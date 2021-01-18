За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, одужали - 211, виявили 301 новий випадок, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 301 випадок захворювання COVID-19, 5 людей померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 2195 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання вже 122 997.
Так, захворіли: 173 жінки у віці від 18 до 99 років, 121 чоловік у віці від 19 до 95 років, 3 дівчинки від 11 до 17 років і 4 хлопчики від 15 днів до 16 років. Захворіли також 8 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 211 осіб. Усього коронавірус подолали 48 073 жителі столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 123, у Солом'янському - 54 і в Дніпровському районі - 40 випадків. Не нехтуйте своїм здоров'ям! Бережіть себе!" - додав Кличко.
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Бокс, а чего к тебе не едут с Праги и Венеции и Рима и Парижа - перенимать опыт бокса с вирусом? Может знают что-то? У них жители мрут с вполне приличной скоростью, а у тя больше давятся печеньками чем забирает свирепый вирус.