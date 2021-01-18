УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7163 відвідувача онлайн
Новини
3 887 93

Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк

Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк

Дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій і ризик віялових відключень виник через простій вугільних шахт, які в березні минулого року змушені були зупинитися у зв’язку з імпортом струму з Росії.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Украіна24".

"Укренерго" вже опублікувало листа про те, що вони готують віялові відключення. А знаєте, чому готують віялові відключення? Тому що цю білоруську або російську електроенергію запустили ще торік. Вбили українську вугільну галузь, зараз на складах немає вугілля. Вбили українську енергетику", - зазначив експрем’єр.

Яценюк додав, рішення влади знову дозволити імпорт струму і енергосистеми Росії та Білорусі призведе до втрати Україною енергонезалежності та перехід енергоринку під контроль Кремля.

"Вони знову запустили білоруську електричну енергію. Це не білоруська електрична енергія - це спільна білоруська і російська електрична енергія. І зараз хочуть електроенергетичний сектор України покласти під Росію. Росії це вигідно. Якщо в Україні не буде власної потужної електроенергетики, це означає, що Україна стане знову залежною від російської енергетики", - додав він.

Нагадаємо, Україна з 3 січня розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС.

Україна здійснювала закупівлю струму з Росії і Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було закуплено понад 1 млрд кВт годин. Це призвело до зменшення виробництва електроенергії українськими АЕС та ТЕС і спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

З березня по травень 2020 року 95% всіх вугільних шахт були у вимушеному простої. Внаслідок цього видобуток вугілля на державних шахтах впав на 25%.

Яценюк Арсеній (2577) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.



Вилупки зелені, ви зробили це разом!
показати весь коментар
18.01.2021 12:30 Відповісти
+13
И это причина

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 2418
показати весь коментар
18.01.2021 12:33 Відповісти
+12
а может быть из за остановки ядерных реакторов в пользу генерации на угле
показати весь коментар
18.01.2021 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда Яценюк в оппозиции, то он прав.
показати весь коментар
18.01.2021 12:30 Відповісти
Из 14, 9 шахт коломойши, чего оно свои же ТЭС углем не обеспечило? ДИВЕРСИЯ?
показати весь коментар
18.01.2021 12:36 Відповісти
и получили за это из Бюджета субсидии.
теперь и ТЭС хотят свой кусок субсидий.
показати весь коментар
18.01.2021 12:38 Відповісти
байдена в президенти - яценюка в прем,єри
показати весь коментар
18.01.2021 13:03 Відповісти
Вы сначала выбираете его куклу президентом, а потом начинаете верещать. Думать нужно было весной 2019.
показати весь коментар
18.01.2021 12:39 Відповісти
Откуда тебе кацап знать кого я выбирал, тебе лишь бы поСФидеть.
показати весь коментар
18.01.2021 12:49 Відповісти
Сеня Кролик - не только ценный скальп, но и десятки миллионов наворованной зелени...
показати весь коментар
18.01.2021 12:52 Відповісти
вся зелень - в стене...москаль не проскочит...на очереди, такая же с беларусью
показати весь коментар
18.01.2021 13:06 Відповісти
Твоя риторика в других ветках очень красноречива.
показати весь коментар
18.01.2021 13:13 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2021 13:36 Відповісти
Уже писал и повторю. Штырит, ущербный? Лечись.
показати весь коментар
18.01.2021 14:40 Відповісти
А ты кацап не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
показати весь коментар
18.01.2021 15:50 Відповісти
А навіщо тим ТЕС вугіль , коли їхня електрика нікому не потрібна ,, тому що на українському ринку вже є паРашівська .?? .
показати весь коментар
18.01.2021 12:49 Відповісти
А в Ахметова ни одной шахты нет? Почему на Цензоре пишут про Каломойшу, не замечают Рыжего?
показати весь коментар
18.01.2021 12:56 Відповісти
Як це нема, є в ахметки шахти поки що, але він знищує їх з швідкістю світла.
показати весь коментар
18.01.2021 13:06 Відповісти
СЭС на угле не работает.
показати весь коментар
18.01.2021 13:37 Відповісти
он и при власти неплохо поработал...достаточно вспомнить,из какого дерьма вытащил Украину в 2014-2015 годах.
при пустой казне-никаких задержек в выплате пенсий и зарплат.
показати весь коментар
18.01.2021 12:58 Відповісти
он в 2014-ом экономику из Ж*ПЫ вытащил, ценой своего рейтинга!
так, что сиди и помалкивай, троль.
показати весь коментар
18.01.2021 12:37 Відповісти
ты что ли хоть чем-то пожертвовал?
показати весь коментар
18.01.2021 12:47 Відповісти
Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.



