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Новини
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У 2021 році на зарплати вчителів передбачено майже 100 млрд грн, - Мінфін

У 2021 році на зарплати вчителів передбачено майже 100 млрд грн, - Мінфін

На зарплати педагогів у 2021 році передбачено майже 100 млрд гривень. Це на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Про це інформує Міністерство фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"У Державному бюджеті України на 2021 на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників установ загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році. За ці кошти буде здійснюватися оплата праці понад 400 тис. вчителів", - ідеться в повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів Роман Єрмолічева, "передбачені в державному бюджеті на 2021 кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників установ загальної середньої освіти в середньому на 25,5%".

Він додав, що в цілому в держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 млрдд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 млрд грн, ніж у 2020 році.

"Напрямок фінансування освіти залишається пріоритетом для держави. Адже якісна освіта має бути як у міській, так і в сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень", - зазначив Єрмолічев.

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Кабмін (14189) Мінфін (3669) школа (2228) вчитель (401) зарплата (2268)


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Топ коментарі
+2
По 4 буде?😅
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18.01.2021 12:52 Відповісти
+2
Ага - на лицо, "как порноактрисе" (с)...
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18.01.2021 12:53 Відповісти
+2
Під кришкою рояля.
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18.01.2021 12:57 Відповісти
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Де аванс за січень вчителям ?
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18.01.2021 12:50 Відповісти
Під кришкою рояля.
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18.01.2021 12:57 Відповісти
интересно просто стало
сколько в Украине примерно учителей и сколько судей и прокуроров (включая их помощников)
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18.01.2021 12:51 Відповісти
По 4 буде?😅
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18.01.2021 12:52 Відповісти
Ага - на лицо, "как порноактрисе" (с)...
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18.01.2021 12:53 Відповісти
С павышенієм будєт па 5!!!
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18.01.2021 13:06 Відповісти
Уряд досі не ухвалив постанову про підвищення зарплат
Кабінет Міністрів досі не ухвалив постанову щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2021 року, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду - 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року - 2893 грн.
Про це йдеться у https://pon.org.ua/novyny/8450-profsplka-vimagaye-priskorennya-priynyattya-rozreklamovanogo-rshennya-pro-pdvischennya-zarplati-osvtyanam-na-20.html зверненні Профспілки працівників освіти і науки, що спрямоване до Кабінету Міністрів.
У Профспілці наголошують на необхідності прискорення прийняття урядом зазначеної постанови, оскільки зволікання з прийняттям постанови спричиняє невдоволення та невизначеність на місцях із виплатою заробітної плати освітянам за січень, зокрема й авансу.
«Зволікання з прийняттям постанови Кабінетом Міністрів України призведе до невизначеності з виплатою заробітної плати освітянам, як і працівникам інших галузей бюджетної сфери, за першу половину січня та в цілому за січень», - наголосили у Профспілці працівників освіти і науки.
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18.01.2021 12:53 Відповісти
А шо, 4к педагогам мало?
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18.01.2021 13:05 Відповісти
зарплата чистыми на руки выходит в районе 400 долларов.
Вова, кто сп...дил нолик?
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18.01.2021 13:07 Відповісти
З вищою категорією оклад 6461. Звідки 400 у.є. чистими?
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18.01.2021 14:13 Відповісти
Освіта і вигляд навіть найбіднішого вчителя спонукає обивателя до думки, що вчитель загрібає гроші лопатою і ніхєра не робить. А те, що це раб держави і обставин, змушений крім уроків займатися чим попало, аби не оговтався, за $250, нікого не хвилює.
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18.01.2021 14:23 Відповісти
їм їх у біткойнах нараховують при виході на пенсію, а це "живі" гроші, щоб по світу їздити, поки дурантин Зе!білів у дії та є час.
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18.01.2021 13:09 Відповісти
Неплохо. Если в Украине, вдруг, 0,5млн учителей, что вряд ли, то это 17000грн в месяц. Хотя, думаю, кто-то брешет, как зелёная ко-ко-ко.
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18.01.2021 13:12 Відповісти
Это уже $4 000 или еще нет?
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18.01.2021 14:00 Відповісти
Дебілам вчителі не потрібні!
Дебілам легше керувати дебілами,ніж людьми з освітою та інтелектом!
Тому добре,що хоч школи не закривають - як не потрібні в епоху розквіту та багатства...
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19.01.2021 09:56 Відповісти
16400 средняя, как-то подозрительно
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26.03.2021 19:49 Відповісти
 
 