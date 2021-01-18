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Уряд схвалить механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення, - Шмигаль

Уряд схвалить механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує незабаром прийняти механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Незабаром уряд схвалить механізм, який передбачає прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язані до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - повідомив Шмигаль.

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Кабмін (14189) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+7
А те у кого не стоит електроотопление нелюди или третий сорт что ли?
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18.01.2021 11:27 Відповісти
+4
Мы всех вы**ем , а потом раздадим вазелин что бы не так больно было .
Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых трахают в задницу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений -‐ что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры". Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу". Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры. Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия". Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим. Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину." Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах!!!!! Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."



Это ходило во времена майдана , так вот можно смело применять к обычной нашей жизни . Ничего не изменилось и не изменится ,пока мы не перестанем быть безмолвной и безмозглой массой, которую из нас хотят сделать .
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18.01.2021 11:32 Відповісти
+3
Когда зима закончится?
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18.01.2021 11:23 Відповісти
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Когда зима закончится?
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18.01.2021 11:23 Відповісти
Какая разница?
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18.01.2021 11:27 Відповісти
А те у кого не стоит електроотопление нелюди или третий сорт что ли?
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18.01.2021 11:27 Відповісти
Им наверно по 78 грн. компенсируют- на столько подорожала электроэнергия.
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18.01.2021 11:35 Відповісти
У мене із 2000 кВт*г 1600 - це опалення. Це нормально, коли держава субсидює опалення: у Бельгії наприклад котли опалення - соляра (і в США також), яка продається на АЗС за половиною ціни від автопалива, червоного кольору. Та сама соляра, але червона. У авто нізя заливати.
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18.01.2021 12:02 Відповісти
Я пять лет назад потратил 17000 гр. Оформил этот тариф . Частный сектор . Кто тебе мешает ?
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18.01.2021 12:04 Відповісти
Я тебе ничего не имею против. Наоборот я только ЗА. Сам бы с удовольствием перешел с газа на електроотопление так как ето намного дешевле. Было. А кто мне мешает? Киевобленерго принадлежащее Ахметову и КО мне мешает. Мол недостаточно мощностей. И как бы междупрочем предложили им позолотить ручку тыщ на 50грн. чтобы провести 16-20кВт и двухтарифный счетчик.
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18.01.2021 12:09 Відповісти
Было, не "дешевле", а почти так же. У меня дом 110 общей площади электрика у товарища 120 газ, оба без субсидий платили практически одинаково. А теперь...?
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18.01.2021 16:26 Відповісти
Мы потратили как Алекс, отказались от газа, ну и как всегда нас поимели, а что мешало оставить тариф отопление, когда, сколько. и как , да через какую прокладку они будут компенсировать?
Очередной способ обобрать и наварить,
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18.01.2021 14:15 Відповісти
"Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление" ось така вона ЗЕльоная энергетика
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18.01.2021 11:30 Відповісти
НЕ читайте кацапську версію Цензора, вона вводить в оману... Хто знає де не цей БАР?
Незабаром уряд схвалить механізм.Джерело: https://censor.net/ua/n3242384
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18.01.2021 12:30 Відповісти
Вскоре,это к концу отопительного сезона
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18.01.2021 13:43 Відповісти
Мы всех вы**ем , а потом раздадим вазелин что бы не так больно было .
Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых трахают в задницу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе. Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты". Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру. Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений -‐ что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры". Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу". Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина". Нет, говорим мы, никакой швабры. Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?" Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры. Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия". Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим. Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину." Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах!!!!! Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."



Это ходило во времена майдана , так вот можно смело применять к обычной нашей жизни . Ничего не изменилось и не изменится ,пока мы не перестанем быть безмолвной и безмозглой массой, которую из нас хотят сделать .
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18.01.2021 11:32 Відповісти
Всё правильно ,а можно это всё но с УХОМ а не с анальным выходом, такое впечатление что все связаны с государством через анальное отверстие.
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18.01.2021 12:19 Відповісти
Какое государство ,тем и связаны, что бы связь через ухо наладить ,систему менять надо.
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18.01.2021 19:23 Відповісти
когда эта дебильная власть будет положена в гроб, поставлена в могилу на 10 метров и засыпана хлоркой? шмугали, малюськи, куляйбы... паразиты хуже коронавируса...
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18.01.2021 11:49 Відповісти
электричество с утра и до 17.00 отрубают, какое электроотопление...
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18.01.2021 11:54 Відповісти
Изменение бюджета для выплаты на электроэнергию еще должна утвердить Рада! А снимать с других частей не каждый и согласится...
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18.01.2021 11:58 Відповісти
А соснами отоплять не пробовали? У корабельных сосен офигительный выход энергии. А то за такие компенсации потом Шмыгаля посвдят на кутузку. Ослы во власти не вечны.
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18.01.2021 11:59 Відповісти
Хочу электроотопление!
Можно потреблять сколько нужно (или сколько есть денег), и не отапливать окружающую среду.
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18.01.2021 12:16 Відповісти
Эта хочуха дорого стоит
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18.01.2021 12:23 Відповісти
Наоборот, дешевле топить чем газом. При правильном подходе, например тепловой насос.
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18.01.2021 14:21 Відповісти
Как оно все до этого работало при "барыгах"? Прямо странно. И тарифы не повышали и льготы давали и всем было выгодно.
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18.01.2021 12:19 Відповісти
і не кажіть, або- це був "лагідний тарифний геноцид"? Або, одна клаповуха ТЮлька- зараз в рот (як мінімум) чогось набрала?
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18.01.2021 12:50 Відповісти
вы же говорили что будут четкие и ясные правила игры. только понятные, приемлемые и ясные тарифы дадут возможность 1 погасить миллиардные долги потребителей 2 понимать что откуда , куда и сколько и 3 не менее важное, ато позволит разогнать нах........й тат здоровенный состав дармоедов, которые мутят воду с этой помощью, субсидиями погашениями долгов и тд. я смотрю со стороны налогоплательщика. и каково мне видеть что государство иногда кому то что то погашает из бютжета. бютжет то мои бабки и я не хочу платить за шаровиков и кормить тех кто это все мутит
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18.01.2021 12:42 Відповісти
33 рік берія каганович 2021 какая разніца
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18.01.2021 13:04 Відповісти
Здорово! Льготный тариф отказался предоставлять ахметка, т.к. нужно отбить покупку очередного дворца и собирать на новый, а компенсировать их должно государство деньгами налогоплательщиков. Просто супер решение!
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18.01.2021 13:22 Відповісти
Навіщо вигадувати велосипед? Верніть тариф 3000 кВт.
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18.01.2021 13:47 Відповісти
Может кто-то дать ссылку на документ которым менялся тариф на ел.отоппление, кроме отмены льготных 100кВт?
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18.01.2021 15:17 Відповісти
Может кто-то дать ссылку на документ которым менялся тариф на ел.отоппление, кроме отмены льготных 100кВт?
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18.01.2021 15:18 Відповісти
Долбо*бы!!! А сначала одобрить механизм выплат, а потом отменять тариф мозгов не хватило?!!! И зачем отменять тариф и создавать коррупционную схему выплат?!!!
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19.01.2021 08:17 Відповісти
 
 