Ліщина про рішення ЄСПЛ у "Кримській справі": Росія навряд чи змінить риторику, але Захід буде менш схильний її сприймати
Росія навряд чи змінить риторику після рішення Європейського суду з прав людини щодо справи про окупацію Криму.
Про це Ліщина розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У нас є встановлений міжнародним судом факт за результатами розгляду доказів, поданих двома сторонами. Причому ефективний контроль підтверджено не з моменту, який Росія сама офіційно визнає, а з лютого 2014 року, коли й було захоплено Крим. Це безперечно матиме велике значення для міжнародного іміджу України, для діалогу з Російською Федерацією. Та власне і для самої Росії, бо нині їм посилатися на результати референдуму безглуздо", - розповів Ліщина.
За словами заступника міністра, Росія навряд чи змінить риторику.
"Але Захід ще менш буде схильний це сприймати, ніж раніше. Їх і до цього часу не сприймали всерйоз. Але очевидно, що російська влада не буде стріляти собі в ногу і скасовувати ці рішення. Хоч ви абсолютно праві, коли кажете, що вони не мають жодного юридичного сенсу поза сучасним станом Криму", - наголосив заступник голови Мін'юсту.
Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Іваном Ліщиною читайте тут.
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Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!