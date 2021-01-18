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Суховантаж Arvin затонув через сильний шторм. За даними на 10:00, знайдено тіла трьох загиблих моряків, - МЗС

Суховантаж Arvin затонув через сильний шторм. За даними на 10:00, знайдено тіла трьох загиблих моряків, - МЗС

Станом на 10:00 18 січня знайдені тіла трьох загиблих моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

За даними зовнішньополітичного відомства, в даний час триває процедура їх ідентифікації. Крім цього, як зазначається з посиланням на повідомлення турецьких властей, 6 членів екіпажу врятовані (5 українців і 1 росіянин).

За попередньою інформацією, аварія сталася через погані погодні умови (сильний шторм).

Справа перебуває на особливому контролі МЗС і посольства України в Туреччині.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

корабель (1618) МЗС (4207) Чорне море (1679) розбиття (296)


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Топ коментарі
+4
Не всегда. Вот, к примеру, суперсовременной военный разведывательный корабль ********* потонул, бо не разглядел в ясную погоду овцевоз "Ашот" и в#пался в него со всего ходу. "Ашот" с овцами, кстати, остался на плаву...
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18.01.2021 11:44 Відповісти
+2
Ну да, ну да...
Теплоходы типа «Волго-Балт» - это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
Класс Речного Регистра и район плавания:
Класс "М-СП". Азовское море; Балтийское море - Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала, северного и западного побережья до порта Карлсхамн; Белое море - Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона южнее линии Поной - южная оконечность о. Моржовец - устье реки Мезень. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест - убежищ до 50 миль. Для остальных судов - плавание в районах, соответствующих разряду "М" Речного Регистра.
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18.01.2021 11:44 Відповісти
+2
Овцы выжили, бараны потонули.
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18.01.2021 11:48 Відповісти
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Та ясно що через шторм.
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18.01.2021 11:42 Відповісти
Не всегда. Вот, к примеру, суперсовременной военный разведывательный корабль ********* потонул, бо не разглядел в ясную погоду овцевоз "Ашот" и в#пался в него со всего ходу. "Ашот" с овцами, кстати, остался на плаву...
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18.01.2021 11:44 Відповісти
Барани гепнулись з баранами.
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18.01.2021 11:47 Відповісти
Овцы выжили, бараны потонули.
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18.01.2021 11:48 Відповісти
Было такое. гугли по ключевым словам "овцевоз ашот" и обрящешь.
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18.01.2021 12:06 Відповісти
ну тогда просвещайтесь дальше
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Ирония.
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18.01.2021 12:11 Відповісти
Для вас кацапов даже царские лохани - суперсовременные, а этот даже не царских годов.
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18.01.2021 12:06 Відповісти
Ваши суднА ни с чем не перепутать - от них кацапским духом разит на весь мир.
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18.01.2021 12:08 Відповісти
Из тебя, кацап, стрелочник, как из г@вна пуля
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18.01.2021 12:09 Відповісти
Хе-хе. кацапы ******** своё суднО, а стрелки по привычке переводят на всех вокруг
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18.01.2021 12:12 Відповісти
Вообще-то ты тут кинулся обсуждать победу овцевоза "Ашот" над вашим недовоенным недофлотом
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18.01.2021 12:14 Відповісти
Тебе выше задали направление по этому вопросу. Следуй.
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18.01.2021 12:16 Відповісти
Я признал, что тебе следует следовать по заданному тебе направлению
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18.01.2021 12:18 Відповісти
Я признал, что вы, кацапы, бараны, которых утопили овцы
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18.01.2021 12:20 Відповісти
Т.е. ты утверждаешь, что вы не ******** разведсуднО, влупив его в овцевоз "Ашот"
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18.01.2021 12:18 Відповісти
Для этого тебе следует проследовать по вышезаданному тебе направлению
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18.01.2021 12:20 Відповісти
Вам, кацапам, априори указывают все, даже на той территории, которую вы называете вашей "родиной"
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18.01.2021 12:22 Відповісти
вас, кацапов, посадили на Крым, как на кукан, а теперь ипут
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18.01.2021 12:26 Відповісти
вам, кацапам, в коленно-локтевой позиции только и думать, что про отмазки

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18.01.2021 12:29 Відповісти
Ваше х-йло уже укололось вашим шмурдяком?
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18.01.2021 12:33 Відповісти
Вас, кацапов в коленно-локтевой позиции, не просят, а #пут даже ваши соотечественники
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18.01.2021 12:32 Відповісти
"ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19" РБК

Не только х-йло сцыт вашей бурды, но и вы, кацапы, сцыте своей же шмурдяковой поделки
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18.01.2021 12:36 Відповісти
Вы, кацапы, пытаетесь навязать людям то, чего вы сами сцыте до уср@чки.
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18.01.2021 12:45 Відповісти
Это глубоководная АПЛ "Лошарик" 2003 года постройки.
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18.01.2021 12:09 Відповісти
Ну да, ну да...
Теплоходы типа «Волго-Балт» - это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
Класс Речного Регистра и район плавания:
Класс "М-СП". Азовское море; Балтийское море - Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала, северного и западного побережья до порта Карлсхамн; Белое море - Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона южнее линии Поной - южная оконечность о. Моржовец - устье реки Мезень. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест - убежищ до 50 миль. Для остальных судов - плавание в районах, соответствующих разряду "М" Речного Регистра.
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18.01.2021 11:44 Відповісти
то есть для черного моря не пригодны?
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18.01.2021 12:01 Відповісти
Ну, там им разве что короткими перебежками не дальше 50 миль от портов-убежищ, чтобы успеть укрыться при плохом прогнозе погоды. Но судовладельцы это требование херят, а моряки расплачиваются за это жизнями.
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18.01.2021 12:04 Відповісти
Єти волго-балты еще в 90-е гг., когда были относительно новыми, уже тонули.
Самый трагический случай, когда зимой после шторма и крушения такого корыта, груженого металлоломом, не нашли никого . Только тело замерзшего третьего механика на плоту.
Жизни простых работяг для олигархов - это расходный материал.
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18.01.2021 12:01 Відповісти
Затонул РОССИЙСКИЙ сухогруз под флагом тихоокеанского микро государства Палау ( 21 тыс населения и 130 видов акул в акватории острова) Хорошо что затонули не там а в Черном море. Теперь о моряках.. " украинских" а ЧЕ они там делали то на российском сухогрузе, это отдельный вопрос. поэтому при чем тут такой ажиотаж в украинских СМИ, ну утонул, значит утонул. А семьям соболезнования конечно.
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18.01.2021 12:19 Відповісти
На российских сайтах пишут прямо - затонул РОССИЙСКИЙ сухогруз.
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18.01.2021 12:38 Відповісти
Затонувший сухогруз зарегистрирован в Российском международном реестре судов. ( на данный момент управляется одесской фирмой.) Российские дипломаты выясняют у турецкой стороны судьбу моряков российского сухогруза ( все из российских новостных сайтов). Так ШО не нужно нам рашисткие суда приписывать,( хоть и вывешивая "над собой звездно полосатый флаг из Тамбова)
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18.01.2021 12:46 Відповісти
Российские дипломаты и все российские новостные сайты признают это судно российским. Так что все вопросы к ним.
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18.01.2021 12:47 Відповісти
Из нескольких российских источников. Что бы не перечислять все. Назову один РБК - крупнейший российский медиахолдинг. Ну и еще в трех тоже самое. Так что все перепроверено. Украина просто "беспокоится" о своих гражданах, части команды. А судно по факту российское и поэтому этим вопросом занимается и РФ.
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18.01.2021 12:58 Відповісти
 
 