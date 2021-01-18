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Новини Коронавірус і карантин
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Усе доросле населення Великої Британії отримає COVID-щеплення до вересня: з весни почнуть скасовувати карантинні обмеження, - глава МЗС Рааб

Усе доросле населення Великої Британії отримає COVID-щеплення до вересня: з весни почнуть скасовувати карантинні обмеження, - глава МЗС Рааб

Усі дорослі жителі Сполученого королівства до вересня зможуть отримати хоча б одне щеплення від COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ставимо собі за мету до вересня запропонувати всім дорослим жителям першу дозу. Якщо це вдасться зробити раніше - чудово, але такий наш план", - сказав Рааб.

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При цьому він не став обіцяти, що кожен зможе отримати другу дозу протягом 12 тижнів після першого щеплення, зазначивши лише, що уряд "імовірно, зможе забезпечити це".

Рааб додав, що певні введені в зв'язку з пандемією обмеження зможуть бути скасовані на початку весни, щоб країна почала поступово "повертатися до норми".

"Ми б хотіли вийти з цих національних локдаунов якомога швидше. Описаний мною план передбачає, що до початку весни, бажано до березня, ми зможемо прийняти ці рішення", - зазначив міністр.

За його словами ослаблення карантину буде проходити поступово.

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"Думаю, правильно сказати, що ми не будемо робити все відразу. Послаблюючи національний локдаун, ми будемо застосовувати поетапний підхід", - підсумував він.

Нагадаємо, вже понад 3,8 млн британців отримали перше щеплення від COVID-19. Тільки протягом останніх 24 годин було зроблено майже 300 тисяч щеплень.

вакцина (4419) Велика Британія (5688) карантин (18172) Рааб Домінік (29) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А 73% нашего населения получат видеоролик от Квартала 95 об успешном ходе вакцинации в Украине.
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18.01.2021 11:14 Відповісти
+3
а у нас люди будут умирать и дальше, так как степашка захотел откатов и его все послали
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18.01.2021 11:09 Відповісти
+3
с языка снял...
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18.01.2021 11:15 Відповісти
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а нам весной - 5 локдаун объявят..
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18.01.2021 11:08 Відповісти
Ми дуже раді за англійців. Зростає вірогідність, що із жовтнярозпочнеться часткова комерційна вакцинація українців.
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18.01.2021 11:26 Відповісти
Не почнуть скасовувати.
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18.01.2021 11:40 Відповісти
Комерційна вакцинація буде - але виключно спутніком та китайським лайном. Потерпілий доручив СБУ контролювати, щоб інші вакцині не зайшли.
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18.01.2021 12:13 Відповісти
а у нас люди будут умирать и дальше, так как степашка захотел откатов и его все послали
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18.01.2021 11:09 Відповісти
А 73% нашего населения получат видеоролик от Квартала 95 об успешном ходе вакцинации в Украине.
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18.01.2021 11:14 Відповісти
с языка снял...
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18.01.2021 11:15 Відповісти
то бишь, профанация будет всемирной? про две прививки в течение трех недель для гарантии иммунитета уже никто не вспоминает?...
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18.01.2021 11:15 Відповісти
Логика в заявления оКовиде отсутствует напрочь но это уже никого не смущает.... Завтра этот же дядя скажет ровно противоположное или перпендикулярное и 99 процентов поверят и этому...
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18.01.2021 11:18 Відповісти
Статтю читата не пробували? "При этом он не стал обещать, что каждый сможет получить вторую дозу в течение 12 недель после первой прививки, отметив лишь, что правительство "вероятно, сможет обеспечить это".Источник: https://censor.net/ru/n3242377"
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18.01.2021 11:47 Відповісти
вероятно... в течение 12 недель... при том что Пфайзер гарантирует некий иммунитет при двух с разницей не более трех недель - это все равно, что ничего не делать, надеясь, что итак организмы справятся...
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18.01.2021 12:05 Відповісти
"это все равно, что ничего не делать, надеясь, что итак организмы справятся..." - этот вывод Вами на основании чего сделан? От кори вторую прививку одни страны через 4 года делают, другие через 6... и ничего и та и другая схема работают.
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18.01.2021 12:51 Відповісти
Возможно, в тех случаях работают иные схемы. Но вот здесь https://www.fda.gov/media/144624/download ведь написано не просто так: "Для полного курса вакцинации, после введения первой дозы вакцины PfizerBioNTech COVID-19, через 3 недели необходимо получить вторую дозу этой же вакцины... В ходе текущих клинических испытаний было показано, что вакцина PfizerBioNTech COVID-19 защищает от заболевания COVID-19 после введения 2 доз с интервалом в 3 недели."
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Это схема как максимально быстро и максимально эффективно защитить ОДНОГО человека при наличии многих доз вакцины.
А когда надо максимально быстро защитить все ОБЩЕСТВО, а число вакцин ограниченно, то возможны и другие схемы.
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18.01.2021 13:33 Відповісти
ну я уже записался на прививку, когда очередь подойдет, за неделю позвонят.
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18.01.2021 15:44 Відповісти
 
 