Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство. ФОТО

Українських моряків, врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin, виписали з лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Україна в Туреччині.

"Стан їхнього здоров'я задовільний. Вдячні губернаторству Бартина за одяг і взуття для моряків. Консули готують документи для повернення моряків додому", - сказано в повідомленні.









Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

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