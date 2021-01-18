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Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими

Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими

Президент України Володимир Зеленський схвалює прийняття Кабміном постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.

Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу повинен працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Відповідно до прийнятого рішення ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, щоб знайти механізми для цього. Це рішення також буде спонукати гравців ринку працювати чесно і прозоро і перш за все дбати про свого клієнта, тобто простих українців" , - зазначив Володимир Зеленський.

"Це рішення введено в зв'язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічне становище, воно є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні", - цитує ОП президента.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення. З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.

Читайте також: Середня платіжка за газ буде меншою на 500 грн, - Шмигаль. ВIДЕО

газ (10528) Зеленський Володимир (24589) Кабмін (14186) Тарифи на газ (1063)


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Топ коментарі
+22
От мерзота брехлива...
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18.01.2021 10:57 Відповісти
+22
Можно бить на спор, что большинство мудрого нарида даже не поймет, как зелёные напёрсточники его на_пали...
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18.01.2021 10:58 Відповісти
+12
7 гривен + тариф на доставку......... Спасибо, Нелох, наконец-то ты признал очевидные вещи, что при Барыгах цена на газ была актуальной. Вот только люди с мозгами прекрасно знают, что при них цена на газ была в разы выше той, при каких Нафтогаз закачал газ в прошлом году в хранилища. И с какого перепуга закачанный дешевый газ должен сейчас продаваться по завышенным ценам. При этом абсолютно уверена, что по бумагам Нафтогаз и в этом году станет убыточным. Как это им удается, тогда как при Гройсмане он был прибыльным и платил налоги. Сбегай на стадион, попрыгай по полю и покричи про бырыг и вирок.
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18.01.2021 11:34 Відповісти
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>Тарифы на коммуслуги должны быть социально справедливыми

