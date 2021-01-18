Уряд схвалить механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує незабаром прийняти механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Незабаром уряд схвалить механізм, який передбачає прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язані до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - повідомив Шмигаль.

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