовква добавил, что такой документ может содержать позицию по снятию блокировки Венгрией Комиссии Украина - НАТО и по спорным положениям закона об образовании. "У орбана все замашки обнуленыша, он действует по тому же принципу: или будет по-нашему ( изменения в Законе об образовании) и в качестве рычага давления блокировка работы комиссии или будет никак.Источник: https://censor.net/ru/n3242353
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18.01.2021 10:52 Відповісти
 
 