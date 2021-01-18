Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус
Кабінет Міністрів прийняв вирішив обмежити ціну на газ у зв'язку з ризиком ще більшого зростання тарифів. У лютому ціна на газ може зрости ще на 10-20%.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна"
"І тут проблема навіть не в січневих цінах. Річ у тім, що навіть зараз оптова ціна пішла вища, ніж у кінці грудня. Тобто зараз "Нафтогаз" повинен підняти ціну мінімум до 8 гривень за кубометр, а споживання газу до 11-12 гривень . Якщо нічого не робити, то в лютому ціна буде ще на 10-20% вищою", - пояснив Андрій Герус.
Топ коментарі
+7 Shu Shu
показати весь коментар18.01.2021 10:13 Відповісти Посилання
+6 Алексей Достоевский
показати весь коментар18.01.2021 10:23 Відповісти Посилання
+5 18c49ed2
показати весь коментар18.01.2021 10:24 Відповісти Посилання
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Тожыт пеця?
У дебилов лет через триста будет легенда, как пеця их всех поимел онально и они появились....
Ну ладно. Я вижу, ты против говноклюя не возвражаеш, поэтому продолжай поглощать любимое лакосмтво. Пеця тебе накидаит у штаны немеряно, Заморишся клевать.