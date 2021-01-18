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Ліщина про рішення ЄСПЛ у "Кримській справі": Росія навряд чи змінить риторику, але Захід буде менш схильний її сприймати

Ліщина про рішення ЄСПЛ у

Росія навряд чи змінить риторику після рішення Європейського суду з прав людини щодо справи про окупацію Криму.

Про це Ліщина розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас є встановлений міжнародним судом факт за результатами розгляду доказів, поданих двома сторонами. Причому ефективний контроль підтверджено не з моменту, який Росія сама офіційно визнає, а з лютого 2014 року, коли й було захоплено Крим. Це безперечно матиме велике значення для міжнародного іміджу України, для діалогу з Російською Федерацією. Та власне і для самої Росії, бо нині їм посилатися на результати референдуму безглуздо", - розповів Ліщина.

За словами заступника міністра, Росія навряд чи змінить риторику.

"Але Захід ще менш буде схильний це сприймати, ніж раніше. Їх і до цього часу не сприймали всерйоз. Але очевидно, що російська влада не буде стріляти собі в ногу і скасовувати ці рішення. Хоч ви абсолютно праві, коли кажете, що вони не мають жодного юридичного сенсу поза сучасним станом Криму", - наголосив заступник голови Мін'юсту.

Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Іваном Ліщиною читайте тут.

Також читайте: Роль Путіна в окупації Криму ЄСПЛ вивчатиме лише в плані доказової бази, - заступник міністра юстиції Ліщина

Автор: 

Крим (14203) росія (66502) Європейський суд з пр... (453) Ліщина Іван (49)


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18.01.2021 12:02 Відповісти
Московия за время оккупации украинского Крыма незаконно добыла (украла) из Одесского газового месторождения более 3,5 миллиардов кубометров газа. Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» православные россияне из РПЦ мп Кирилла Гундяева захватили «без единого выстрела» весной 2014 года во время оккупации Крыма Россией. Компания «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским газовым месторождением и заявила, что будет судиться с Россией за крымские активы. В 2016 году на захваченные православными оккупантами буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест и поданы исковые заявления в Гаагу.
Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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18.01.2021 12:50 Відповісти
Цю тему можна мусолити скільки завгодно. Але доки переважна більшість жителів Криму не матиме бажання повертатись до складу України - результатів не буде.
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18.01.2021 12:08 Відповісти
Ті, хто не мають такого бажання, можуть повернутися на батьківщину своїх дідів-вертухаїв, які депортували татар, а потім захопили і привласнили їх оселі.
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18.01.2021 12:23 Відповісти
Вони і повернулися............ разом із територією на якій мешкають.
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18.01.2021 12:29 Відповісти
Тыц и нет ублюдка😂🌷
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18.01.2021 12:31 Відповісти
Будут мусолить ету тему еще лет 50 как с приднестровьем или абхазией. Как показал опыт Азербайджана, освободить свою землю можно только военным путем. Иначе сидите выражайте обеспокоенность и нойте поколениями на разных ток-шоу.
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18.01.2021 12:14 Відповісти
"Только в плане доказательной базы. Например, с точки зрения участия российских войск. Или, скажем, контроля России за "самообороной Крыма". Здесь рассматривается вопрос ответственности России как государства, а не конкретных лиц".Так какое конкретное лицо рабсеи (главноеомандующий рабсеи )отдал приказ для оккупации украинского Крыма,и почему решение рашистской госдуры об использовании рашистских войск на территории других государств (Украины).которое давало право (главнокомандующему рашисту ) дать приказ на оккупацию украинского Крыма не можебт быть обвинением в том числе и конкретному лицу?
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18.01.2021 13:24 Відповісти
 
 