Вилупки зелені, ви зробили це разом!
показати весь коментар
18.01.2021 12:30 Відповісти
Россия поставит Киеву 600 мегаватт электроэнергии в рамках соглашения о технической помощи из-за дефицита в энергосистеме Украины. Об этом в пятницу, 24 июня 2016г, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
«С 7 часов сегодня получаем 600 мегаватт техпомощи из России. Необходимость возникла из-за отключения блоков АЭС», - отметил собеседник агентства.

Обратите внимание на дату!!!
показати весь коментар
18.01.2021 12:38 Відповісти
"..... пишет http://rian.com.ua/ РИА Новости Украина ."
Дальше это дерьмо можно и не читать.
показати весь коментар
18.01.2021 12:42 Відповісти
Хочешь сказать ето неправда? Ах, да, по Петиному 5 аналу етого же не говорили о том как Парашенко 5 лет сотрудничал и торговал с окупантами. Мы и о росийских окупантах узнали только из сми РФ. Ато у нас все время рассказывали что на нас напали зельоные челавечки
показати весь коментар
18.01.2021 12:57 Відповісти
Ви що сказати планували?
показати весь коментар
18.01.2021 13:03 Відповісти
Я хочу сказать, что дерьмом из рашенских помоек, в отличие от тебя, питаться не приучен. Брезгую. Смачного.
показати весь коментар
18.01.2021 13:05 Відповісти
Дивись, клоун. 28 серпня 2014. Що ж ви зедебіли такі брехливі...

https://youtu.be/MxmGXoBn62M?t=13
показати весь коментар
18.01.2021 13:06 Відповісти
Куди цікавіше звернути увагу на ваші джерела.
https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/ https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/
показати весь коментар
18.01.2021 12:46 Відповісти
Просто зробив скріншот. Для зедебілів проканало б. Зверни увагу на джерела новин. Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 6516

Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 2685
показати весь коментар
18.01.2021 12:53 Відповісти
Я смотрел. Пробежался. Там у всех один первоисточник "РИА Новости". Дальше можно не смотреть.
показати весь коментар
18.01.2021 13:08 Відповісти
Відключали свої блоки через їх ремонт , чи через імпорт рашистської електрики ( як зараз) . ? .
показати весь коментар
18.01.2021 12:54 Відповісти
600 мегаватт, это 40 минут работы ОДНОГО БЛОКА Запорожской АЭС.
а твои кацапские "сми" раздули из этого "зраду" на пять лет.
показати весь коментар
18.01.2021 12:54 Відповісти
а может быть из за остановки ядерных реакторов в пользу генерации на угле
показати весь коментар
18.01.2021 12:30 Відповісти
И из-за этого

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 1905
показати весь коментар
18.01.2021 12:34 Відповісти
а можно узнать где они купили?
на блошином рынку сутки на перед, аукцион на "Українська енергетична біржа" и РНД это не одно и тоже
показати весь коментар
18.01.2021 13:17 Відповісти
А можно узнать что ты принимаешь? Просто интересно с медицинской точки зрения.
показати весь коментар
18.01.2021 14:26 Відповісти
И это причина

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 2418
показати весь коментар
18.01.2021 12:33 Відповісти
а шо ж ти не купив ту електроенергію, продавав по ночам з наваром 40%?
показати весь коментар
18.01.2021 14:03 Відповісти
Высрался? Полегчало? С облегчением.
показати весь коментар
18.01.2021 14:24 Відповісти
я шо у тебя запор так поковыряйся в своей шоколадной сраке может полегчает
показати весь коментар
18.01.2021 15:49 Відповісти
Сеня, а чому про АЕС мовчиш? весь такий в білому і граєш на стороны Ахметова. курво?
показати весь коментар
18.01.2021 12:33 Відповісти
Дивись вище.
показати весь коментар
18.01.2021 12:35 Відповісти
Это все вторично. Главное -- холуи Бени и Ахметки стали керувать в энергетике.
показати весь коментар
18.01.2021 12:37 Відповісти
саме так. і на сьогодні сеня -один з холуїв, насправді.коли беня чи ахметка не задоволені один одним-починаїть вилазити хєруси-сєні та один на одного пальцями тицяти!
показати весь коментар
18.01.2021 12:39 Відповісти
А чего это Яценюк должен тут гнид зеленожопых защищать? А? Ты, тварь, когда выбирала гринпоца, и поливала Яценюка грязью, чем думала? Почему теперь, вас, мразей , после всего этого Яценюк должен защищать? С какого рожна?
Вы выбрали- и жрите зеленое дерьмо двумя руками. А то вы совсем уже охренели- творит дела ваше зеленое чмо, а виноват кто-то другой, то Порошенко, то Яценюк. Долбодятлы вы конченные.

