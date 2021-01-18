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Новини Революція в Білорусі
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Політичні контакти між Україною і Білоруссю відсутні на будь-якому рівні, - заступник голови ОП Жовква

Політичні контакти між Україною і Білоруссю відсутні на будь-якому рівні, - заступник голови ОП Жовква

Україна продовжує вважати Білорусь дружньою країною, і надалі уважно стежитиме за розвитком подій у сусідній державі та реагуватиме на заяви її керівництва.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я б такі терміни не вживав (що Білорусь перетворилася з дружньої для нас країни на ворожу. - Ред.). Заяви (Лукашенка. – Ред.) ми, безумовно, бачимо, фіксуємо. Ви бачили і реакцію МЗС, наприклад, на останню заяву Лукашенка. Тому, ні, я б так не сказав", - зазначив Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він

Він констатував, що на цей момент політичні контакти між нашими державами відсутні на будь-якому рівні, починаючи від президентського й закінчуючи міністрами закордонних справ тощо. "І це нормальна реакція на те, що відбувалося в Білорусі, і ті заяви, які лунають з боку їхнього керівництва на адресу України та керівництва України", - зауважив заступник керівника ОП.

Жовква акцентував, що Україна чітко тримається позиції ЄС, якщо йдеться про засудження подій, які відбулися в Білорусі, і послідовно приєднується до відповідних заяв ЄС і пакетів санкцій. Водночас він зауважив, що у відносинах між обома країнами є й інший аспект - економічний, бо "це дві традиційно переплетені економіки, які мають працювати".

"Тому я б не вживав таких гучних термінів. Але Україна, без сумніву, уважно стежитиме за тим, що далі відбуватиметься в Білорусі, не залишить без уваги жодної особливо образливої заяви на адресу України та керівництва України, і буде відповідним чином коригувати свої дії", - запевнив заступник керівника ОП.

Автор: 

бідність (143) Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24595) Лукашенко Олександр (2668) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+11
Але це не заважає купувати електроенергію у Бєларусі (у Наросії). Нічєго лічного.
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18.01.2021 11:43 Відповісти
+7
Дружня країна не запрошує лаптєй до себе на кордон з Україною.
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18.01.2021 11:44 Відповісти
+6
Не надо путать понятия "страна" и "государство". Беларусь несомненно дружественная страна, а вот государство "Рэспубліка Беларусь", пригласив на свою границу главных врагов Украины, в данный момент однозначно враждебное.
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18.01.2021 12:08 Відповісти
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Сльози мєшают мнє гаваріть... 😁
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18.01.2021 11:43 Відповісти
Але це не заважає купувати електроенергію у Бєларусі (у Наросії). Нічєго лічного.
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18.01.2021 11:43 Відповісти
и основной армейский грузовик у нас почему-то не КРАЗ ни разу
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18.01.2021 11:49 Відповісти
А я тебе разве не говорил 5 лет назад что так будет когда вы с Петей и Ахметовым останавливали АЕС и расширяли *зельоную енергетику*? Ну теперь жри свою зеленую енергетику которую вы заварили. Ах, видители зимой и в пасмурную погоду а так же ночами ее нету. Ну сиди без света и ложись спать вместе с курями. Лично я етого нехочу ниприкаких обстоятельствах.Когда там заход солнца? В 16.30? Ну вот чтобы после 16.30 выключил свой компьютер и тебя здесь небыло. Иначе ты пользуешься електроенергией из Рашки-Беларашки.
