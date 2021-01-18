Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях становить 30%: найвищі показники захворюваності в Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій області - 386,8 на 100 тис. населення, Миколаївській області - 385,9, Черкаській області - 328,3, Київській області - 308,4, Луганській - 300,7 та в Києві - 319,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 224,4 на 100 тис. населення.

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Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 86,5 на 100 тис. населення, Закарпатській - 106,0 та в Івано-Франківській областях - 122,2.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 42,7%. По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 30%, у Києві - 33,1%.