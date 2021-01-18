Ліщина про рішення ЄСПЛ у "Кримській справі": Росія навряд чи змінить риторику, але Захід буде менш схильний її сприймати

Росія навряд чи змінить риторику після рішення Європейського суду з прав людини щодо справи про окупацію Криму.

Про це Ліщина розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас є встановлений міжнародним судом факт за результатами розгляду доказів, поданих двома сторонами. Причому ефективний контроль підтверджено не з моменту, який Росія сама офіційно визнає, а з лютого 2014 року, коли й було захоплено Крим. Це безперечно матиме велике значення для міжнародного іміджу України, для діалогу з Російською Федерацією. Та власне і для самої Росії, бо нині їм посилатися на результати референдуму безглуздо", - розповів Ліщина.

За словами заступника міністра, Росія навряд чи змінить риторику.

"Але Захід ще менш буде схильний це сприймати, ніж раніше. Їх і до цього часу не сприймали всерйоз. Але очевидно, що російська влада не буде стріляти собі в ногу і скасовувати ці рішення. Хоч ви абсолютно праві, коли кажете, що вони не мають жодного юридичного сенсу поза сучасним станом Криму", - наголосив заступник голови Мін'юсту.

Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Іваном Ліщиною читайте тут.

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