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Новини Новий Кабмін
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Не думаю, що варто говорити про зміну Кабміну або зміни в його складі, - Шмигаль

Не думаю, що варто говорити про зміну Кабміну або зміни в його складі, - Шмигаль

Повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається, переконаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду або зміни всередині уряду", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи очікує він найближчим часом чергових кадрових перестановок в уряді, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, зміна самого уряду - це прерогатива парламенту і президента. Щодо заміни членів урядової команди, я завжди кажу про те, що після закінчення часу всі завершують свій термін на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час настане, ми про це будемо говорити. Сьогодні про таке вести розмову некоректно", - додав він.

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Що стосується взаємодії з опозицією, прем'єр наголосив, що в опозиції завжди стоїть завдання боротися за владу. "Тому влада завжди перебуває і має перебувати під тиском опозиції - в цьому полягає принцип демократії. Звичайно, це незручно: іноді здається, що це заважає ефективно працювати. Але така політична складова привносить свою еволюційну складову в ефективний рух країни", - констатував Шмигаль.

Автор: 

Кабмін (14186) відставка (1473) Шмигаль Денис (4677)


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Топ коментарі
+4
самое главное в этом всём - "не думаю", дальше можно не читать..
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18.01.2021 11:21 Відповісти
+4
Міняти не будуть- винесуть!
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18.01.2021 11:23 Відповісти
+2
Ты скот никогда не думаешь...ты этого делать не умеешь...
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18.01.2021 11:21 Відповісти
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Ты скот никогда не думаешь...ты этого делать не умеешь...
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18.01.2021 11:21 Відповісти
Поки сидить нарколига, мінять одне лайно на інше, точно нема потреби. Там всим заправляю коломойша, ахметов і далі по списку.
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18.01.2021 11:30 Відповісти
самое главное в этом всём - "не думаю", дальше можно не читать..
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18.01.2021 11:21 Відповісти
и премьера пора менять
и кабмин
и раду
... зеленского оставить
нехай живе))
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18.01.2021 11:22 Відповісти
Треба міняти причину, а не наслідки.
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18.01.2021 11:38 Відповісти
Да. па-рашку надо менять...
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18.01.2021 11:39 Відповісти
в смысле?)
Гройсмана взад?)
а лучше Сеню)
помню как он на майдане мамой клялся шо газ по 80 копеек будет))
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18.01.2021 11:50 Відповісти
Міняти не будуть- винесуть!
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18.01.2021 11:23 Відповісти
Не, ну о смене говорить не стоит, только о расстреле разве что.
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18.01.2021 11:24 Відповісти
Если вы все ещё в состоянии оплатить комуналку, это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Уряд України
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18.01.2021 11:26 Відповісти
Зеленский избрал путь, давно подсказываемый ему Коломойским - путь долговременного финансирования власти путем выпуска долговых обязательств (ОВГЗ) и введение Украины к концу 2021 года в состояние "внутреннего" дефолта с обрушением курса государственной валюты и обнулением долговых обязательств перед держателями ОВГЗ.
Уже на на конец 2020 года доходная часть бюджета на 48,3% состояла из заемных средств. Фактически идет скрытая эмиссия гривны для финансирования колоссального бюджетного дефицита инфляционно-дефолтными методами. Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.

На сегодняшний момент, вопрос власти для Зеленского - это уже не вопрос обогащения - это вопрос личного выживания. Только долговременное сохранение власти может обеспечить ему время для маневра и решения вопросов в нынешней политической ситуации. Потому Зеленский не уйдет. Ему просто некуда уходить. Отстранение от власти означает для него арест и тюрьму. https://timeze2019.blogspot.com/
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18.01.2021 11:26 Відповісти
голобородьковские в своем стиле-полная ж*па...(((
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18.01.2021 11:27 Відповісти
Менять пора не премьера и даже не президента , менять надо всю структуру власти.ВСЮ! Она превратилась в раковую опухоль , и даже маленький ее кусочек , оставленный в организме , разрастется и будет стремиться заразить организм полностью
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18.01.2021 11:34 Відповісти
Понятно, что президент Зеленский устал от плохо управляемого большинства «слуг народа» в парламенте. Отсюда становится понятным его постоянный шантаж депутатов роспуском Верховной Рады или сокращение его состава. С другой стороны, в Офисе президента прекрасно понимают, что вне своего желания Зеленский со своим рейтингом быстро катится по пути Ющенко, который сумел остановиться только на 5% доверия и поддержки. Поэтому, пока у него 20% рейтинга доверия, ему надо решаться либо на роспуск Верховной Рады, либо на досрочный президентские выборы, чтобы восстановить свое рейтинг.

Путь союза с сильным премьер-министром Украины, который остановит кризис, кажется тандему Ермак-Зеленский слишком рисковым и опасным.
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18.01.2021 11:37 Відповісти
Не думаю ( ібо - нечем ), что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль .
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18.01.2021 11:37 Відповісти
Ясна-панятна. Хто ж захоче віддавати такий Клондайк.
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18.01.2021 11:40 Відповісти
Тобто, коли уряди Яценюка та Гройсмана, витягували країну з дупи, то не підняти хайп було просто неможливо, а коли зелені запихають країну назад, то "міняти нічого не треба". Був вже в нас такий, все про стабільність плів, Янукович називався.
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18.01.2021 12:01 Відповісти
Холуй олігархату !
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18.01.2021 12:01 Відповісти
Ще як варто. Щоб таких як ти неуків там в загалі не було.
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18.01.2021 12:02 Відповісти
міняти терміново на украінський уряд і гнати в шию уряд украіни
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18.01.2021 12:21 Відповісти
Шо там думать, гнать нахрен вместе с зебильонишем.
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18.01.2021 16:09 Відповісти
 
 