У 2021 році на зарплати вчителів передбачено майже 100 млрд грн, - Мінфін

На зарплати педагогів у 2021 році передбачено майже 100 млрд гривень. Це на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Про це інформує Міністерство фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"У Державному бюджеті України на 2021 на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників установ загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році. За ці кошти буде здійснюватися оплата праці понад 400 тис. вчителів", - ідеться в повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів Роман Єрмолічева, "передбачені в державному бюджеті на 2021 кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників установ загальної середньої освіти в середньому на 25,5%".

Він додав, що в цілому в держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 млрдд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 млрд грн, ніж у 2020 році.

"Напрямок фінансування освіти залишається пріоритетом для держави. Адже якісна освіта має бути як у міській, так і в сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень", - зазначив Єрмолічев.

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