Кабмін очікує обмеження НКРЕКП тарифу облгазів на розподіл до 1,79 грн/куб. м, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України очікує обмеження регулятором НКРЕКП тарифу на розподіл газу облгазів на рівні 1,79 грн/куб. м.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому засіданні в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми два останні тижні говорили з народними депутатами, з профільним комітетом, з регулятором, і зараз виходимо на рішення, яким також буде встановлена ​​гранична ціна, межа тарифу на розподіл. Він не буде більший, ніж 1,79 грн за куб. м. Це рішення, яке ми очікуємо від НКРЕКП вже найближчим часом, дасть зниження тарифу на розподіл у дрібних облгазах на 50% і більше", - сказав він.

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