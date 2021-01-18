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Новини Тарифи ЖКГ
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Кабмін очікує обмеження НКРЕКП тарифу облгазів на розподіл до 1,79 грн/куб. м, - Шмигаль

Кабмін очікує обмеження НКРЕКП тарифу облгазів на розподіл до 1,79 грн/куб. м, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України очікує обмеження регулятором НКРЕКП тарифу на розподіл газу облгазів на рівні 1,79 грн/куб. м.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому засіданні в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми два останні тижні говорили з народними депутатами, з профільним комітетом, з регулятором, і зараз виходимо на рішення, яким також буде встановлена ​​гранична ціна, межа тарифу на розподіл. Він не буде більший, ніж 1,79 грн за куб. м. Це рішення, яке ми очікуємо від НКРЕКП вже найближчим часом, дасть зниження тарифу на розподіл у дрібних облгазах на 50% і більше", - сказав він.

Також читайте: Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення

Автор: 

Кабмін (14186) тарифи (2072) НКРЕКП (1819) Тарифи на газ (1063) Шмигаль Денис (4677)


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Топ коментарі
+5
6.99 кубик газа...1.79 распределение одного кубика...
Итого распределение единицы товара стоит 25 процентов стоимости самого товара...
По моему зеленое стадо уже оскотинось в конец...
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18.01.2021 10:54 Відповісти
+5
6.99+1.79= 8.78 грн/м³ Це вже не грабіжницькі тарифи? Це вже кінець епохи бідності?
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18.01.2021 10:56 Відповісти
+4
Из чего высосаны эти 1,79 грн./куб? Вы в своем уме с таким тарифом? Т.е. транспортировка кубометра газа исключительно уже внутренними сетями составляет 25% от текущей высокой цены кубометра? А если летом кубометр будет 3 грн., то транспортировка будет 60%?
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18.01.2021 11:00 Відповісти
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йулья, спаси....ты же обещала снизить цену на газ в три раза!!!!
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18.01.2021 10:45 Відповісти
До чого цей вопль?
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18.01.2021 10:52 Відповісти
А она что,находится у рычагов власти???Вот лишь бы написать всякую тупость,а идиоты лайкают.
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18.01.2021 14:02 Відповісти
Она у власти с 1997 года, депутат это и есть власть, тем более у неё есть целая фракция.
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18.01.2021 16:24 Відповісти
депутат это и есть власть, тем более у неё есть целая фракция.

И чо?Что она может сделать своей маленькой фракцией против монобольшинства?Вы такое городите.
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18.01.2021 16:33 Відповісти
ручное регулирование кривыми руками приведет к соотв. результатам
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18.01.2021 10:45 Відповісти
Мені цікаво як це розподіляти газ вручну, просто цікаво глянути.))
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18.01.2021 10:49 Відповісти
Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3391
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18.01.2021 10:46 Відповісти
Тебя посодют или подвесят....
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18.01.2021 10:49 Відповісти
я это им сказал по правительственной горячей линии
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18.01.2021 10:56 Відповісти
6.99 кубик газа...1.79 распределение одного кубика...
Итого распределение единицы товара стоит 25 процентов стоимости самого товара...
По моему зеленое стадо уже оскотинось в конец...
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18.01.2021 10:54 Відповісти
30 копеек киевгаз
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18.01.2021 12:07 Відповісти
6.99+1.79= 8.78 грн/м³ Це вже не грабіжницькі тарифи? Це вже кінець епохи бідності?
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18.01.2021 10:56 Відповісти
казлы нашли когда издеваться над людьми в 20 градусные морозы
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18.01.2021 10:58 Відповісти
Из чего высосаны эти 1,79 грн./куб? Вы в своем уме с таким тарифом? Т.е. транспортировка кубометра газа исключительно уже внутренними сетями составляет 25% от текущей высокой цены кубометра? А если летом кубометр будет 3 грн., то транспортировка будет 60%?
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18.01.2021 11:00 Відповісти
"Мудрый" народ избрал "мудрых" правителей - теперь визжит от удовольствия...Придумали снимать деньги за распределения газа - схавали - завтра введут распределение электричества,воды...Голосовали 73% а страдают все - такова демократия,право выбирать - тоже демократия,но и плата за последствия своего выбора тоже является демократией.Так что "наслаждаемся" по полной!
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18.01.2021 11:00 Відповісти
После введения так называемой "транспортировки газа" , у нас в частном секторе был тариф 1,31 грн, а в сумме надо было платить только за эту доставку 161 грн. Посмотрели, что народ проковтнул наживку, они в сентябре прошлого года увеличили до 1,74 грн. Тоже молчок. Ну и теперь покращення с 1 января - 2,44 грн. Теперь вообще красивая цифра - 300 грн. каждый месяц за доставку, если даже сейчас не пользоваться газом. Как вам реформаторы ?
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18.01.2021 12:15 Відповісти
 
 