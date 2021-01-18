Політичні контакти між Україною і Білоруссю відсутні на будь-якому рівні, - заступник голови ОП Жовква

Україна продовжує вважати Білорусь дружньою країною, і надалі уважно стежитиме за розвитком подій у сусідній державі та реагуватиме на заяви її керівництва.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я б такі терміни не вживав (що Білорусь перетворилася з дружньої для нас країни на ворожу. - Ред.). Заяви (Лукашенка. – Ред.) ми, безумовно, бачимо, фіксуємо. Ви бачили і реакцію МЗС, наприклад, на останню заяву Лукашенка. Тому, ні, я б так не сказав", - зазначив Жовква.

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Він констатував, що на цей момент політичні контакти між нашими державами відсутні на будь-якому рівні, починаючи від президентського й закінчуючи міністрами закордонних справ тощо. "І це нормальна реакція на те, що відбувалося в Білорусі, і ті заяви, які лунають з боку їхнього керівництва на адресу України та керівництва України", - зауважив заступник керівника ОП.

Жовква акцентував, що Україна чітко тримається позиції ЄС, якщо йдеться про засудження подій, які відбулися в Білорусі, і послідовно приєднується до відповідних заяв ЄС і пакетів санкцій. Водночас він зауважив, що у відносинах між обома країнами є й інший аспект - економічний, бо "це дві традиційно переплетені економіки, які мають працювати".

"Тому я б не вживав таких гучних термінів. Але Україна, без сумніву, уважно стежитиме за тим, що далі відбуватиметься в Білорусі, не залишить без уваги жодної особливо образливої заяви на адресу України та керівництва України, і буде відповідним чином коригувати свої дії", - запевнив заступник керівника ОП.