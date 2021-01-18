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Дискусії на рівні Кабміну щодо прямого імпорту російського газу або електроенергії не ведуться, - Шмигаль

Дискусії на рівні Кабміну щодо прямого імпорту російського газу або електроенергії не ведуться, - Шмигаль

Україна в разі необхідності може імпортувати електроенергію з Білорусі в обсязі до 900 МВт, оскільки будь-які законодавчі обмеження щодо цього відсутні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На рівні уряду сьогодні немає дискусії - ні з політичної, ні з економічної точки зору - щодо прямого імпорту російського продукту - електроенергії або газу. З Білоруссю у нас, на жаль, на законодавчому рівні не прийнятий відповідний закон, який би врегулював усі ці питання", - сказав він.

Прем'єр констатував, що імпорт електроенергії з Білорусі технічно можливий, жодних обмежень немає.

"У нас є відповідний перетин - 900 МВт, і в разі потреби Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція залишається відкритою. Що стосується політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушувалося", - зазначив Шмигаль.

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газ (10528) імпорт (2659) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+4
Как в анекдоте:

На границе:
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
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18.01.2021 13:08 Відповісти
+4
Дискуссии здесь неуместны, вопрос уже решен: убить свое, чтобы переплачивать путиным, коломойским, ахметовым.
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18.01.2021 13:09 Відповісти
+4
Подобный пестёж неспроста, значит где-то планы зреют...
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18.01.2021 13:14 Відповісти
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белорусский газ))
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18.01.2021 13:06 Відповісти
или на уровне фирташа на его Азоты...и аммиачных удобрений наскладировать побольше, чем в бейруте
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18.01.2021 13:12 Відповісти
Как в анекдоте:

На границе:
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
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18.01.2021 13:08 Відповісти
Дискуссии здесь неуместны, вопрос уже решен: убить свое, чтобы переплачивать путиным, коломойским, ахметовым.
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18.01.2021 13:09 Відповісти
у вас помилка у слові *****.
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18.01.2021 13:15 Відповісти
У такому випадку краще свою електроенергію за кордон не продавати. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114475-ukraina-zbilsila-eksport-**************-v-27-raza.html
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18.01.2021 13:12 Відповісти
ето не твой зуб, даже не мой зуб- енто их зуб...
Стаття про "бурштинській острів" з якого вилізло Шмигаль... Вихлопи від ТЕС нам, електрика сусідам, вершки- рудому таргану.
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18.01.2021 13:22 Відповісти
Подобный пестёж неспроста, значит где-то планы зреют...
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18.01.2021 13:14 Відповісти
да созрело все уже давно)
медведчук хотел воду на плацебо обменять
но после того как был послан нахер нашими западными комрадами
решили через газ начать руки выкручивать
с помощью шмыгалей, фирташей и прочей прокремлёвской куеты)
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18.01.2021 13:18 Відповісти
Уголь же импортируют из России.
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18.01.2021 13:22 Відповісти
То есть всё класс! Зачем же дискуссии ? Ддядм захотелось предать Родину. Какие там среди народа могут быть дискуссии ? Выполняйте то, что вам приказывают !
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18.01.2021 13:20 Відповісти
по прямому нє вєдутся, всьо будєт чєрєз бєню і гудка ахмєтовічя.
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18.01.2021 13:32 Відповісти
Ох, хитрожопый! Государство не ведёт переговоры,но контролировать ОБЯЗАННО, чтобы не было в ущерб государственным предприятиям, народу,который своими доходами смог бы оплачивать те услуги, которые им предоставляют и за таможенными сборами и налогами. И как всегда,кабмин(Шмыгаль)никогда не говорит о ГЛАВНОМ,чем он должен заниматься и как это осуществляет..
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18.01.2021 14:03 Відповісти
Дискуссия не ведется, потому как она уже давно провелась)))) Я бы сказал не дискуссия- а приказ хйла, который сразу был взят к выполнению!!!
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18.01.2021 14:38 Відповісти
і що він сказав а нічого
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18.01.2021 14:57 Відповісти
""На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа."Источник: https://censor.net/ru/n3242411 а как насчет по "кривому импорту" тобиш через фирмы- прокладки ?
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18.01.2021 15:27 Відповісти
а как насчет по "кривому импорту" тобиш через фирмы- прокладки .... А это святая Корова схемы Порошенко не трожь! С 15 года работают, и благодаря им на востоке будет продолжаться бесконечно!
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18.01.2021 16:45 Відповісти
 
 