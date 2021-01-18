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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, одужали - 211, виявили 301 новий випадок, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 301 випадок захворювання COVID-19, 5 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 2195 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання вже 122 997.

Так, захворіли: 173 жінки у віці від 18 до 99 років, 121 чоловік у віці від 19 до 95 років, 3 дівчинки від 11 до 17 років і 4 хлопчики від 15 днів до 16 років. Захворіли також 8 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 211 осіб. Усього коронавірус подолали 48 073 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 123, у Солом'янському - 54 і в Дніпровському районі - 40 випадків. Не нехтуйте своїм здоров'ям! Бережіть себе!" - додав Кличко.

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За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, одужали - 211, виявили 301 новий випадок, - Кличко 01
За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, одужали - 211, виявили 301 новий випадок, - Кличко 02

карантин (18172) Київ (19795) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вот видите, всё как предсказано: с отбытием Трампа, "пандемия" быстро стухнет, как будто её и не было. Максимум через год все политики будут делать круглые глаза: "какой-такой барановирус ? Вам всё приснилось !"
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18.01.2021 10:28 Відповісти
что-то кличковская статистика похожа на сортирную газету "Кривда" - тоже согласно линии партии выдавала наборы букв и цифр.
Бокс, а чего к тебе не едут с Праги и Венеции и Рима и Парижа - перенимать опыт бокса с вирусом? Может знают что-то? У них жители мрут с вполне приличной скоростью, а у тя больше давятся печеньками чем забирает свирепый вирус.
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18.01.2021 10:30 Відповісти
Темпы заболевания снизились после начала каникул. Думать не пробовали?
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18.01.2021 10:38 Відповісти
да ничего ни хрена не снизилось. Брехня непобедима.
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18.01.2021 10:47 Відповісти
Остальным, кто еще не переболел, но попался с соплями-кашлями, тесты будут обязательной принудиловкой. А то - смотри - не хотят они деньги тратить и в очередях больными стоять.
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18.01.2021 10:55 Відповісти
 
 