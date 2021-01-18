Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство. ФОТО
Українських моряків, врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin, виписали з лікарні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Україна в Туреччині.
"Стан їхнього здоров'я задовільний. Вдячні губернаторству Бартина за одяг і взуття для моряків. Консули готують документи для повернення моряків додому", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.
За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини
Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.
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«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
Чому сухогруз класу волго-балт запустили у море.
Хто капітан ? Чому не заведено кримінальне провадження?,,,,,,,,,