Ви розносили висмоктану з пальця торгівлю на крові
Отримали реальну
Зраду війська
Отримали реальну
Високі ціни та тарифи
Отримали реальні
Зраду керівництва держави
Отримали реальну
Хєрове життя
Отримали реальне
Чи зробили висновки?
Ні хє ра.
показати весь коментар
18.01.2021 12:40 Відповісти
Тварь ти.навчись читати.Сєня зараз ахметівська прокладка.я голосувала за Пороха.а ти мабуть за шлюшка, судячи з твоєї базарної лексики довбня.
показати весь коментар
18.01.2021 12:48 Відповісти
Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 1570
показати весь коментар
18.01.2021 12:33 Відповісти
Кулявлоба из норки показался. Денюжку почуял? Где же твой украинский газ по $50 как ты обещал? Народная примета, если Кулявлоба вылезает из норки ждите подорожания
показати весь коментар
18.01.2021 12:33 Відповісти
Кстати, Кулявлоба, не хочешь нам рассказать о импорте угля и електроенергии из страны-агрессора 2014-2015 годах?
показати весь коментар
18.01.2021 12:35 Відповісти
А ты для каких целей интересуешся ?У помидорника ниже подписавшегося кацапа спроси.
показати весь коментар
18.01.2021 12:38 Відповісти
Тобто якщо попередники робили щось погано,то тепер можна робити ще гірше?Ну і логіка у вас,зебілів.І ви ще обурюєтеся,що справи в Україні все гірше і гірше.
показати весь коментар
18.01.2021 12:40 Відповісти
ты его с юлькой спутал.А примета видно у твоего народа,нанайского.
показати весь коментар
18.01.2021 12:37 Відповісти
Это обещала твоя конченная тимошенница. Склероз у зеленожопых- всегда Очень избирательный.
показати весь коментар
18.01.2021 12:43 Відповісти
Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 7677
от така куйня малята
показати весь коментар
18.01.2021 12:34 Відповісти
Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 7682Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 1994
хез, только по очкам и можно различить
а они точно не братья?
показати весь коментар
18.01.2021 12:39 Відповісти
смею предположить что таки возможно и братья - вон какие шнобели, так шо таки допускаю)
показати весь коментар
18.01.2021 12:51 Відповісти
Два эврогея.
показати весь коментар
18.01.2021 13:08 Відповісти
сестры

