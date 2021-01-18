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Мета заяв Заходу про затримання Навального - відвернути увагу, а ФРН взагалі поводиться по-хамськи, - Лавров

Мета заяв Заходу про затримання Навального - відвернути увагу, а ФРН взагалі поводиться по-хамськи, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що реакція західних політиків на новини про повернення і затримання Олексія Навального в РФ потрібні для того, щоб відвернути увагу від кризи в їхніх власних країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Прямо відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку. З радістю, тому що це дозволяє, як видно, західним політикам думати, що вони, таким чином, зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку", - сказав Лавров на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2020 році.

Російський міністр зазначив, що Москва жодного разу не отримала від Заходу доказів голослівних звинувачень, які лунають на адресу Росії.

"Відповідь Берліна на запит РФ спиралася виключно на опитування Навального і його дружини. ФРН поводиться по-хамськи з Росією. Говорити з Москвою в такому тоні не можна", - цитує слова російського міністра "Говорит Москва".

Також читайте: Суд щодо обрання запобіжного заходу Навальному відбудеться зараз, - прессекретар опозиціонера

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Також читайте: Глави МЗС країн Балтії назвали затримання Навального неприйнятним і закликали ЄС замислитися про санкції проти РФ

Автор: 

затримання (4357) Лавров Сергій (1616) росія (66502) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+73
Дайте ему овса !!!
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18.01.2021 12:12 Відповісти
+54
Цель заявлений Запада о задержании Навального - отвлечь внимание, а ФРГ вообще ведет себя по-хамски, - Лавров - Цензор.НЕТ 5683
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18.01.2021 12:14 Відповісти
+40
Кацапи вже зрозуміли шо "Північний Потік 2" вже "утонул" як підводний човен Курськ,тепер можно німців навіть матюкати))
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18.01.2021 12:13 Відповісти
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купила мама кОника , а кОник без ноги...
яка чудОва Игрушка...гы -гы , гы - гы , гы - гы !
( фольклор )
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18.01.2021 14:55 Відповісти
Говоряща Шкапа - ще той гуморист .
От що творить "кокс", натхнення даруючий!
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18.01.2021 15:54 Відповісти
не то, чтобы нельзя так говорить с московией, а даже можно и нужно, и только так
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18.01.2021 16:23 Відповісти
Этить кобылу за ногу...
Я думал что оно лаврошадь, а оно лаврбаран: "Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России." (Источник: https://censor.net/ru/n3242398), сколько доказательств приходило? А ответ один и тот же: " А фы дакажите, енто хвотоматаж!"! Кто такой, этот маацва? Не этому мацве доказательства нужны, она и без Европы знает, нужны суду!!! ***** и без нас знает, что оно *****!!! И ты лаврбаран, знаешь что баран, только под лошадь красился...
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18.01.2021 17:32 Відповісти
"... Говорить с Москвой в таком тоне нельзя". - Кем нельзя??? Тобой, морда лошадиная, или недомерком пуТлером??? Сам-то как себя ведёшь!? Хамло самонадеянное.
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18.01.2021 17:42 Відповісти
Нету у вас доказательств против Кости Сапрыкина...
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18.01.2021 17:58 Відповісти
Говорить с эрефией вообще не рекомендуется - все это бесполезно потому, что невменяемые...
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18.01.2021 18:06 Відповісти
Шо те, шо эти. Жуют языки, а делом никто не занимается. Мокшане подло гадят, а запад обеспокоенно кушает. Тут таки да, в плане деятельности у мокшан проблем нету, как что то создать, так это проблема, а вот натворить это запросто.
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18.01.2021 19:27 Відповісти
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