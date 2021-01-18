Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк
Дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій і ризик віялових відключень виник через простій вугільних шахт, які в березні минулого року змушені були зупинитися у зв’язку з імпортом струму з Росії.
Про це заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Украіна24".
"Укренерго" вже опублікувало листа про те, що вони готують віялові відключення. А знаєте, чому готують віялові відключення? Тому що цю білоруську або російську електроенергію запустили ще торік. Вбили українську вугільну галузь, зараз на складах немає вугілля. Вбили українську енергетику", - зазначив експрем’єр.
Яценюк додав, рішення влади знову дозволити імпорт струму і енергосистеми Росії та Білорусі призведе до втрати Україною енергонезалежності та перехід енергоринку під контроль Кремля.
"Вони знову запустили білоруську електричну енергію. Це не білоруська електрична енергія - це спільна білоруська і російська електрична енергія. І зараз хочуть електроенергетичний сектор України покласти під Росію. Росії це вигідно. Якщо в Україні не буде власної потужної електроенергетики, це означає, що Україна стане знову залежною від російської енергетики", - додав він.
Нагадаємо, Україна з 3 січня розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС.
Україна здійснювала закупівлю струму з Росії і Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було закуплено понад 1 млрд кВт годин. Це призвело до зменшення виробництва електроенергії українськими АЕС та ТЕС і спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.
З березня по травень 2020 року 95% всіх вугільних шахт були у вимушеному простої. Внаслідок цього видобуток вугілля на державних шахтах впав на 25%.
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теперь и ТЭС хотят свой кусок субсидий.
при пустой казне-никаких задержек в выплате пенсий и зарплат.
так, что сиди и помалкивай, троль.
Вилупки зелені, ви зробили це разом!
«С 7 часов сегодня получаем 600 мегаватт техпомощи из России. Необходимость возникла из-за отключения блоков АЭС», - отметил собеседник агентства.
Обратите внимание на дату!!!
Дальше это дерьмо можно и не читать.
https://youtu.be/MxmGXoBn62M?t=13
https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/ https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/
а твои кацапские "сми" раздули из этого "зраду" на пять лет.
на блошином рынку сутки на перед, аукцион на "Українська енергетична біржа" и РНД это не одно и тоже
Вы выбрали- и жрите зеленое дерьмо двумя руками. А то вы совсем уже охренели- творит дела ваше зеленое чмо, а виноват кто-то другой, то Порошенко, то Яценюк. Долбодятлы вы конченные.
Ви розносили висмоктану з пальця торгівлю на крові
Отримали реальну
Зраду війська
Отримали реальну
Високі ціни та тарифи
Отримали реальні
Зраду керівництва держави
Отримали реальну
Хєрове життя
Отримали реальне
Чи зробили висновки?
Ні хє ра.
от така куйня малята
хез, только по очкам и можно различить
а они точно не братья?
во охметове
Угу , і газ спочатку був попіісять .. А потім стала " брацька" ціна , в - чотиристапіісять .. В мишоловці сир завжди - дешевий . ПаРаша ніколи , просто так , нікому і нічого не дає . Тому , якщо вже немає іншого виходу , краще вже купляти дорожчу електрику в своїх олігархів ніж в паРашівських , , але ж і при цьому - годувати свого виробника ( українських робітників ), ніж запарєбрікового .
То хто з нас маніпулятор ?? .
причем почти всегда каждый свято уверен что прав он
а не потому, что шахтеры и иже с ними проголосовали в 2019?