во охметове
показати весь коментар
18.01.2021 14:15 Відповісти
Анна Ахметова (с)))
показати весь коментар
18.01.2021 14:18 Відповісти
S raski v dani moment zakupajete poskolku Belorus AES opiat ostanovili izza avariji.4 raz uze tam avarija,jesli veter podujet v vasu storonu zapadnoju Ukrainu takze nostanet.
показати весь коментар
18.01.2021 12:40 Відповісти
Яценюк в своем стиле. Полупокер говорит полуправду. Забыл Яценюк сообщить о ГЛАВНОЙ причине импорта электороэнергии из рашки. А причина проста - там 1 кВт/ч в 2 раза дешевле нашей. Сколько себестоимость 1 кВт/ч украинской электороэнергии? (конечно, в зависимости от генерации). Этого не знает никто! Олигархат, владеющий генерацией, дает выгодные им цифры и пользуясь монополией, ставит потребителей в безвыходное положение. Есть, конечно, государственный "Энергоатом", который заявляет о себестоимости в 1 кВт/ч в 0,68 грн. (и эта себестоимость так же под большим вопросом). Олигархат, легким движением руки, просто отключает "Энергоатом" от энергорынка. Нет, Яценюк, это не "диверсия Кремля"! Это украинская коррупция! Которую ты "успешно поборол" в свое премьерство ...
показати весь коментар
18.01.2021 12:41 Відповісти
Только вот до конца лета 2019 года такой херни не было от слова совсем.
показати весь коментар
18.01.2021 12:48 Відповісти
"Такой" не было. Но херня была. С себестоимостью никто не разбирался, спекулянты "зеленой энергетики" бурно развивались, Энергоатом погряз в коррупции.
показати весь коментар
18.01.2021 13:13 Відповісти
А причина проста - там 1 кВт/ч в 2 раза дешевле нашей))
Угу , і газ спочатку був попіісять .. А потім стала " брацька" ціна , в - чотиристапіісять .. В мишоловці сир завжди - дешевий . ПаРаша ніколи , просто так , нікому і нічого не дає . Тому , якщо вже немає іншого виходу , краще вже купляти дорожчу електрику в своїх олігархів ніж в паРашівських , , але ж і при цьому - годувати свого виробника ( українських робітників ), ніж запарєбрікового .
показати весь коментар
18.01.2021 13:25 Відповісти
Не надо дешевых манипуляций: Никто не предлагает покупать электричесво у рашки.Что значит "нет другого выхода"? В смысле, нет политической воли с коррупцией бороться? Ты просто задумайся над тем, что "годувати" ты предлагаешь не "українських робітників", а прежде всего олигархат.
показати весь коментар
18.01.2021 14:13 Відповісти
На підприємствах усіх олігархів країни працюють декілька млн робітників ,, під приводом боротьби з корупцією , ти пропонуєш - зупинити заводи олігархів = залишити мільйони людей без засобів існування . ? Скажи ще ,що ти не розумієш наслідків , всього цього .
То хто з нас маніпулятор ?? .
показати весь коментар
18.01.2021 14:34 Відповісти
Ще одна **** ахметовська вилізла.
показати весь коментар
18.01.2021 12:41 Відповісти
Я вам больше скажу, очень скоро Украина станет импортировать из Рашки не только електроенергию, метал и уголь, а и мясо, молоко, пшеницу и картошку. Потому что в связи с повышением тарифов и налогов производство в Украине стало уже не рентабельным. Будете сосать у Ахметова его *зеленые тарифы*. Кстати о *зеленых тарифах*, молитесь чтобу курс Евро не подскочил. Потому как *зеленые тарифы* благодаря Пете и Януковощу привязаны к курсу Евро. Так что заготавливайте валежник и керосинки.
показати весь коментар
18.01.2021 12:47 Відповісти
А хто винен??Хто приймав рішення??При Сталіні вже когось розстріляли!Що за бардак в цій краіні твориться!!У владі слуги тільки не народу!!
показати весь коментар
18.01.2021 12:49 Відповісти
А хто винен??Хто приймав рішення??При Сталіні вже когось розстріляли!Що за бардак в цій краіні твориться!!У владі слуги тільки не народу!!
показати весь коментар
18.01.2021 12:50 Відповісти
самое "прикольное" это как лгут - могут диаметрально противоположное говорить - и х.з. кто прав
причем почти всегда каждый свято уверен что прав он
показати весь коментар
18.01.2021 12:53 Відповісти
дефицит электроэнергии возник из-за простоя шахт?
а не потому, что шахтеры и иже с ними проголосовали в 2019?
показати весь коментар
18.01.2021 12:54 Відповісти
ООО.. а вот и сеня с крашеной бородой выполз из норки))) ну давай сеня жги про газ по 100 долларив... про кули у лоба...упыри не потопляемые вечно плавающие , гидота на теле народа Украины...
показати весь коментар
18.01.2021 13:00 Відповісти
Сеня, сколько ж тебе ахметка заплатил, чтобы ты это пукнул, да ещё и на его канале?
показати весь коментар
18.01.2021 13:04 Відповісти
Кролик на чай не берет... Крупные суммы предпочитает.
показати весь коментар
18.01.2021 13:10 Відповісти
Наверное поиздержался в последнее время, вот и пошел к ахметке!
показати весь коментар
18.01.2021 13:12 Відповісти
