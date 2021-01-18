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Новини Боротьба з коронавірусом
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Світ на межі катастрофічного провалу: глава ВООЗ Гебреєсус попередив про наслідки нерівного доступу до вакцини проти COVID-19

Світ на межі катастрофічного провалу: глава ВООЗ Гебреєсус попередив про наслідки нерівного доступу до вакцини проти COVID-19

Нерівність у поставках вакцин проти коронавірусу COVID-19 серед країн з високим і низьким рівнем доходу підриває зусилля в боротьбі з пандемією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Наразі ми стикаємося з реальною небезпекою того, що навіть у той час, як вакцини дають декому надію, вони стають іще одним каменем у стіні нерівності між заможними й незаможними у світі", - заявив Гебреєсус, виступаючи на відкритті сесії Виконавчої ради ВООЗ.

"Правильно, що всі держави хочуть віддати пріоритетність у вакцинації своїх працівників охорони здоров'я та літніх жителів. Але неправильно, що молоді, більш здорові дорослі жителі в багатьох країнах отримують вакцину раніше за працівників охорони здоров'я і літніх людей у бідніших країнах", - наголосив глава ВООЗ.

Він зазначив, що в міру розподілу перших вакцин обіцянка країн забезпечити рівний доступ до вакцини проти  COVID-19 перебуває під серйозною загрозою. Гендиректор пояснив, що деякі країни йдуть в обхід COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин, підвищуючи ціни та роблячи спроби стрибнути вперед черги.

Також читайте: Вакцинація проти коронавірусу на комерційній основі відбуватиметься паралельно з державною, - Шмигаль

За його словами, наразі "понад 39 млн доз вакцини отримали (жителі) щонайменше у 49 країнах із високим рівнем доходу", тоді як лише "одна країна з найнижчим рівнем доходу отримала 25 доз".

"Не 25 млн, не 25 тис., а 25", - уточнив Гебреєсус.

"Я маю бути прямолінійним: світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу, й ціною цього провалу стануть життя і засоби до існування в найбідніших країнах світу", - заявив Гебреєсус.

Він запевнив, що "вакцин буде достатньо для всіх", але при цьому зазначив, що "просто зараз необхідно працювати разом ... і віддати пріоритет тим, хто перебуває в групах ризику в усіх країнах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 проводиться в 51 країні: в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень

Минулого тижня про проблему рівного розподілу вакцин заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Деякі країни здійснюють сторонні угоди, закуповуючи (вакцини) навіть понад потреби... Вакцинаціоналізм приречений на провал, він відстрочить глобальне одужання", - заявив Гутерреш. 

Він наголосив, що необхідно, щоб "виробники посилили свою прихильність роботі" в межах програми COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин, а країни в усьому світі забезпечили б достатні постачання і чесне розповсюдження вакцини.

"Глобальна згуртованість врятує життя, захистить людей і допоможе перемогти цей жахливий вірус", - заявив Гутерреш.

Загалом у світі від початку пандемії коронавірусу зафіксовано понад 95,5 млн випадків зараження COVID-19. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом перевищує 2 млн.

