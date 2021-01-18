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Кабмін очікує обмеження НКРЕКП тарифу облгазів на розподіл до 1,79 грн/куб. м, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України очікує обмеження регулятором НКРЕКП тарифу на розподіл газу облгазів на рівні 1,79 грн/куб. м.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому засіданні в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми два останні тижні говорили з народними депутатами, з профільним комітетом, з регулятором, і зараз виходимо на рішення, яким також буде встановлена гранична ціна, межа тарифу на розподіл. Він не буде більший, ніж 1,79 грн за куб. м. Це рішення, яке ми очікуємо від НКРЕКП вже найближчим часом, дасть зниження тарифу на розподіл у дрібних облгазах на 50% і більше", - сказав він.
Топ коментарі
+5 Привет
показати весь коментар18.01.2021 10:54 Відповісти Посилання
+5 vitaliymkua
показати весь коментар18.01.2021 10:56 Відповісти Посилання
+4 Андрей Кайнаран
показати весь коментар18.01.2021 11:00 Відповісти Посилання
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И чо?Что она может сделать своей маленькой фракцией против монобольшинства?Вы такое городите.
Итого распределение единицы товара стоит 25 процентов стоимости самого товара...
По моему зеленое стадо уже оскотинось в конец...