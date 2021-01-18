Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими
Президент України Володимир Зеленський схвалює прийняття Кабміном постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.
Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу повинен працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Відповідно до прийнятого рішення ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, щоб знайти механізми для цього. Це рішення також буде спонукати гравців ринку працювати чесно і прозоро і перш за все дбати про свого клієнта, тобто простих українців" , - зазначив Володимир Зеленський.
"Це рішення введено в зв'язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічне становище, воно є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні", - цитує ОП президента.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення. З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.
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все 2 месяца
А далі повернемось до НЕсправедливих .. - В Зеленський .
Зебілам сцуть в очі, сруть на голову, а їм і далі на барига у всьому винен.
Господи, ну чого ж вас ідіотів стільки, де ви беретесь, де вас таких дебілів вирощують?
блокування доріг далося взнаки...ще одна і не маленька перемога...
влада рахується з вимогами...
готовился к карантину а то вдруг до его дня рождения локдаун обьявят а ОНО не отдохнувшее !!!
Выполняйте!
- типа бубочка не знал что цены на газ подымут и молчал пока народ не вышел ???
https://www.youtube.com/watch?v=PnhOr3nlJV0
- а давай, Зеля, мы тебя продадим.. ещё раз..
зекомандА по-идиотски создала проблему и геройски её порешала:
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість (с)
И поэтому каждому украинцу будет предоставлен бесплатный номер в отеле Al Bustan Palace (Оман)
Субсидии прибилы, цену задрали, влезли кривыми руками в регулирование, прибили рынок. Дремучий совок.
24-27 січня у Москві відбудеться кастинг-фестиваль Ліги сміху
Програма "Ліга сміху", створена студією "Квартал 95", відтепер буде виходити на російському телеканалі "СТС".
Зеля , як там бізнес на крові і бабло окупанта в с@аці не муляє ? 😡