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18.01.2021 11:53 Відповісти
За кого голосував у другому турі?
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18.01.2021 12:06 Відповісти
Оце ти лизнув Ігорю Валєрічю.
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18.01.2021 12:13 Відповісти
В отличии от тебя я никому не лизал. Видимо ето многих и бесит. А у тебя еще осталось 4 рабочих часа. Испражняйся давай, а когда зайдет солнце я тебе напомню, где твоя *зельоная енергетика*
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18.01.2021 12:16 Відповісти
А за кого голосував у другому турі?
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18.01.2021 12:19 Відповісти
Шо ти несеш?
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18.01.2021 12:22 Відповісти
Да не, таки лизнул
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18.01.2021 13:22 Відповісти
Дружня країна не запрошує лаптєй до себе на кордон з Україною.
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18.01.2021 11:44 Відповісти
при Лукашенко Білорусь важко назвати дружньою країною...здасть нас путіну і не кашляне...
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18.01.2021 11:53 Відповісти
а когда Беларусь была в последнее время без этого усатого черта?
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18.01.2021 12:02 Відповісти
Білорусь без лукашенка стане ще більше кацапською. Народ підтримує рашу. А лекашенко не патріот, просто перестане бути царем, якщо Білорусь стане рашею.
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18.01.2021 12:09 Відповісти
Зато з лаптєстаном відносини лише збільшуюттся.
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18.01.2021 11:47 Відповісти
В чем это выражается?
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18.01.2021 13:21 Відповісти
Вас гугл забанив?
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18.01.2021 15:29 Відповісти
Зато МАЗы тараканьи мы токо и покупаем
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18.01.2021 11:47 Відповісти
В ноябре 2020 года КрАЗ стал банкротом.
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18.01.2021 13:55 Відповісти
та нормас, ща на аукцион выставим - согласятся его купить токо какие-нибуть лапти.
тогда Минобороны може и КРАЗы начнёт брать.
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18.01.2021 14:41 Відповісти
Какие контакты если у Беларашки официально власть нелегитимная?
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18.01.2021 11:47 Відповісти
А эти контакты у Украины только с Белоруссией отсутствуют. По-моему они присутствуют только с Молдовой, поэтому наш гидрант дальше Буковеля и Запорожья не ездит... Хотя и на эти поездки из бюджета выделяются деньги как на международные... Как там МИД контрамарку на инаугурацию Байдена достал? Или янелох все таки лох?
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18.01.2021 11:50 Відповісти
Он всем пох...
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18.01.2021 12:09 Відповісти
ага, все верно, пусть прививаются новичком из рашки, а мы лучше потеряем их всех.
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18.01.2021 12:04 Відповісти
Александр, "новичком" не прививаются, он предназначен для уничтожения людей, не одного человека, а десятков тысяч. Если попытаться набрать "новичок" в шприц, то вымрет вся больница. Не все такие биороботы, как Скрипали, и Навальный)))
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18.01.2021 14:07 Відповісти
..та Вы сильно не переживайте. Все в курсе! Производная от Новичка...Спутник-V.... И в приказном порядке...))))
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18.01.2021 17:45 Відповісти
Производная от Новичка...Спутник-V...

