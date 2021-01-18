УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10836 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
2 584 5

Ціна на газ не зміниться для споживачів, які мають вигідні річні контракти, - Шмигаль

Ціна на газ не зміниться для споживачів, які мають вигідні річні контракти, - Шмигаль

Ті громадяни, які підписали річні контракти на поставку газу, будуть платити за газ за тією ціною, яка зафіксована в їхньому контракті.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час позачергового засідання уряду в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу заспокоїти тих, хто має річні контракти нижче 6,99 копійок: залишаться з цими контрактами, оскільки вони були підписані на рік", - зазначив Шмигаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль

Він наголосив, що ринок газу дає можливість змінити постачальника і вибрати найбільш вигідну пропозицію на ринку. Разом із тим, за словами Шмигаля, "значна частина людей не встигли вчасно розібратися і скористатися перевагами ринку".

"Тому уряду доводиться вводити додаткові механізми, які захищають ринок і захищають споживача. Але я хочу, щоб кожен почув: ринок газу - це незворотний крок. Зараз ми вводимо верхню межу ціни, а далі ми зробимо так, щоб усі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Люди підпишуть річний контракт і будуть розуміти, скільки вони будуть платити взимку і влітку", - додав Шмигаль.

Кабмін (14186) Тарифи на газ (1063) Шмигаль Денис (4677)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В конче заспе все вздохнули с облегчением...
показати весь коментар
18.01.2021 10:58 Відповісти
Річний контракт "за вигідною ціною" передбачає, що ціна, скажімо 5 гривень за куб діє всі місяці, в тому числі і влітку, коли ринкова ціна - 3 гривні. Це перше. І звичайно ж, це все одно вигідно, бо влітку викириствуємо мало газу. Це друге. Але найголовніше третє - не відомо як і за якими критеріями встановлена так звана плата за транспортування газу, яка вже становить третину його вартості і росте далі. Ст де головне на*балово. Таке враження, що той газ газвики у відрах носять.
показати весь коментар
18.01.2021 11:04 Відповісти
так це ще не все..Норма споживання не меньш як 1100 кубів на рік!!!...В мене наприклад тільки 750 на рік...бо все утеплене та економне!
показати весь коментар
18.01.2021 12:59 Відповісти
бабок разводят?? наверное ещё и гордятся этим..
показати весь коментар
18.01.2021 11:07 Відповісти
по словам Шмыгаля, "значительная часть людей не успели вовремя разобраться и воспользоваться преимуществами рынка".Источник:https://censor.net/ru/n3242375

Ибо они темные и экономически невежественны...не то что мы
показати весь коментар
18.01.2021 11:09 Відповісти
 
 