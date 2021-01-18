Суховантаж Arvin затонув через сильний шторм. За даними на 10:00, знайдено тіла трьох загиблих моряків, - МЗС
Станом на 10:00 18 січня знайдені тіла трьох загиблих моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
За даними зовнішньополітичного відомства, в даний час триває процедура їх ідентифікації. Крім цього, як зазначається з посиланням на повідомлення турецьких властей, 6 членів екіпажу врятовані (5 українців і 1 росіянин).
За попередньою інформацією, аварія сталася через погані погодні умови (сильний шторм).
Справа перебуває на особливому контролі МЗС і посольства України в Туреччині.
Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.
За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини
Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Ирония.
Не только х-йло сцыт вашей бурды, но и вы, кацапы, сцыте своей же шмурдяковой поделки
Теплоходы типа «Волго-Балт» - это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
Класс Речного Регистра и район плавания:
Класс "М-СП". Азовское море; Балтийское море - Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала, северного и западного побережья до порта Карлсхамн; Белое море - Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона южнее линии Поной - южная оконечность о. Моржовец - устье реки Мезень. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест - убежищ до 50 миль. Для остальных судов - плавание в районах, соответствующих разряду "М" Речного Регистра.
Самый трагический случай, когда зимой после шторма и крушения такого корыта, груженого металлоломом, не нашли никого . Только тело замерзшего третьего механика на плоту.
Жизни простых работяг для олигархов - это расходный материал.