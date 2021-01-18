Маску могла б бути цікава Україна через поклади літію, - заступник голови ОП Жовква

Американському бізнесмену, засновнику космічної компанії SpaceX Ілону Маску могла б бути цікава Україна через поклади літію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Заступник голови ОП вважає це цілком реальною подією.

"А чому ні? Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Маску могла б бути цікава Україна. Я назву лише одну тему - літій. Далі не продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти і поставляти. Батареї з чого виробляються?", - пояснив Жовква.

"Це лише один із прикладів. Думаю, його багато цікавить. Це людина, яка цікавиться багатьма речами", - додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запросив Маска відвідати музей космонавтики ім. Корольова в Житомирі.

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