Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус

Кабінет Міністрів прийняв вирішив обмежити ціну на газ у зв'язку з ризиком ще більшого зростання тарифів. У лютому ціна на газ може зрости ще на 10-20%.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна"

"І тут проблема навіть не в січневих цінах. Річ у тім, що навіть зараз оптова ціна пішла вища, ніж у кінці грудня. Тобто зараз "Нафтогаз" повинен підняти ціну мінімум до 8 гривень за кубометр, а споживання газу до 11-12 гривень . Якщо нічого не робити, то в лютому ціна буде ще на 10-20% вищою", - пояснив Андрій Герус.

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