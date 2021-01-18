Не думаю, що варто говорити про зміну Кабміну або зміни в його складі, - Шмигаль
Повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається, переконаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду або зміни всередині уряду", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи очікує він найближчим часом чергових кадрових перестановок в уряді, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, зміна самого уряду - це прерогатива парламенту і президента. Щодо заміни членів урядової команди, я завжди кажу про те, що після закінчення часу всі завершують свій термін на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час настане, ми про це будемо говорити. Сьогодні про таке вести розмову некоректно", - додав він.
Що стосується взаємодії з опозицією, прем'єр наголосив, що в опозиції завжди стоїть завдання боротися за владу. "Тому влада завжди перебуває і має перебувати під тиском опозиції - в цьому полягає принцип демократії. Звичайно, це незручно: іноді здається, що це заважає ефективно працювати. Але така політична складова привносить свою еволюційну складову в ефективний рух країни", - констатував Шмигаль.
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и кабмин
и раду
... зеленского оставить
нехай живе))
Гройсмана взад?)
а лучше Сеню)
помню как он на майдане мамой клялся шо газ по 80 копеек будет))
Уряд України
Уже на на конец 2020 года доходная часть бюджета на 48,3% состояла из заемных средств. Фактически идет скрытая эмиссия гривны для финансирования колоссального бюджетного дефицита инфляционно-дефолтными методами. Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.
На сегодняшний момент, вопрос власти для Зеленского - это уже не вопрос обогащения - это вопрос личного выживания. Только долговременное сохранение власти может обеспечить ему время для маневра и решения вопросов в нынешней политической ситуации. Потому Зеленский не уйдет. Ему просто некуда уходить. Отстранение от власти означает для него арест и тюрьму. https://timeze2019.blogspot.com/
Путь союза с сильным премьер-министром Украины, который остановит кризис, кажется тандему Ермак-Зеленский слишком рисковым и опасным.