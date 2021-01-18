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Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство. ФОТО

Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство. ФОТО

Українських моряків, врятованих із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin, виписали з лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу посольства Україна в Туреччині.

"Стан їхнього здоров'я задовільний. Вдячні губернаторству Бартина за одяг і взуття для моряків. Консули готують документи для повернення моряків додому", - сказано в повідомленні.

Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство 01
Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство 02
Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство 03
Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство 04

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

корабель (1618) Туреччина (3638) Чорне море (1679) мореплавство (23)


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Моряки после вахты должны читать классиков, а не смотреть «Зомбоящик», каналы которого куплены Медведчуком, Фирташем и Бабломойским. На старых корытах «Река-море» нельзя зимой ходить в Черном море. Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 13:16 Відповісти
Цікаво чому компанія зареєстрована у Одесі а флаг РФії, пізніше палау??
Чому сухогруз класу волго-балт запустили у море.
Хто капітан ? Чому не заведено кримінальне провадження?,,,,,,,,,
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18.01.2021 15:03 Відповісти
 
 