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Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус

Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, -

Кабінет Міністрів прийняв вирішив обмежити ціну на газ у зв'язку з ризиком ще більшого зростання тарифів. У лютому ціна на газ може зрости ще на 10-20%.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна"

"І тут проблема навіть не в січневих цінах. Річ у тім, що навіть зараз оптова ціна пішла вища, ніж у кінці грудня. Тобто зараз "Нафтогазповинен підняти ціну мінімум до 8 гривень за кубометр, а споживання газу до 11-12 гривень . Якщо нічого не робити, то в лютому ціна буде ще на 10-20% вищою", - пояснив Андрій Герус.

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газ (10528) Кабмін (14186) тарифи (2072) Герус Андрій (447) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+7
Так сделайте дороги x10 в цене от первоночальной стоимости, слейте весь бюдже в том числе и ковидный в оманские офшоры, посритесь со Штатами и ЕС и будете как на *********, СМСками на дрова собирать. Вы сделали это вместе.
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18.01.2021 10:13 Відповісти
+6
Говноклюй, а шо ж зелень не уменьшает тарифы, а увеличиваит? Таки уже 2 года прошло
Тожыт пеця?
У дебилов лет через триста будет легенда, как пеця их всех поимел онально и они появились....
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18.01.2021 10:23 Відповісти
+5
Цены на бирже сейчас ниже, чем в 2018 году. Да и закупался газ летом по совсем другим ценам. Надо просто перестать так нагло воровать.

Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9410
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18.01.2021 10:24 Відповісти
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Так сделайте дороги x10 в цене от первоночальной стоимости, слейте весь бюдже в том числе и ковидный в оманские офшоры, посритесь со Штатами и ЕС и будете как на *********, СМСками на дрова собирать. Вы сделали это вместе.
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18.01.2021 10:13 Відповісти
Слава Великому Шми і Найвеличнішому Зе! Хлопці, а коли хліб та сіль для кацапів приготуєте?
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18.01.2021 10:14 Відповісти
Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 5730
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18.01.2021 10:14 Відповісти
Кому этот убдюдок плачется?
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18.01.2021 10:15 Відповісти
а что изменится за два месяца
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18.01.2021 10:15 Відповісти
Зебилы проклятые! Ведь, чем выше тарифы, тем больше бессильно скрежещет зубами путен, бо не может никак напасть! Доказано за 5 лет Порошенком!
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18.01.2021 10:16 Відповісти
чем ты не доволен? кушай не обляпайся
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18.01.2021 10:18 Відповісти
Как чем недоволен? Петр Алексеич обещал ещё с мая 2019-го года 12 гривен за куб. Сколько времени потеряно из-за зебилья! Ну что они наделали!
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18.01.2021 10:27 Відповісти
не волнуйся так, они наверстают
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18.01.2021 10:28 Відповісти
Когда??! Хоть они и продолжают политику нашего мудрого гэтьмана, но даже сейчас гады почти вдвое меньше мародерят на газе! Это капитуляция адназначна
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18.01.2021 10:33 Відповісти
если в 2018 было 8.5, то щас 4,25 ага
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18.01.2021 10:37 Відповісти
Не надо путать архаичный 2018 с нашим скорбным 2019-м. Перед выборами Петр Алексеич ришуче заявил, что от повышения цены на газ до 12 гривен никуда не деться. А он как известно выполнял все свои многочисленные обицянки. Не? Сейчас к зебилье падлючее установило 6.99
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18.01.2021 10:49 Відповісти
слушай что петро говорит, меньше удивишься. а 6.99 это со второй платежкой?
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18.01.2021 10:52 Відповісти
Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 321
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18.01.2021 10:21 Відповісти
Говноклюй, а шо ж зелень не уменьшает тарифы, а увеличиваит? Таки уже 2 года прошло
Тожыт пеця?
У дебилов лет через триста будет легенда, как пеця их всех поимел онально и они появились....
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18.01.2021 10:23 Відповісти
Как для однофамильца(потомка) известного кацапского писателя, вы дремуче неграмотны. Подпись надо ставить в конце предложения, а не в начале
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18.01.2021 10:30 Відповісти
а зачем ты подпись Как сам вначале поставил
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18.01.2021 10:41 Відповісти
Ну вот есть же люди, которые внятно умеют изложить свои мысли
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18.01.2021 10:45 Відповісти
Дебилоидное, поскольку ты подписыываишся ником - то ты считаеш это правильным.Почему тогда тупому организьму не доходит, что я тоже ником пользуюсь?
Ну ладно. Я вижу, ты против говноклюя не возвражаеш, поэтому продолжай поглощать любимое лакосмтво. Пеця тебе накидаит у штаны немеряно, Заморишся клевать.
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18.01.2021 10:47 Відповісти
А зачем нам газохранилища? Они закупают газ по дшевле, хранят газ в государственных газохранилищах и продают нам наш же газ в три дорога!
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18.01.2021 10:16 Відповісти
Летом купили по 50 а зимой продали по 300, вот это я понимаю бизнес.
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18.01.2021 10:21 Відповісти
А че ты им не занимаешся? Ты хочешь в отдельной стране отменить действие законов Ньютона?
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18.01.2021 10:27 Відповісти
что б они не делали, не идут дела...
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18.01.2021 10:16 Відповісти
Только эта власть умудрилась ввести термин"отрицательный рост тарифов"
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18.01.2021 10:17 Відповісти
Даже прожив по 15 лет в России Стивен Дженнингс и Билл Браудер так и не поняли, почему ***** - это плохо, а ******* - это хорошо, но еще труднее им было понять, почему ******* - это лучше чем *******, а ****** - это хуже чем *****.
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18.01.2021 10:18 Відповісти
Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2847
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18.01.2021 10:19 Відповісти
"И да сгорят уверовавшие в чудо по приколу в аду заслуженной ими ж@пы". Евангелие от Тарифов(Поярков). А вообще у этих зеленых шреков недурно аппетит разыгрался.
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18.01.2021 10:19 Відповісти
мудра влада усьо прідусматрєла для глупава нарота...
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18.01.2021 10:19 Відповісти
Тупое зеленое стадо...во главе с тупым ослом...
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Дебилы, нужно просто изменить формулу формирования тарифа. Спекулянты взвинтили цены на хабе до 300 баксов а украинцы должы от этого страдать, хотя они ********** в основном газ добытый в Украине.
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Цены на бирже сейчас ниже, чем в 2018 году. Да и закупался газ летом по совсем другим ценам. Надо просто перестать так нагло воровать.

Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9410
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18.01.2021 10:24 Відповісти
За газ отечественный даже речь не ведется.
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18.01.2021 10:20 Відповісти
Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - объяснил Андрей Герус. Прямо стисняюсь спросить, герус, ты щас болеешь или просто головой ударился?
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18.01.2021 10:21 Відповісти
В моєму коментрі має бути вівця пєчального образа і "Зєє, тьі же обещал"....але вже лінь копіпастити.))
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18.01.2021 10:21 Відповісти
Пиар-наше все. А че на электроенергию не ограничили? На тепло, на уголь, на бензин, в конце, концов? Вместо системных решений-одновременной либерализации экономики и защиты населения через рост субсидий, зеленые популисты-уменьшают в бюджете субсидии, а деньги швыряют на строительство дорог, цена километра на которые возросла ВТРОЕ, с 2018-м годом! Тупому нариду нравицца- зменьшують! А то, что в конечном итоге платит за это этот же нарид- дутумкать нет сил. Вот так и ходим по кругу. И сколько еще десятилетий ходить?
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18.01.2021 10:24 Відповісти
Вирішили вони... Коли ж вас нарешті вдавить?
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18.01.2021 10:28 Відповісти
Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1313
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18.01.2021 10:45 Відповісти
 
 