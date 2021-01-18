Маску могла б бути цікава Україна через поклади літію, - заступник голови ОП Жовква
Американському бізнесмену, засновнику космічної компанії SpaceX Ілону Маску могла б бути цікава Україна через поклади літію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Заступник голови ОП вважає це цілком реальною подією.
"А чому ні? Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Маску могла б бути цікава Україна. Я назву лише одну тему - літій. Далі не продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти і поставляти. Батареї з чого виробляються?", - пояснив Жовква.
"Це лише один із прикладів. Думаю, його багато цікавить. Це людина, яка цікавиться багатьма речами", - додав заступник голови ОП.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський запросив Маска відвідати музей космонавтики ім. Корольова в Житомирі.
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мы поможем стивену спилбергу найти тот каменец, откуда его бабушка
он со Львова вроде
цивилизованный мир, потому и живёт сыто и достойно, что закон один для всех и никакая пархатая бандитская гнида, не через суды, не через ментов\прокуроров не отберёт собственность
А ЗЕБОБИКАМ нужно мыслить шире, пора уже межгалактический шамтный турнир проводить, лохоторат уже достаточно прогрет.
Но Рогозина туда тоже посадят- он давно мечтал на батуте прокатиться.
ну канечно) отправить вас паразитов на марс, к куям собачьим, вместе с верховной радой))
вот это мы здесь и предлагаем маску на нашем украинском литийке
Болівія, Аргентина, Чилі - ось де головні запаси літію.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium
Чи в ОП вже займаються геологічною розвідкою?
Именно по этой причине в Украине почти нет высокотехнологичного бизнеса, кроме IT. А бизнес в IT неплохо себя чувствует только потому, что не завязан на сырье, готовую продукцию и сложное оборудование. Следовательно почти не взаимодействует с государством и чинушам с силовиками его довольно трудно грабить.
Вот открыл бы Илон свой офис в Киеве - платил бы этому типку за разрешение посадить десяток туй возле входа и посеять газончик.
По той же причине, по которой Маск отказался от российских ракет. Проще самому добывать и делать, чем договариваться с жадными долбо#бами.
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер. почитай литературу (если не знаешь)... где Маск покупает литий...
что сказать, если в охвысе пердызэнта сидят ыдыйоты - слов нет... а ведь принцип подбора кадров в Украине такой - подчиненный не должен быть умнее руководителя... если подчиненный полнейший идиот, то можно представить "умище" его руководителя....
С того!
Светочь интилекта.....