Массовым взрывом пуканов всех кремледрочеров удовлетворен!!!! Боятся ,суки, всех, кто поднимал страну в после 2014, до усирачки просто! Значит правильно все Сеня говорит, раз такой говновой поднялся от кремлевских подстилок. Вскрылись очередные мАсквацкие консервы на Цензоре в комментах , типа сурова и прочих. День и ночь тролли выполняя задачки из методичек в трусах, вскрываются, поливая грязью "папередников" из за полных зашкваров зеленожопой власти. Абсурд? НЕТ. Такова задача поставленная перед ними ******! Суки из уродливых слуг кремля уничтожают экономику страны, но виноват Яценюк)))) Вот так защищать фсбщную консерву гринпоца, просто смешно. Но вам ,тупорылым, это не дано понять, уже всем ясно. Вы за рупь двадцать и баланду тут в своей защите ************ во власти, показали свое дерьмовое нутро. Какой бы не был плохой или хороший Яценюк, это его правительство получило пустую казну и голожопую армию, и передала другому правительству полную казну, и возростающую экономику, сколько бы ошибок они не сделал. А вы, мрази конченные, защищаете зеленожопыо-кремлевских бл...й, которые разрушают и грабят день и ночь страну. Которые при этом получили полную казну и меньше чем за год все украли и просрали! Вы кто после этого? Такие же бл... как и они, поэтому шуруйте, гниды , в свои чебурнеты лизать *****! Ваше место в сраке у него.
показати весь коментар
18.01.2021 13:08 Відповісти
Україна напевно єдина держава в історії е під час війнизнизили податки для багатих. За Арсенія Петровича знизили прибутковий податок для багатих з 20% до 18%. А бідним підняли з 15% до 18%.
показати весь коментар
18.01.2021 13:14 Відповісти
В лобе!
показати весь коментар
18.01.2021 13:10 Відповісти
а косоглазому, который ночью дописал текст в поправку к законопроекту, хоть что нибудь будет? ну хоть аййяяяяя ему скажут?
показати весь коментар
18.01.2021 13:17 Відповісти
.. . в ГАЛИЦЬКІЙ говірці є таке -- кажуть : ..та воно з КУЛЕЮ в голові .. а Арсеній таки шось знав , коли таке ЛЯПНУВ на Майдані .. отакої Нарід - Сеня з Чернівців шось тай "виніс" в голові ..хех
показати весь коментар
18.01.2021 13:22 Відповісти
ох врет "куля в лоб", ох врет! Украинскую энергетику убивают законы по которым в угоду "зеленым" тарифам ДЛЯ АХМЕТОВА, выплачиваются БАСНОСЛОВНЫЕ НЕПОМЕРНЫЕ СУММЫ в карман ненасытного олигарха! Украинскую энергетику убивают законы, благодаря которым в Украине НЕ СУЩЕСТВУЕТ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ и именно ПОЭТОМУ ОТКЛЮЧАЮТ АТОМНЫЕ БЛОКИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕШОВУЮ ЭЛЕКТРИКУ В УГОДУ ДОРОГОЙ ЭЛЕКТРИКИ ОТ АХМЕТОВСКИХ ТЕПЛОЭНЕРГОСТАНЦИЙ! РОССИЙСКУЮ И БЕЛОРУССКУЮ ЭЛЕКТРИКУ ПОКУПАЮТ "НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ" - ПЫТАЮТСЯ ЗБИТЬ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В УКРАИНЕ ОТ МОНОПОЛИСТА АХМЕТОВА! p.s. СЕНЯ! А НАПОМНИ НАРОДУ, ЧЬЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКУПАЛО ЭЛЕКТРИКУ У РОССИИ В 2014 ГОДУ??? СЕНЯ! А НАПОМНИ НАРОДУ, ЧЬЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЛО "КОНТРАКТ" НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРИКИ С УКРАИНЫ В "КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"?????
показати весь коментар
18.01.2021 13:46 Відповісти
Набери снега в тазик, сядь посиди с пол часика ))))
показати весь коментар
18.01.2021 14:10 Відповісти
«Импорт э/э из России в 2020 году составил 53,4 млн кВт-ч (2,3%), а из Беларуси - 82,8 млн кВт-ч (6,7%). Як брехало так і бреше.
показати весь коментар
18.01.2021 13:49 Відповісти
Закупка электроэнергии у России,ничем не отличается от харьковских угод подписанных Януковичем, в последствии приведшей к оккупации Крыма. Это и есть предательство Украины.
показати весь коментар
18.01.2021 14:15 Відповісти
Ахметовская проститутка нарисовалася.
показати весь коментар
18.01.2021 15:21 Відповісти
Зелене лайно вбиває все, що тільки можна і навіть те, чого і теоритечно було б неможливо.. Вбивають по своїй малоросійкості і по своїй тупості та делітанстві. За шахтами впадуть АЕС, за АЕС економіка і повна залежність від московії. Здорожчають всі продукти, всі речі, всі послуги. А це деяким смерть, бо немає де заробляти, кордони із-за віруса закриті. Зелені дебіли, це ви знищили все вибудоване попередниками. Говне, щоб не Порошенко. Доїдайте своїх пів вареника. Добре були ситими і забеспеченними та кричати "Абшори", "мародер", "Вальцман", "Зубожіння", "Ротердам +". Вигрібайте.
показати весь коментар
18.01.2021 15:25 Відповісти
Тампон Ахметов Яценюк вирішів щось бекати. З рашки експорт був 0,3%. Натомість Яценюк щось незаїкаєтся за вугілля яке Ахметов возить з Новососії через рашку
показати весь коментар
18.01.2021 16:25 Відповісти
Ага, а шмыга лушче? Этот хоть с мозгами был.
показати весь коментар
18.01.2021 19:23 Відповісти
 
 