Усе доросле населення Великої Британії отримає COVID-щеплення до вересня: з весни почнуть скасовувати карантинні обмеження, - глава МЗС Рааб

Усі дорослі жителі Сполученого королівства до вересня зможуть отримати хоча б одне щеплення від COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ставимо собі за мету до вересня запропонувати всім дорослим жителям першу дозу. Якщо це вдасться зробити раніше - чудово, але такий наш план", - сказав Рааб.

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При цьому він не став обіцяти, що кожен зможе отримати другу дозу протягом 12 тижнів після першого щеплення, зазначивши лише, що уряд "імовірно, зможе забезпечити це".

Рааб додав, що певні введені в зв'язку з пандемією обмеження зможуть бути скасовані на початку весни, щоб країна почала поступово "повертатися до норми".

"Ми б хотіли вийти з цих національних локдаунов якомога швидше. Описаний мною план передбачає, що до початку весни, бажано до березня, ми зможемо прийняти ці рішення", - зазначив міністр.

За його словами ослаблення карантину буде проходити поступово.

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"Думаю, правильно сказати, що ми не будемо робити все відразу. Послаблюючи національний локдаун, ми будемо застосовувати поетапний підхід", - підсумував він.

Нагадаємо, вже понад 3,8 млн британців отримали перше щеплення від COVID-19. Тільки протягом останніх 24 годин було зроблено майже 300 тисяч щеплень.