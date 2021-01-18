Суховантаж Arvin затонув через сильний шторм. За даними на 10:00, знайдено тіла трьох загиблих моряків, - МЗС

Станом на 10:00 18 січня знайдені тіла трьох загиблих моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

За даними зовнішньополітичного відомства, в даний час триває процедура їх ідентифікації. Крім цього, як зазначається з посиланням на повідомлення турецьких властей, 6 членів екіпажу врятовані (5 українців і 1 росіянин).

За попередньою інформацією, аварія сталася через погані погодні умови (сильний шторм).

Справа перебуває на особливому контролі МЗС і посольства України в Туреччині.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер