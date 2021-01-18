Світ на межі катастрофічного провалу: глава ВООЗ Гебреєсус попередив про наслідки нерівного доступу до вакцини проти COVID-19

Нерівність у поставках вакцин проти коронавірусу COVID-19 серед країн з високим і низьким рівнем доходу підриває зусилля в боротьбі з пандемією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Наразі ми стикаємося з реальною небезпекою того, що навіть у той час, як вакцини дають декому надію, вони стають іще одним каменем у стіні нерівності між заможними й незаможними у світі", - заявив Гебреєсус, виступаючи на відкритті сесії Виконавчої ради ВООЗ.

"Правильно, що всі держави хочуть віддати пріоритетність у вакцинації своїх працівників охорони здоров'я та літніх жителів. Але неправильно, що молоді, більш здорові дорослі жителі в багатьох країнах отримують вакцину раніше за працівників охорони здоров'я і літніх людей у бідніших країнах", - наголосив глава ВООЗ.

Він зазначив, що в міру розподілу перших вакцин обіцянка країн забезпечити рівний доступ до вакцини проти COVID-19 перебуває під серйозною загрозою. Гендиректор пояснив, що деякі країни йдуть в обхід COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин, підвищуючи ціни та роблячи спроби стрибнути вперед черги.

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За його словами, наразі "понад 39 млн доз вакцини отримали (жителі) щонайменше у 49 країнах із високим рівнем доходу", тоді як лише "одна країна з найнижчим рівнем доходу отримала 25 доз".

"Не 25 млн, не 25 тис., а 25", - уточнив Гебреєсус.

"Я маю бути прямолінійним: світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу, й ціною цього провалу стануть життя і засоби до існування в найбідніших країнах світу", - заявив Гебреєсус.

Він запевнив, що "вакцин буде достатньо для всіх", але при цьому зазначив, що "просто зараз необхідно працювати разом ... і віддати пріоритет тим, хто перебуває в групах ризику в усіх країнах".

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Минулого тижня про проблему рівного розподілу вакцин заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Деякі країни здійснюють сторонні угоди, закуповуючи (вакцини) навіть понад потреби... Вакцинаціоналізм приречений на провал, він відстрочить глобальне одужання", - заявив Гутерреш.

Він наголосив, що необхідно, щоб "виробники посилили свою прихильність роботі" в межах програми COVAX - Глобального фонду доступу до вакцин, а країни в усьому світі забезпечили б достатні постачання і чесне розповсюдження вакцини.

"Глобальна згуртованість врятує життя, захистить людей і допоможе перемогти цей жахливий вірус", - заявив Гутерреш.

Загалом у світі від початку пандемії коронавірусу зафіксовано понад 95,5 млн випадків зараження COVID-19. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом перевищує 2 млн.

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