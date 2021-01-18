Світ на межі катастрофічного провалу: глава ВООЗ Гебреєсус попередив про наслідки нерівного доступу до вакцини проти COVID-19
Нерівність у поставках вакцин проти коронавірусу COVID-19 серед країн з високим і низьким рівнем доходу підриває зусилля в боротьбі з пандемією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Наразі ми стикаємося з реальною небезпекою того, що навіть у той час, як вакцини дають декому надію, вони стають іще одним каменем у стіні нерівності між заможними й незаможними у світі", - заявив Гебреєсус, виступаючи на відкритті сесії Виконавчої ради ВООЗ.
"Правильно, що всі держави хочуть віддати пріоритетність у вакцинації своїх працівників охорони здоров'я та літніх жителів. Але неправильно, що молоді, більш здорові дорослі жителі в багатьох країнах отримують вакцину раніше за працівників охорони здоров'я і літніх людей у бідніших країнах", - наголосив глава ВООЗ.
Він зазначив, що в міру розподілу перших вакцин обіцянка країн забезпечити рівний доступ до вакцини проти COVID-19 перебуває під серйозною загрозою. Гендиректор пояснив, що деякі країни йдуть в обхід COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин, підвищуючи ціни та роблячи спроби стрибнути вперед черги.
За його словами, наразі "понад 39 млн доз вакцини отримали (жителі) щонайменше у 49 країнах із високим рівнем доходу", тоді як лише "одна країна з найнижчим рівнем доходу отримала 25 доз".
"Не 25 млн, не 25 тис., а 25", - уточнив Гебреєсус.
"Я маю бути прямолінійним: світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу, й ціною цього провалу стануть життя і засоби до існування в найбідніших країнах світу", - заявив Гебреєсус.
Він запевнив, що "вакцин буде достатньо для всіх", але при цьому зазначив, що "просто зараз необхідно працювати разом ... і віддати пріоритет тим, хто перебуває в групах ризику в усіх країнах".
Минулого тижня про проблему рівного розподілу вакцин заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
"Деякі країни здійснюють сторонні угоди, закуповуючи (вакцини) навіть понад потреби... Вакцинаціоналізм приречений на провал, він відстрочить глобальне одужання", - заявив Гутерреш.
Він наголосив, що необхідно, щоб "виробники посилили свою прихильність роботі" в межах програми COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин, а країни в усьому світі забезпечили б достатні постачання і чесне розповсюдження вакцини.
"Глобальна згуртованість врятує життя, захистить людей і допоможе перемогти цей жахливий вірус", - заявив Гутерреш.
Загалом у світі від початку пандемії коронавірусу зафіксовано понад 95,5 млн випадків зараження COVID-19. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом перевищує 2 млн.
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Хоча, якщо ти маєш на увазі провал із повішанням російських агентів, то згоден.
Смотрю, много вас в Штатах?!
"Америка наш" это масштабно.
Особенно с учетом того, что свой Дальний Восток вы уже про@бали китайцам.
Что дальше, "Марс наш"?!
Тут же про політику не прийнято.
А ковід - це політика.
Не знаєте, як потім проти Вас повернуть.
В Киеве вот мы семьей с 11 января ждали очередь на бесплатный тест в поликлинике, в субботу только "окно появилось". И в итоге лечащая врач дала только направление одному из 4-х, остальным мол "зачем?"... Указания устные у них мол...
10-25 тыс. тестирований вместо 60-70 тыс. в сутки в Украине и не нужно нам будет никаких прививок, все и так списывается на грипп, простуду, хронические заболевания...
Гебрейша беспокоится о гойском здоровье - как же ....