Не думаю, що варто говорити про зміну Кабміну або зміни в його складі, - Шмигаль

Повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається, переконаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду або зміни всередині уряду", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи очікує він найближчим часом чергових кадрових перестановок в уряді, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, зміна самого уряду - це прерогатива парламенту і президента. Щодо заміни членів урядової команди, я завжди кажу про те, що після закінчення часу всі завершують свій термін на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час настане, ми про це будемо говорити. Сьогодні про таке вести розмову некоректно", - додав він.

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Що стосується взаємодії з опозицією, прем'єр наголосив, що в опозиції завжди стоїть завдання боротися за владу. "Тому влада завжди перебуває і має перебувати під тиском опозиції - в цьому полягає принцип демократії. Звичайно, це незручно: іноді здається, що це заважає ефективно працювати. Але така політична складова привносить свою еволюційну складову в ефективний рух країни", - констатував Шмигаль.