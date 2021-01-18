Врятовані моряки почуваються добре і сьогодні можуть бути виписані з лікарні, - речник МЗС Ніколенко

Пошуки 5 моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin тривають. Складні погодні умови ускладнюють пошуково-рятувальні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, до місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони та ВМС Туреччини.

"Врятовані українці почуваються добре і сьогодні можуть бути виписані з лікарні. Посольство України в Туреччині надає сприяння для їхнього повернення в Україну", - зазначив Ніколенко.

Раніше він також заявляв, що через складні погодні умови та з метою проведення пошуково-рятувальних робіт членів екіпажу затонулого судна Arvin Міністерство національної оборони Туреччини направило корабель ВМС Туреччини в район аварії.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебували десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

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