Роль Путіна в окупації Криму ЄСПЛ вивчатиме лише в плані доказової бази, - заступник міністра юстиції Ліщина

Європейський суд з прав людини розглядатиме питання відповідальності Росії як держави, а не конкретних осіб.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

За словами Ліщини, було проведено серйозний аналіз під час розслідування обставин окупації Росією Криму.

"На підставі документів, які отримали від СБУ, прикордонників, прокуратури. Також використовували записи, які робили журналісти. Журналісти фіксували військових і техніку, а ми потім намагалися встановити, де це було, коли саме, куди рухалися тощо. Завдяки цій хронології, на мій погляд, ЄСПЛ і вирішив, що в нього достатньо доказів, аби ухвалити рішення щодо ефективного контролю зараз, а не переносити це питання на стадію розгляду по суті, як це було зроблено в справі "Грузія проти Росії"", - зазначив заступник голови Мін'юсту.

На запитання, чи буде ЄСПЛ вивчати роль Путіна у подіях, пов'язаних з окупацією Криму, Ліщина заявив: " Тільки в плані доказової бази. Наприклад, з погляду участі російських військ. Чи, скажімо, контролю Росії за "Самообороною Криму". Тут розглядається питання відповідальності Росії як держави, а не конкретних осіб".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ЄСПЛ повністю підриває позицію Росії, яку вона транслює зовнішньому світу, - заступник міністра юстиції Ліщина