все 2 месяца
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18.01.2021 10:56 Відповісти
Так . На час карантину і досить ..
А далі повернемось до НЕсправедливих .. - В Зеленський .
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18.01.2021 11:01 Відповісти
А что вообще понимать под социальной справедливостью? И почему тариф 6.99 социально справедливый? Я например не считаю его таковым. Мне никто не объяснил почему он социально справедливый. О какой социальной справедливости идет речь, если присутствуют субсидии у тех кто не в состоянии платить за счет тех кто еще платить сам в состоянии. Какая то ущербная социальная справедливость.
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18.01.2021 11:02 Відповісти
Вовремя сказанное волшебное слово "справедливость" для большинства имеет запах колбасы и всяких вкусных марципанов... Пока народец жадно втягивает ноздрями воздух в надежде, что и ему обломится, власти можно сильно не переживать...
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18.01.2021 11:27 Відповісти
Этот тариф "социально справедливый" для владельцев маетков с зимними садами и крытыми обогреваемыми бассейнами, чем больше поместье тем больше экономия!
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18.01.2021 11:39 Відповісти
Не бойтесь, карантин еще продлится минимум на год. Еще паразиты шо то придумают.
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18.01.2021 11:35 Відповісти
на время карантина, но не позднее...
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18.01.2021 11:37 Відповісти
От мерзота брехлива...
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18.01.2021 10:57 Відповісти
Помните как при бариге было ?
Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими - Цензор.НЕТ 7759
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18.01.2021 11:09 Відповісти
Ну і? Так ніби вже й не барига, а чи як? До речі, а чиї то приватні компашки? А облгази чиї? Часом не тих, з ким бубочка так воювати збирався і які ж його на той трон посадили?
Зебілам сцуть в очі, сруть на голову, а їм і далі на барига у всьому винен.
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18.01.2021 11:15 Відповісти
Та ж точно! Он бубочка їх всіх не тільки пересадив. але й перестріляв.
Господи, ну чого ж вас ідіотів стільки, де ви беретесь, де вас таких дебілів вирощують?
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18.01.2021 13:30 Відповісти
Мдя.. то в тебе вже не лікується.
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18.01.2021 13:53 Відповісти
Зелена мразота...
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18.01.2021 16:24 Відповісти
Моя ж ты бубочка...
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18.01.2021 10:57 Відповісти
Можно бить на спор, что большинство мудрого нарида даже не поймет, как зелёные напёрсточники его на_пали...
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18.01.2021 10:58 Відповісти
населення вдячне президенту, бо тримає палець на пульсі...
блокування доріг далося взнаки...ще одна і не маленька перемога...
влада рахується з вимогами...
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18.01.2021 11:01 Відповісти
Типичный представитель мудрого нарида... С такими можно делать, шо хош...
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18.01.2021 11:04 Відповісти
Це ти так жартуєш, чи насправді ідіот?
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18.01.2021 11:05 Відповісти
Да вы саркаст, любезный...😀
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18.01.2021 11:09 Відповісти
не выражайся...пишемо, читаємо хто та як відгукується
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18.01.2021 11:26 Відповісти
Большинство даже не поймет что их наи...али, не говоря уже что поймет как?
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18.01.2021 11:14 Відповісти
Долбодятел, у тебя справедливость не с января а с февраля начинается? Справедливый ты наш.
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18.01.2021 10:58 Відповісти
"Справедливость" не начавшись, закончится весной, когда цены ПРИДЕТСЯ вернуть в рыночное русло...
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18.01.2021 11:06 Відповісти
Кажуть що ринок і тут же вручну встановлюють тарифи, що за...?
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18.01.2021 10:59 Відповісти
Це таке ноу-хау ЗЕлених ,, називається - ручний ринок .. Світові економічні генії - в **** . !!
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18.01.2021 11:05 Відповісти
Пропоную тарифам призначити персональну няню.))
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18.01.2021 11:12 Відповісти
Про який ринок Ви кажете? Його в країні відносно газу не було та ніколи не буде мабуть.
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18.01.2021 11:26 Відповісти
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. ©
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18.01.2021 10:59 Відповісти
нехай бабця подається на субсидію, і не буде інфаркту.
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18.01.2021 12:27 Відповісти
сдохни, падла зеленая.
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18.01.2021 10:59 Відповісти
ручное регулирование заставит игроков играть честно ) тупо ограничить - нашли механизмы )) ну и клоуны
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18.01.2021 10:59 Відповісти
согласовывал повышение) а теперь гидно его пэрэмиг и вместо 12грн/куб сделает нам каких то несчастных 9, но чуть позже....)
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18.01.2021 11:03 Відповісти
Ну як де...катався на лижах...не ожидав такого ножа в спину от Нафтогаза..
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18.01.2021 11:04 Відповісти
на лыжах в буковеле ( 5 тый отпуск за год за гос. счет ) катался ....
готовился к карантину а то вдруг до его дня рождения локдаун обьявят а ОНО не отдохнувшее !!!
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18.01.2021 11:06 Відповісти
Зебалаболы из штанов выпрыгивали снизить комуналку на 50%.
Выполняйте!
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18.01.2021 11:02 Відповісти
Квартал в своем репертуаре :
- типа бубочка не знал что цены на газ подымут и молчал пока народ не вышел ???
Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими - Цензор.НЕТ 6979
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18.01.2021 11:02 Відповісти
Так я не понял, в этом зеленом дурдоме цены за отопление подымутся, или нет? На воду уже подняли...
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18.01.2021 11:03 Відповісти
73% - РАДЫ !!!
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18.01.2021 11:03 Відповісти
Зедебилы просто еще не отошли от цены на газ,1 февраля придет платежка за свет и воду!! Про отопление пока тихо мочат+40%
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18.01.2021 12:04 Відповісти
цинік і вся його банда
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18.01.2021 11:06 Відповісти
Замість того, щоб на всю потужність використовувати потужність атомних електростанцій, Зеленський і його слуги закуповують російське вугілля, через це в нас зростає ціна на виконання електрики, газу, продукції... В результаті олігархи такі як Ахметов і Коломойський багатіють, а рядовий українець бідніє. Всі хто привів клоуна до влади, винні в тому, що Україна робиться все біднішою. Люди змушені перекривати траси, щоб Зеленський і його клептомани, хоча на якусь копійку зменшили ціну на енергоносії...
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18.01.2021 11:10 Відповісти
Дайте йому сельодкі!!
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18.01.2021 11:10 Відповісти
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.."(с)
https://www.youtube.com/watch?v=PnhOr3nlJV0
- а давай, Зеля, мы тебя продадим.. ещё раз..
зекомандА по-идиотски создала проблему и геройски её порешала:
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість (с)
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18.01.2021 11:11 Відповісти
Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми

И поэтому каждому украинцу будет предоставлен бесплатный номер в отеле Al Bustan Palace (Оман)
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18.01.2021 11:12 Відповісти
Вова знову бреше.
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18.01.2021 11:13 Відповісти
Прикольно, гундосый сам себя изнасиловал , а заодно и зебилов😁. И теперь этим хвастается😉😉😉
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18.01.2021 11:16 Відповісти
Да Вова - уже НИКТО и зовут его даже не ВОВА - лох он...и его слово уже не имеет никакого веса.....За полтора года стать никем...умудриться нужнго....у него талант(((....
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18.01.2021 11:18 Відповісти
членограем оно было и осталось
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18.01.2021 11:24 Відповісти
Был идеальный вариант - рынок+субсидии.

Субсидии прибилы, цену задрали, влезли кривыми руками в регулирование, прибили рынок. Дремучий совок.
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18.01.2021 11:23 Відповісти
7 гривен + тариф на доставку......... Спасибо, Нелох, наконец-то ты признал очевидные вещи, что при Барыгах цена на газ была актуальной. Вот только люди с мозгами прекрасно знают, что при них цена на газ была в разы выше той, при каких Нафтогаз закачал газ в прошлом году в хранилища. И с какого перепуга закачанный дешевый газ должен сейчас продаваться по завышенным ценам. При этом абсолютно уверена, что по бумагам Нафтогаз и в этом году станет убыточным. Как это им удается, тогда как при Гройсмане он был прибыльным и платил налоги. Сбегай на стадион, попрыгай по полю и покричи про бырыг и вирок.
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18.01.2021 11:34 Відповісти
👍 Irada, сказано коротко і по суті.
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18.01.2021 12:33 Відповісти
Более конкретно по этому поводу должны высказаться психиатры.
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18.01.2021 11:38 Відповісти
Психиатры уже бессильны 🤣🤣🤣
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18.01.2021 12:08 Відповісти
Шоу Зеленського стартує у Росії. Телеканал "СТС" запускає "Лігу сміху"
24-27 січня у Москві відбудеться кастинг-фестиваль Ліги сміху
Програма "Ліга сміху", створена студією "Квартал 95", відтепер буде виходити на російському телеканалі "СТС".
Зеля , як там бізнес на крові і бабло окупанта в с@аці не муляє ? 😡
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18.01.2021 11:57 Відповісти
А Коментарии от МВФ уже были? Или они еще не отошли от шока ,как их наперсточники зеленые опять очередной раз взули ?
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18.01.2021 11:59 Відповісти
Роблять одне, а заявляють інше. Це називається - хуцпа. Інакше не можуть. На сцені від цього багато кому було смішно. А сьогодні всі ці заяви звучать, як погрози: "Є ще дурні, які ведуться на цю брехню-хуцпу? То отримаєте таку хохму, що ще й не снилось!".
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18.01.2021 12:27 Відповісти
Мерзота зеленая....шо оно лепит...? Где оно увидело справедливость?
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18.01.2021 12:42 Відповісти
Зеленский, ты сначала установи социально справедливые зарплаты и пенсии.
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18.01.2021 13:31 Відповісти
 
 