Уряд схвалить механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення, - Шмигаль
Кабінет Міністрів планує незабаром прийняти механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Незабаром уряд схвалить механізм, який передбачає прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язані до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - повідомив Шмигаль.
Топ коментарі
+7 ALEX SUROVV
показати весь коментар18.01.2021 11:27 Відповісти Посилання
+4 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар18.01.2021 11:32 Відповісти Посилання
+3 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар18.01.2021 11:23 Відповісти Посилання
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Очередной способ обобрать и наварить,
Незабаром уряд схвалить механізм.Джерело: https://censor.net/ua/n3242384
Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых трахают в задницу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений -‐ что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры". Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу". Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры. Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия". Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим. Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину." Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах!!!!! Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
Это ходило во времена майдана , так вот можно смело применять к обычной нашей жизни . Ничего не изменилось и не изменится ,пока мы не перестанем быть безмолвной и безмозглой массой, которую из нас хотят сделать .
Можно потреблять сколько нужно (или сколько есть денег), и не отапливать окружающую среду.