Мета заяв Заходу про затримання Навального - відвернути увагу, а ФРН взагалі поводиться по-хамськи, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що реакція західних політиків на новини про повернення і затримання Олексія Навального в РФ потрібні для того, щоб відвернути увагу від кризи в їхніх власних країнах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Прямо відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку. З радістю, тому що це дозволяє, як видно, західним політикам думати, що вони, таким чином, зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку", - сказав Лавров на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2020 році.
Російський міністр зазначив, що Москва жодного разу не отримала від Заходу доказів голослівних звинувачень, які лунають на адресу Росії.
"Відповідь Берліна на запит РФ спиралася виключно на опитування Навального і його дружини. ФРН поводиться по-хамськи з Росією. Говорити з Москвою в такому тоні не можна", - цитує слова російського міністра "Говорит Москва".
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
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яка чудОва Игрушка...гы -гы , гы - гы , гы - гы !
( фольклор )
От що творить "кокс", натхнення даруючий!
Я думал что оно лаврошадь, а оно лаврбаран: "Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России." (Источник: https://censor.net/ru/n3242398), сколько доказательств приходило? А ответ один и тот же: " А фы дакажите, енто хвотоматаж!"! Кто такой, этот маацва? Не этому мацве доказательства нужны, она и без Европы знает, нужны суду!!! ***** и без нас знает, что оно *****!!! И ты лаврбаран, знаешь что баран, только под лошадь красился...