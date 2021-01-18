Шмигаль про зниження ціни на газ: без втручання в ситуацію в лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн

У лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн, якщо уряд не встановив би граничну ціну.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Сьогодні без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би подорожчати до 12 грн. В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку, встановлення граничної ціни є необхідним, щоб збалансувати і направити ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ринок газу важливий для майбутнього України, тому що покладає кінець монополізму і надприбутків окремих олігархів.

"Надалі ми зробимо так, щоб усі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони будуть платити взимку або влітку. Це європейський підхід, який діє у всіх цивілізованих і розвинутих країнах", - додав прем'єр.

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