Також читайте: Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (773) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
русский, ты снова на бутылке провалился?
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18.01.2021 13:48 Відповісти
+8
Брехливі бюрократи! Трампа на вас немає! Яка нафіг катастрофа!? Єдина причина для мене вакціюнуватись -це необхідність в поїздках і тільки тому, що «завдяки» вам будуть вводити паспорта вакцинації. Люди просто подуріли: сказав на роботі, що не поспішаю вакціюнуватись -на мене дивились як на божевільного! От, для чого мені вакцина!? Я переходив по роботі все місто під час пандемії і не захворів . Також я не бачив «гори трупів, товпи хворих і.т.д.». Все на рівні розмов.
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18.01.2021 13:49 Відповісти
+6
Мир на грани катастрофического провала очутился еще в 2019 году, когда наше стадо выбрало в Президенты наркомана
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18.01.2021 13:41 Відповісти
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причем весь провал у нас благодаря зелохам
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18.01.2021 13:37 Відповісти
Я так понимаю,25 доз это те вакцины,которыми прививали наших власть имущих тайно,а страна-Украина?
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18.01.2021 13:38 Відповісти
Мир на грани катастрофического провала очутился еще в 2019 году, когда наше стадо выбрало в Президенты наркомана
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18.01.2021 13:41 Відповісти
Получи Приз за самый тупой коммент в теме.Мир на грани катастрофического провала: глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3141
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18.01.2021 13:54 Відповісти
Вижу ты как раз из того стада
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18.01.2021 13:56 Відповісти
Второй приз в одной теме не вручается.
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18.01.2021 14:06 Відповісти
русский, ты снова на бутылке провалился?
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18.01.2021 13:48 Відповісти
кац, правильно писати "в Україні".
Хоча, якщо ти маєш на увазі провал із повішанням російських агентів, то згоден.
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18.01.2021 13:54 Відповісти
русский - это диагноз. Для селекционных дегенератов - это норма.
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18.01.2021 13:58 Відповісти
причем лично мне нах ненужно, что у них там происходит, а рюзьке быдло в четыре глаза смотрит через забор - "чЁ там у хАхлов?"
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18.01.2021 15:09 Відповісти
Селекционным манкуртам куда сапог хозяина покажет, туда и смотрят. На то они и русские, чтобы всю свою историю быть прилагательным барского сапога.
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18.01.2021 15:47 Відповісти
А что хуже, неравное распределение вакцины или ютубная обезьяна ЗеМародер?
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18.01.2021 13:47 Відповісти
Брехливі бюрократи! Трампа на вас немає! Яка нафіг катастрофа!? Єдина причина для мене вакціюнуватись -це необхідність в поїздках і тільки тому, що «завдяки» вам будуть вводити паспорта вакцинації. Люди просто подуріли: сказав на роботі, що не поспішаю вакціюнуватись -на мене дивились як на божевільного! От, для чого мені вакцина!? Я переходив по роботі все місто під час пандемії і не захворів . Також я не бачив «гори трупів, товпи хворих і.т.д.». Все на рівні розмов.
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18.01.2021 13:49 Відповісти
Здається, вони трохи не розрахували і не встигли з цією вакциною попасти на пік паніки. А зараз це все людям остогидло, бо ти правду сказав - гор трупів нема.
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18.01.2021 13:55 Відповісти
и фамилия у тебя подходящая для агента фсб. Да что там для агента, для любова рускава чилавека єто фамилиё за щастье.
Смотрю, много вас в Штатах?!
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18.01.2021 14:00 Відповісти
да, масштаб у вас тот еще!
"Америка наш" это масштабно.
Особенно с учетом того, что свой Дальний Восток вы уже про@бали китайцам.
Что дальше, "Марс наш"?!
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18.01.2021 14:14 Відповісти
Ти хотів сказати, "Сталіна на вас нєт"?
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18.01.2021 13:58 Відповісти
О том же подумал. Цинизм ВОЗ зашкаливает. В то время, как огромное число людей на планете лишены элементарного - доступа к чистой воде, чистому воздуху, еде, они тут про свою сраную бодягу, на радость фарммафии распинаются. У меня родня и знакомые в штатах, так все плюются на этот идиотизм. На днях знакомый снял на телефон в аэропорте Лос-Анджелеса упоротую даму пассажирку, полностью облачённую в костюм бактериологической защиты. Это сюрр какой-то.
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18.01.2021 14:04 Відповісти
Мyrislav Hrabovsky у тебе мізкі є? А ти їх бачив? Усе на рівні розмов.... поїдь запишись волонтером санітаром у лікарню потім розповіси про "на рівні розмов".
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18.01.2021 14:22 Відповісти
А Ви не розмовляйте на подібні теми.
Тут же про політику не прийнято.
А ковід - це політика.
Не знаєте, як потім проти Вас повернуть.
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19.01.2021 00:28 Відповісти
Мораль и "бабки" речі не сумісні, до кого він говорить, до 1% що вкрали 90% всіх багатств планети?
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18.01.2021 14:04 Відповісти
Плата за сопли и ничтодность - смерть, майдан не должен был прекращаться. Есть паразиты по поводу которых разногласий у народа нет, за кого бы кто не голосовал - иалейшая коррупция и под сраку должны были вылететь и Луценко, и Коломойша, и Насиров и Аваков. Не хотим быть хозяивами своей страны - вечно будем в говне и нищите. Бо розводити лохів дуже легко - тикни на ворога, а поки ***** гроші.
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18.01.2021 14:16 Відповісти
Одна країна працювала, будувала економіку, боролося з корупцією й мафією. Іньша нікуя не робила, тільки крали, схеми, мафія. А потім кричать "миХатімНаравнє" ... з якого такого переляку.... ні так не буде, й правельно що не буде.
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18.01.2021 14:19 Відповісти
Так, а нафига Украине вообще та вакцина и лохдауны? Наши деятели рисуют статистику в ручном режиме количеством тестирования и направлений на тесты.
В Киеве вот мы семьей с 11 января ждали очередь на бесплатный тест в поликлинике, в субботу только "окно появилось". И в итоге лечащая врач дала только направление одному из 4-х, остальным мол "зачем?"... Указания устные у них мол...
10-25 тыс. тестирований вместо 60-70 тыс. в сутки в Украине и не нужно нам будет никаких прививок, все и так списывается на грипп, простуду, хронические заболевания...
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18.01.2021 14:58 Відповісти
Чую, у товарища Гебрейесуса есть планы на свою долю вакцины... Всем же понятно, если Иран или С.Корея получат вакцину, она тут же окажется на свободном рынке? И чо, глава ВОЗ пройдет мимо такого бабла, которое само в руки просится? И самая ржака. Чем меньше в стране демократии, тем она беднее. Я бы на месте Гебрейесуса выступил с лозунгом: "Даешь бесплатную вакцину самым людоедским режимам!" Так хоть честнее будет.
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18.01.2021 15:02 Відповісти
Этот товарищ, одна из причин, почему теперь имеем глобальную пандемию. Он эфиопский комуняка, который занимался тем, что скрывал эпидемии. Был куплен Китаем и поставлен как глава ВОЗ. С началом распространения вируса в Китае, он брехал и распространял заявления китайских комуняк (что вирус по воздуху не передается, и т.д.), потому не обьявлял статус пандемии, его повесить надо, как минимум.
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18.01.2021 15:08 Відповісти
Ты и есть катастрофический провал
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18.01.2021 15:26 Відповісти
Кому не вколют - те останутся генетически здоровыми - ну как такое можно допустить ?
Гебрейша беспокоится о гойском здоровье - как же ....
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18.01.2021 17:36 Відповісти
Мир на грани большого шухера. А в чём собственно шухер? Как оказалось вакцина фуфло и все привитые оказались прибитые и теперь они снова КОРОВОзависимые. И доить их будут пока и вымя не отпадёт.
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18.01.2021 18:01 Відповісти
 
 