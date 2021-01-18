У 2021 році на зарплати вчителів передбачено майже 100 млрд грн, - Мінфін
На зарплати педагогів у 2021 році передбачено майже 100 млрд гривень. Це на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році.
Про це інформує Міністерство фінансів України, передає Цензор.НЕТ.
"У Державному бюджеті України на 2021 на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників установ загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році. За ці кошти буде здійснюватися оплата праці понад 400 тис. вчителів", - ідеться в повідомленні.
За словами заступника міністра фінансів Роман Єрмолічева, "передбачені в державному бюджеті на 2021 кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників установ загальної середньої освіти в середньому на 25,5%".
Він додав, що в цілому в держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 млрдд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 млрд грн, ніж у 2020 році.
"Напрямок фінансування освіти залишається пріоритетом для держави. Адже якісна освіта має бути як у міській, так і в сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень", - зазначив Єрмолічев.
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сколько в Украине примерно учителей и сколько судей и прокуроров (включая их помощников)
Кабінет Міністрів досі не ухвалив постанову щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2021 року, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду - 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року - 2893 грн.
Про це йдеться у https://pon.org.ua/novyny/8450-profsplka-vimagaye-priskorennya-priynyattya-rozreklamovanogo-rshennya-pro-pdvischennya-zarplati-osvtyanam-na-20.html зверненні Профспілки працівників освіти і науки, що спрямоване до Кабінету Міністрів.
У Профспілці наголошують на необхідності прискорення прийняття урядом зазначеної постанови, оскільки зволікання з прийняттям постанови спричиняє невдоволення та невизначеність на місцях із виплатою заробітної плати освітянам за січень, зокрема й авансу.
«Зволікання з прийняттям постанови Кабінетом Міністрів України призведе до невизначеності з виплатою заробітної плати освітянам, як і працівникам інших галузей бюджетної сфери, за першу половину січня та в цілому за січень», - наголосили у Профспілці працівників освіти і науки.
Вова, кто сп...дил нолик?
Дебілам легше керувати дебілами,ніж людьми з освітою та інтелектом!
Тому добре,що хоч школи не закривають - як не потрібні в епоху розквіту та багатства...