=============================================================================
Это ошибочное суждение, читай пост выше)))
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18.01.2021 18:05 Відповісти
.. мне не интересно.! Это Вам испытывать... ))) Успокаиваете себя....))) Не стоит. За Вас всё решили... Спутник...Новичёк..Циклон-Б... Что кацапсинкам ещё может быть ближе и лучше!!??)))
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18.01.2021 18:10 Відповісти
... так вы ж..кацапсинки... уже доработали БОВ Новичок и дали ему новое название Спутник-V. В Севастополе говорят привили своих вояк в приказном порядке. Сколько издохли? Даже тех , кто сопротивлялся приговорили. А ты..убогое.. Навального вспоминаешь!!)))
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18.01.2021 18:58 Відповісти
Україна повинна імплементувати в своє законодавство та запровадити санкції наших союзників проти кривавого режиму луки. Політичні заяви не мають сенсу. Business as usual - є ганебною помилкою влади України.
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18.01.2021 11:51 Відповісти
Мало, треба ще війну ......
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18.01.2021 12:06 Відповісти
Кому треба?
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18.01.2021 12:07 Відповісти
Кличко-муділа купив білорусських чадящих дізєлєй у Київ. Всі переходять на еленктротягу, а цей вдарений в голову ДВЗ не нарадуїться
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18.01.2021 11:59 Відповісти
Это очень круто! С рускими переговоры вести а с белорусами ни-ни! Белорусь наш ближайший сосед, ни разу не было никаких конфликтов.В угоду кому или чему такая политика "непризнания де-факто"?
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18.01.2021 12:05 Відповісти
Андрюша, а о чём переговоры вести? ты хоть одну тему обрисуй? о ************* и его омоне? о вагнеровах успешно отбывших в рашку? о том какие цветы лучше носить на демонстрацию - ромашки или хризантемы? о том как белораша на своей территории грушников размещает чтобы следить за территорией Украины? ты ничего не попутал?
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18.01.2021 12:59 Відповісти
Вижу в тебе настоящего загара! Но меня, как украинца, внутрение дела Белоруси вообще никак не беспокоят потому что это их внутренние дела. Я категорически против чтобы с братской Беларусью не поддерживать хороших и теплых отношений на самом высоком уровне.
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18.01.2021 15:55 Відповісти
Во-первых кто такой загар? во-вторых , да я Андрюша совсем не против белорусов, только для начала пусть все хором проскандируют путин-х у й ло; прогонят ******* фюрера с трона сцаной тряпкой к мяух собачьим, ну и вышвырнут всех военных москалей которых наприглашали в свою страну для "защиты от звериного оскала НАТО"! и сразу задружим Андрюша, ой как крепко задружим, прямо в истории так ещё никто ни с кем не дружил!!!
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18.01.2021 16:41 Відповісти
Андрюша а поддерживать отношения на самом высоком уровне это как? это кто с кем? зельц с **************? на какой почве? тыць пи здыць! ты опять начинаешь ту же песню сначала....
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18.01.2021 16:44 Відповісти
Ваня, я тебе честно скажу - ты полный идиот. Белорусы живут так как хотя и ты права не имеешь чтото от них требовать, не твоё это, ты еще мал и не видал ничего кроме своего.....
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19.01.2021 09:48 Відповісти
"Змагар", там опечатка просто....А белорускую мову надо знать и понимать!
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19.01.2021 09:49 Відповісти
под сороковник это мал? и на войне был. а сколько же тогда не мал ? а Андрэ? с какого хрена я должен знать твою мову ? мне двух в моей стране более чем достаточно. меня с твоей исторической родиной вообще ничего не связывает! я тебе писал свое мнение - назовите путина х уий лом и сразу будем дружить и помогать друг другу. а так то что ты предлагаешь это анонизм какой то. с ************** лукой и особенно с его менторским стилем всех поучать никто общаться не будет и не надейся.
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19.01.2021 11:35 Відповісти
Не надо путать понятия "страна" и "государство". Беларусь несомненно дружественная страна, а вот государство "Рэспубліка Беларусь", пригласив на свою границу главных врагов Украины, в данный момент однозначно враждебное.
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18.01.2021 12:08 Відповісти
Чем же это дружественная страна? Там почти все население - конченые ватные совки
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18.01.2021 13:20 Відповісти
Украина 16 января предоставила краткосрочную аварийную помощь Беларуси для обеспечения стабильной работы ее энергосистемы, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет "Интерфакс".
"Такая ситуация была обусловлена аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы Республики Беларусь, которое состоялось вчера в 18.03. Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы", - заявил он.
Герус уточнил, что такая аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18.42-18.50 и 300 МВт в период 18.50-19.00.
Напомним, 16 января на БелАЭС произошла очередная авария. Первый энергоблок станции был отключен от сети.
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18.01.2021 12:46 Відповісти
ну как отсутствуют ???? ну что вы такое говорите.! это мяягко говоря брехня!!! а кто картофельному ************* про вагнеровцев рассказал? или это не считается?
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18.01.2021 12:52 Відповісти
Беларусь захвачена диктатором, какие могут быть разговоры?
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18.01.2021 13:19 Відповісти
А могла быть захвачена кухаркой)))
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18.01.2021 14:14 Відповісти
Я бы такие термины не употреблял (что Беларусь превратилась из дружественной нам страны во враждебную. - Ред.). Заявления (Лукашенко. - Ред.) мы, безусловно, видим, фиксируем. Вы видели и реакцию МИД, например, на последнее заявление Лукашенко. Поэтому, нет, я бы так не сказал", - отметил Жовква. особенно , после того ,когда сябры призываю рашиста обустраивать на границе с Украиной електронно- разведывательные посты Беларусь еще больше становится вражеской страной по отношению к Украины своими совместными действиями с мацковским окупантом Украины
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18.01.2021 13:59 Відповісти
А о поставках электроэнергии из Беларуси зеленые как договорились?
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18.01.2021 14:11 Відповісти
Лука Мудіщєв нелегітимний ,спілкування з ним зашквар.
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18.01.2021 16:55 Відповісти
 
 