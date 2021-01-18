Дискусії на рівні Кабміну щодо прямого імпорту російського газу або електроенергії не ведуться, - Шмигаль
Україна в разі необхідності може імпортувати електроенергію з Білорусі в обсязі до 900 МВт, оскільки будь-які законодавчі обмеження щодо цього відсутні.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"На рівні уряду сьогодні немає дискусії - ні з політичної, ні з економічної точки зору - щодо прямого імпорту російського продукту - електроенергії або газу. З Білоруссю у нас, на жаль, на законодавчому рівні не прийнятий відповідний закон, який би врегулював усі ці питання", - сказав він.
Прем'єр констатував, що імпорт електроенергії з Білорусі технічно можливий, жодних обмежень немає.
"У нас є відповідний перетин - 900 МВт, і в разі потреби Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція залишається відкритою. Що стосується політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушувалося", - зазначив Шмигаль.
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Стаття про "бурштинській острів" з якого вилізло Шмигаль... Вихлопи від ТЕС нам, електрика сусідам, вершки- рудому таргану.
медведчук хотел воду на плацебо обменять
но после того как был послан нахер нашими западными комрадами
решили через газ начать руки выкручивать
с помощью шмыгалей, фирташей и прочей прокремлёвской куеты)