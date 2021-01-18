Ціна на газ не зміниться для споживачів, які мають вигідні річні контракти, - Шмигаль

Ті громадяни, які підписали річні контракти на поставку газу, будуть платити за газ за тією ціною, яка зафіксована в їхньому контракті.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час позачергового засідання уряду в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу заспокоїти тих, хто має річні контракти нижче 6,99 копійок: залишаться з цими контрактами, оскільки вони були підписані на рік", - зазначив Шмигаль.

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Він наголосив, що ринок газу дає можливість змінити постачальника і вибрати найбільш вигідну пропозицію на ринку. Разом із тим, за словами Шмигаля, "значна частина людей не встигли вчасно розібратися і скористатися перевагами ринку".

"Тому уряду доводиться вводити додаткові механізми, які захищають ринок і захищають споживача. Але я хочу, щоб кожен почув: ринок газу - це незворотний крок. Зараз ми вводимо верхню межу ціни, а далі ми зробимо так, щоб усі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Люди підпишуть річний контракт і будуть розуміти, скільки вони будуть платити взимку і влітку", - додав Шмигаль.